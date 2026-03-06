Getty Images Sport
Çeviri:
"Sonunda oluyor" - Pep Guardiola, Rodri'nin iyileştiğini açıkladı ve Man City yıldızının en iyi formuna geri dönüp dönmeyeceği soruldu
Rodri'nin uzun dönüş yolu
Rodri'nin zirveye dönüş yolculuğu hiç de kolay olmadı. Eylül 2024'te geçirdiği yıkıcı ACL yırtığı sonrasında, 2025-26 sezonuna dönüşü, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında yaşadığı bir başka sakatlık nedeniyle gölgelendi. 2025'in sonlarında Rodri'nin yokluğunda Guardiola, Nico Gonzalez'e büyük ölçüde güvenmek zorunda kaldı, çünkü Rodri, takımda en iyi ihtimalle tutarsız bir performans sergilemesine neden olan tekrarlayan sorunlarla boğuşuyordu.
- Getty Images Sport
Guardiola, Rodri'nin uzun zamandır beklenen istikrarını övüyor
Rodri'nin 655 gün sonra Premier Lig'de ilk golünü attığı Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Guardiola, orta saha oyuncusunun gelişimi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. City teknik direktörü Cuma günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, "Sonunda uzun zamandır istediğimiz gibi oluyor, geri döndüğünde aksilik yaşamadan, istikrarlı bir şekilde oynuyor, oynuyor ve oynuyor" dedi.
Ancak Guardiola, yoğun maç programı nedeniyle İspanyol oyuncunun sürelerini yönetmenin öncelikli bir konu olduğunu da hemen ekledi. "Ama şu anda çok fazla maç oynuyoruz, yorucu uzun deplasmanlar var – Madrid'e gidip gelmek, Londra'ya gitmek (Premier Lig'de West Ham ile oynayacağız), otele dört beş saatlik yolculuk. Tüm kadroyu kullanmak zorundasınız, aksi takdirde oynamak istediğimiz nedenlerden dolayı oynamak mümkün olmayacak" dedi.
Etihad üzerinde transfer bulutları dolaşıyor
Saha içindeki olumlu haberlere rağmen, Rodri'nin uzun vadeli geleceği Manchester'da önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Mevcut sözleşmesinin sadece 18 ayı kalmış ve 2027'den sonra uzatma imzalanmamış olması nedeniyle, ayrılma tehdidi giderek artıyor. City yetkililerinin, oyuncunun formunu kanıtlamış olması nedeniyle sözleşmesinin yenilenmesi için baskı yapması beklenirken, haberlere göre kulüp ile 29 yaşındaki oyuncu arasında şu anda sözleşme görüşmeleri yapılmıyor.
Real Madrid'in ilgisi de ateşi körüklüyor. İspanya'nın başkentinde doğan Rodri, uzun süredir Santiago Bernabeu'ya transfer olacağı söylentileriyle anılıyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, orta saha oyuncusunun City'nin geniş kadro yeniden yapılanmasının bir parçası olarak geleceğini ciddi olarak düşündüğünü belirtti. Los Blancos'un cazibesine kapılırsa, City, sözleşmesi sona erdiğinde süperstarını bedelsiz kaybetme riskini önlemek için bu yaz onu satmak zorunda kalabilir.
- Getty Images Sport
Elliot Anderson'ın City'ye katılması bekleniyor
Guardiola, Rodri'nin tam olarak iyileşmesi için gereken süre konusunda gerçekçi davranarak, taraftarların oyuncunun en iyi halini 2026-27 sezonuna kadar göremeyebileceğini kabul etti. Dokuz aylık bir aradan sonra fiziksel olarak yaşanan yıpranma kolayca göz ardı edilemez. Sonuç olarak, kulüp şimdiden orta sahada takviye arayışına girdi ve Nottingham Forest'ın İngiltere milli takım oyuncusu Elliot Anderson'ın City'nin yaz transfer listesinin en başında olduğu söyleniyor.
Hatta bazı haberler, Anderson'ın City'ye transferinin 90 milyon sterlin civarında bir ücret karşılığında "kesinleştiğini" bile öne sürüyor.
Reklam