"Sonunda oluyor" - Pep Guardiola, Rodri'nin iyileştiğini açıkladı ve Man City yıldızının en iyi formuna geri dönüp dönmeyeceği soruldu

Rodri'nin 655 gün sonra Premier Lig'de ilk golünü attığı Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından Guardiola, orta saha oyuncusunun gelişimi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. City teknik direktörü Cuma günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, "Sonunda uzun zamandır istediğimiz gibi oluyor, geri döndüğünde aksilik yaşamadan, istikrarlı bir şekilde oynuyor, oynuyor ve oynuyor" dedi.

Ancak Guardiola, yoğun maç programı nedeniyle İspanyol oyuncunun sürelerini yönetmenin öncelikli bir konu olduğunu da hemen ekledi. "Ama şu anda çok fazla maç oynuyoruz, yorucu uzun deplasmanlar var – Madrid'e gidip gelmek, Londra'ya gitmek (Premier Lig'de West Ham ile oynayacağız), otele dört beş saatlik yolculuk. Tüm kadroyu kullanmak zorundasınız, aksi takdirde oynamak istediğimiz nedenlerden dolayı oynamak mümkün olmayacak" dedi.