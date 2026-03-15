Ter Stegen, Pazar sabahı Camp Nou'ya giderek oradaki seçim merkezinde oy kullandı. İspanyol şampiyonu ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olduğu için, şu anda teknik direktör Hansi Flick'in takımında oynamasa da normalde oy kullanma hakkına sahipti.

Ancak, toplam 105.000 üyeden birçoğu gibi, ya görevdeki başkan Joan Laporta'yı ya da rakibi Victor Font'u seçmek isteyen Alman kaleci, oy kullanamadı. Sorun şuydu: Ter Stegen'in adı seçmen listesinde yoktu. İnternette dolaşan videolar, 33 yaşındaki oyuncunun yoğun aramalara rağmen kayıtlarda bulunamadığını gösteriyor.

Ter Stegen, seçim merkezinde yaklaşık on dakika daha bekledi ve durumun netleşmesini ve yine de oy kullanabilmeyi umdu. Ancak durum böyle olmadı ve sonunda 44 kez Almanya milli takımında forma giymiş olan oyuncu, oyunu kullanamadan oradan ayrılmak zorunda kaldı.