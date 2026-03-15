Şu anda FC Barcelona'dan FC Girona'ya kiralanmış olan kaleci Marc-Andre ter Stegen, Pazar günü yapılan Barça başkanlık seçimleri sırasında oldukça acı bir an yaşadı.
Sonunda kendi hatası mıydı? Marc-Andre ter Stegen, FC Barcelona'da bir başka acı darbe daha yaşıyor
Ter Stegen, Pazar sabahı Camp Nou'ya giderek oradaki seçim merkezinde oy kullandı. İspanyol şampiyonu ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olduğu için, şu anda teknik direktör Hansi Flick'in takımında oynamasa da normalde oy kullanma hakkına sahipti.
Ancak, toplam 105.000 üyeden birçoğu gibi, ya görevdeki başkan Joan Laporta'yı ya da rakibi Victor Font'u seçmek isteyen Alman kaleci, oy kullanamadı. Sorun şuydu: Ter Stegen'in adı seçmen listesinde yoktu. İnternette dolaşan videolar, 33 yaşındaki oyuncunun yoğun aramalara rağmen kayıtlarda bulunamadığını gösteriyor.
Ter Stegen, seçim merkezinde yaklaşık on dakika daha bekledi ve durumun netleşmesini ve yine de oy kullanabilmeyi umdu. Ancak durum böyle olmadı ve sonunda 44 kez Almanya milli takımında forma giymiş olan oyuncu, oyunu kullanamadan oradan ayrılmak zorunda kaldı.
Marc-Andre ter Stegen, Barça üyeliğini yenilememiş gibi görünüyor
ESPN'nin haberine göre, oy kullanamama durumu can sıkıcı bir hata değil, ter Stegen'in ihmali nedeniyle meydana geldi. Buna göre kaleci, Barça'daki üyeliğini güncellemeyi ihmal etti. Seçmen listesine girebilmesi için bu güncelleme gerekliydi.
Bu tuhaf oy kullanamama durumu, ter Stegen'in kariyerinin son aylarda içine düştüğü talihsiz tabloya uyuyor. Barça'da uzun süren sakatlık sorunlarının ardından, sezon öncesinde şehir rakibi Espanyol'dan gelen yeni transfer Joan Garcia'ya as kaleci pozisyonunu kaptırmıştı. Maç tecrübesi kazanmak ve yazın düzenlenecek Dünya Kupası'nda Alman milli takımının kalesinde yer alma hayalini belki de hala gerçekleştirebilmek için ter Stegen, Ocak ayında LaLiga'da Girona'ya kiralandı.
Orada kaleci pozisyonunu devraldı, ancak sadece iki maçın ardından Şubat başında bir sonraki büyük darbe geldi. Uyluk sakatlığı nedeniyle ter Stegen'in muhtemelen Nisan ortasına kadar sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor - bundan sonra Alman milli takımının Dünya Kupası kadrosuna girmek neredeyse imkansız olacak. "Henüz her şey bitmiş değil, ancak zamanın çok daralacağı kesin, çünkü sadece son sakatlığı değil, ondan önceki süreyi de hesaba katmak gerekiyor. Neredeyse bir yıldır neredeyse hiç oynamadı – bu çok az bir süre," dedi Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, kicker dergisine verdiği son röportajda ter Stegen'e pek umut vermedi.
FC Barcelona'da seçim: Xavi de oyunu kullanıyor
2014 yılından beri Katalonya'da bulunan Ter Stegen, son on yılda Barça'nın en önemli isimlerinden biri oldu. Bugüne kadar Blaugrana formasıyla 423 maça çıktı ve bu takımla Şampiyonlar Ligi (2015) şampiyonluğu ile altı İspanya şampiyonluğu kazandı.
Ter Stegen'in yanı sıra, Pazar günü Barça'nın oy kullanma merkezlerinde pek çok ünlü isim de boy gösterdi. Öğle saatlerinde orta saha efsanesi Xavi de oy kullanmak için geldi.
