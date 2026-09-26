Militao'nun iyileşme yolundaki uzun süreci, Santiago Bernabeu'da sona yaklaşmış gibi görünüyor. Beş ayı sahalardan uzak geçiren stoper, Marca'ya göre son fiziksel değerlendirmesini başarıyla geçti.

Bu tıbbi gelişme, yılın başlarında oyuncunun ameliyatını gerçekleştiren Finlandiyalı uzman Dr. Lasse Lempainen'in Valdebebas'a yaptığı ziyaretin ardından geldi. Tıp uzmanı, savunmacının rehabilitasyon programının son aşamalarını bizzat denetlemek ve fiziksel durumunu değerlendirmek için İspanya'nın başkentindeydi.

Başarılı kontrolün ardından Dr. Lempainen, sosyal medyada eski Porto oyuncusunun kaydettiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şunları söyledi: "Madrid'de @edermilitao ile ve @realmadrid'in sağlık ve performans ekibiyle harika bir gündü. Éder'in ağır tendon sakatlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından plana uygun şekilde ilerlemeyi sürdürdüğü bu süreçte, tüm gün onun geri dönüşüne adandı."

"Uzmanlığımız ve tecrübemizle onun sahalara dönüş sürecine katkı sunmak bizim için bir zevkti; nihai hedefimiz ona güvenli bir şekilde geri dönmesi ve yeniden en üst seviyede performans göstermesi konusunda yardımcı olmak. Mükemmel iş birliği ve çok başarılı geçen bir gün için Éder'e ve Real Madrid'in tüm çalışanlarına çok teşekkürler. Sahaya dönmek bir dönüm noktasıdır. En yüksek performans seviyene dönmek ise hedeftir."