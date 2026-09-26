ZUMA Press Wire
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Sonunda geri döndü! Real Madrid yıldızı Eder Militao, beş ay sahalardan uzak kaldıktan sonra dönüş için onay aldı
Uzmandan kritik sakatlık güncellemesi
Militao'nun iyileşme yolundaki uzun süreci, Santiago Bernabeu'da sona yaklaşmış gibi görünüyor. Beş ayı sahalardan uzak geçiren stoper, Marca'ya göre son fiziksel değerlendirmesini başarıyla geçti.
Bu tıbbi gelişme, yılın başlarında oyuncunun ameliyatını gerçekleştiren Finlandiyalı uzman Dr. Lasse Lempainen'in Valdebebas'a yaptığı ziyaretin ardından geldi. Tıp uzmanı, savunmacının rehabilitasyon programının son aşamalarını bizzat denetlemek ve fiziksel durumunu değerlendirmek için İspanya'nın başkentindeydi.
Başarılı kontrolün ardından Dr. Lempainen, sosyal medyada eski Porto oyuncusunun kaydettiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şunları söyledi: "Madrid'de @edermilitao ile ve @realmadrid'in sağlık ve performans ekibiyle harika bir gündü. Éder'in ağır tendon sakatlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından plana uygun şekilde ilerlemeyi sürdürdüğü bu süreçte, tüm gün onun geri dönüşüne adandı."
"Uzmanlığımız ve tecrübemizle onun sahalara dönüş sürecine katkı sunmak bizim için bir zevkti; nihai hedefimiz ona güvenli bir şekilde geri dönmesi ve yeniden en üst seviyede performans göstermesi konusunda yardımcı olmak. Mükemmel iş birliği ve çok başarılı geçen bir gün için Éder'e ve Real Madrid'in tüm çalışanlarına çok teşekkürler. Sahaya dönmek bir dönüm noktasıdır. En yüksek performans seviyene dönmek ise hedeftir."
- Getty Images Sport
Savunmadaki istikrarsızlık dönemine son vermek
Brezilyalının dönüş zamanlaması Real Madrid için daha iyi olamazdı. Militao, 21 Nisan'da Alaves'e karşı alınan 2-1'lik galibiyetten bu yana resmi bir maçta forma giymedi ve yokluğu savunma hattında bir değişikliği zorunlu kıldı. Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid, 26 yaşındaki oyuncunun bıraktığı boşluğu doldurmak için çoğu zaman futbolcuları doğal pozisyonlarının dışında kullanarak çeşitli savunma kombinasyonlarına başvurmak zorunda kaldı. Onun yeniden kadroya dahil edilmesinin, büyük ihtiyaç duyulan liderliği ve fiziksel varlığı sağlaması bekleniyor.
Sağlık ekibi "yeşil ışık" yakmış olsa da kulübün oyuncunun resmi maçlara dönüşünde temkinli bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Oyuncu kısa süre önce antrenman sahasında yoğun fiziksel çalışmalar yaparken görüntülendi ve üst düzey futbol için gereken hareketliliği ile gücü sergiledi.
Artık takım antrenmanlarına yeniden katılabilecek durumda olsa da La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçlarının temposunu kaldırabildiğinden emin olmak için muhtemelen kendisine özel bir kondisyon programından geçecek. Hedef, onun ekim ayındaki yoğun takvimde tamamen takıma entegre olmuş ve önemli katkı vermeye hazır hale gelmesi.
Bir dizi fiziksel engeli aşarak
Militao'nun son dönemdeki yokluğu, son üç sezonda fiziksel durumu konusunda ortaya çıkan daha geniş ve daha can sıkıcı tablonun bir parçası. Savunmacı, 2023-24 sezonunun başlangıcından bu yana sakatlıklar nedeniyle gerçek bir "çile" yaşadı ve tedavi masasında geçirdiği süre toplamda yaklaşık 800 güne ulaştı.
Bu süreç, sol dizindeki yıkıcı ön çapraz bağ (ACL) yırtığıyla başladı ve onu 231 gün sahalardan uzak tuttu. Tam ritmini yeniden buluyor gibi görünürken, bu kez sağ dizinde menisküs hasarının da eşlik ettiği ön çapraz bağın tamamen kopması sakatlığını yaşadı ve bu da 255 günlük bir rehabilitasyon sürecine yol açtı.
Son darbe ise 28 Nisan 2026'da geldi; o gün proksimal hamstring tendonundaki ciddi sakatlık nedeniyle ameliyat oldu ve bu sakatlık ilave beş aylık bir iyileşme süresi gerektirdi. Toplamda, 2023'ten bu yana sekiz farklı sakatlık yaşadı ve bu da 781 gün forma giyememesine neden oldu.
- Getty Images Sport
Kulüp ve milli takım hedeflerine etkisi
Onun dönüşü yalnızca Real Madrid için değil, Brezilya Milli Takımı için de önemli bir gelişme. Büyük uluslararası turnuvalar yaklaşırken Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, savunmacının formunu ve fiziksel durumunu yakından takip edecek. Formda ve hazır bir Militao'nun, Brezilya'nın savunma yapısı için vazgeçilmez olduğu yaygın şekilde kabul ediliyor. Oyunu okuma becerisi ile toparlanma hızı bir araya geldiğinde, 2026-27 sezonunun ve sonrasının zorluklarına hazırlanan hem kulüp hem de ülke için onu eşsiz bir değer hâline getiriyor.
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