Julian Alvarez'in Barcelona'ya transfer olma isteği ve bunun beraberinde getirdiği Atletico Madrid ile yaşanan gerginlik, bir oyuncunun Katalan forması giyme hayalini gerçekleştirmek için kulübüne karşı isyan ettiği ilk vaka değil.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, geçmiş dönemlerde kulüplerine baskı yapmaya başvuran ya da tırmandırıcı adımlar atan ve sonunda Camp Nou sahasında soluğu alan bir dizi yıldıza dikkat çekti.

Alvarez, güncel vakaların başında geliyor. Arjantin ile Avusturya arasındaki Dünya Kupası maçının ardından "Herkes için en iyisi transfer olmak, hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" diyen oyuncu ile Atletico Madrid arasındaki anlaşmazlık sürerken, ayrılıp Barcelona'ya transfer olma isteği devam ediyor.