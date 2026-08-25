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FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport

Çeviri:

Sonuncuları Alvarez ve Dembele: Barcelona forması için isyan eden yıldızlar

Transfers
Barcelona - Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Sevilla - Atletico Madrid
Sevilla
Atletico Madrid
J. Alvarez
P. Coutinho
S. Eto'o
A. Griezmann
C. Fabregas
İspanya
Arjantin
Brezilya
Kamerun
Fransa

Barcelona forması giymenin ayrı bir büyüsü var

Julian Alvarez'in Barcelona'ya transfer olma isteği ve bunun beraberinde getirdiği Atletico Madrid ile yaşanan gerginlik, bir oyuncunun Katalan forması giyme hayalini gerçekleştirmek için kulübüne karşı isyan ettiği ilk vaka değil.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, geçmiş dönemlerde kulüplerine baskı yapmaya başvuran ya da tırmandırıcı adımlar atan ve sonunda Camp Nou sahasında soluğu alan bir dizi yıldıza dikkat çekti.

Alvarez, güncel vakaların başında geliyor. Arjantin ile Avusturya arasındaki Dünya Kupası maçının ardından "Herkes için en iyisi transfer olmak, hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" diyen oyuncu ile Atletico Madrid arasındaki anlaşmazlık sürerken, ayrılıp Barcelona'ya transfer olma isteği devam ediyor.

  • Dembélé: Dortmund'da ortadan kayboldu

    Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri, Borussia Dortmund üzerindeki baskısını antrenmanlara katılmama noktasına kadar taşıyan Ousmane Dembélé oldu. Öyle ki dönemin teknik direktörü Peter Bosz, kulübün kendisiyle iletişim kuramaması üzerine onu "nerede olduğu bilinmiyor" sözleriyle tanımlamıştı.

    Sonunda Fransız kanat oyuncusu, Alman kulübünden ayrılmakta ısrar etmesinin ardından dev bir transferle Barcelona'ya geçti.

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  • Griezmann geri dönmeyi reddediyor

    2019 yazında ise Antoine Griezmann, Atletico Madrid'den ayrılmak için baskı yapmak amacıyla benzer bir yöntem kullanmış, Barcelona 120 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip transferi bitirmeden önce takımın yeni sezon hazırlık antrenmanlarına katılmamıştı.

  • Coutinho ayrılmak istiyor

    Philippe Coutinho'ya gelince, Liverpool onun kalması konusundaki ısrarını açıklamasının ardından oyuncu resmi bir ayrılık talebinde bulundu. 

    İngiliz kulübünün başta bu talebi reddetmesine rağmen oyuncunun tutumu, Liverpool yönetimini sonunda onun 2018 Ocak ayında 135 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transferine onay vermeye itti.

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  • Mascherano, Fabregas ve Eto'o

    Liste bunlarla da sınırlı kalmadı. Javier Mascherano, Barcelona'ya transfer olmadan önce Liverpool'dan ayrılmak için baskı yaparken, Cesc Fabregas ise transferinin tıkanmasını protesto etmek amacıyla Arsenal'de tek başına antrenman yaptı.

    Samuel Eto'o ise Barcelona'ya transfer olabilmek için Real Madrid ile açık bir mücadeleye girdi; hatta Katalan formasını giymek istediğini duyurduğu bir açıklama yayınladı.

    Alvarez krizinin sürmesiyle birlikte Arjantinli forvet, Barcelona'ya ulaşmak için kulüplerine isyan etmeyi seçen yıldızlar listesinin en yeni ismi haline gelebilir.

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