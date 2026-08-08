Sonuna kadar heyecan: Real Madrid, Ferencvaros hazırlık maçını sorunsuz geçti

Real Madrid, cumartesi günü Macar ekibi Ferencvaros ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Karşılaşmanın büyük bölümünde İspanyol ekibinin belirgin üstünlüğü göze çarparken, ikinci yarıda ev sahibinin bulduğu gol maça bitiş düdüğüne kadar bir miktar heyecan kattı.

Real Madrid maça hücumcu bir şekilde başladı ve skoru erken açmanın eşiğinden döndü. Arda Güler'in 7. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin az yanından auta çıkarken, Endrick 11. dakikada yakın bir fırsatı vuruşu üst direğin üzerinden geçince heba etti.

Ferencvaros, 4 ve 10. dakikalarda Daniel Arzani ile iki denemede bulundu; ancak vuruşları Real Madrid kalesi için gerçek bir tehlike oluşturmadı.

İspanyol ekibi baskısını sürdürdü. İbrahim Diaz 14. dakikada yaptığı vuruşta topu kaleden uzağa gönderdi, ardından Alexis Cerea 15. dakikada üst direğin üzerinden bir vuruş daha yaptı. Ferencvaros kalecisi ise 37. dakikada Endrick'in vuruşunu önledi.