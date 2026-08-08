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Sonuna kadar heyecan: Real Madrid, Ferencvaros hazırlık maçını sorunsuz geçti

Ferencvaros - Real Madrid
Ferencvaros
Real Madrid
Club Friendlies
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
La Liga
Macaristan
İspanya

ثنائية وتراجع ثم ضغط مجري

Real Madrid, cumartesi günü Macar ekibi Ferencvaros ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Karşılaşmanın büyük bölümünde İspanyol ekibinin belirgin üstünlüğü göze çarparken, ikinci yarıda ev sahibinin bulduğu gol maça bitiş düdüğüne kadar bir miktar heyecan kattı.

Real Madrid maça hücumcu bir şekilde başladı ve skoru erken açmanın eşiğinden döndü. Arda Güler'in 7. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin az yanından auta çıkarken, Endrick 11. dakikada yakın bir fırsatı vuruşu üst direğin üzerinden geçince heba etti.

Ferencvaros, 4 ve 10. dakikalarda Daniel Arzani ile iki denemede bulundu; ancak vuruşları Real Madrid kalesi için gerçek bir tehlike oluşturmadı.

İspanyol ekibi baskısını sürdürdü. İbrahim Diaz 14. dakikada yaptığı vuruşta topu kaleden uzağa gönderdi, ardından Alexis Cerea 15. dakikada üst direğin üzerinden bir vuruş daha yaptı. Ferencvaros kalecisi ise 37. dakikada Endrick'in vuruşunu önledi.

  • Fırsatları değerlendirmek: Real öne geçiyor

    Real Madrid'in ilk golü 41. dakikada geldi; takımın kullandığı korner Alexis Sierra'ya ulaştı, onun gönderdiği ortayı ise Mario Rivas yakın mesafeden kafayla ağlara yolladı.

    İlk yarı bitmeden Ferencváros beraberliği yakalamaya çalıştı ancak Zente Varga'nın 42. dakikadaki şutu üstten auta gitti.

    İki takım da ikinci yarının başında çok sayıda değişiklik yaptı. Real Madrid; Vinicius Junior, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen ve Carlos Espi'yi oyuna dahil ederken, Ferencváros da geniş çaplı değişiklikler gerçekleştirdi.

    Real Madrid, 49. dakikada üstünlüğünü ikiye çıkarmayı başardı. Carlos Espi, Federico Valverde'nin ceza sahası içindeki pasını değerlendirerek sağ ayağıyla vurduğu yerden şutla topu Macar takımının kalesinin sağ köşesine gönderdi.

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  • Ev sahibinin cevabı: Sonuna kadar heyecan

    Ferencváros farkı hızlıca kapatmaya çalıştı ve Bamidele Yusuf, 51. dakikada ceza sahası içinden vurduğu topu üstten auta göndererek tehlikeli bir fırsatı harcadı.

    57. dakikada Macar takımı, Kenan Kodro aracılığıyla farkı bire indirmeyi başardı. Kodro, Christopher Zachariassen'den ceza sahası içinde aldığı pası sağ ayağıyla sağ köşeye göndererek skoru 2-1 yaptı.

    Real Madrid, 61. dakikada farkı yeniden ikiye çıkarmaya çok yaklaştı. Top ceza sahası içinde Bernardo Silva'ya ulaştı ancak şutu savunmaya çarptı; Arda Güler ise ceza sahası dışından vurduğu topu üstten auta gönderdi.

    Ferencváros, 63. dakikada tehlikeli bir fırsatla karşılık verdi. Zachariassen, Marius Corbu'nun ortasına yükselerek kafayı vurdu ancak kaleci Andriy Lunin topa müdahale ederek Real Madrid'in kalesini kurtardı.

    Macar takımının girişimleri son dakikalarda da sürdü. Corbu, 68. dakikada ceza sahası dışından vurduğu topu üstten auta gönderdi; Arda Güler ise 79. dakikada kullandığı direkt serbest vuruşta topu sol üst köşenin yanından dışarı gönderdi.

    82. dakikada Callum O'Dowda, ceza sahası dışından vurduğu topu sağ direğin yanından auta göndererek Ferencváros adına bir başka fırsatı daha harcadı.

    Son dakikalarda Ferencváros oyuncusu Szilárd Szabó, 90. dakikada sert bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü ve maç Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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