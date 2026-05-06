İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Sırp forvet ile Serie A'nın rekor şampiyonu arasında şu ana kadar beş tur görüşme yapıldı, ancak yeni bir sözleşme üzerinde henüz bir anlaşmaya varılamadı.
Sonuçsuz geçen beş tur görüşme: FC Bayern'in forvet adayı transferi yaklaşıyor
Vlahovic, kısa vadeli bir sözleşme uzatması konusunda sadece iki yıl daha oynamayı kabul etmeye ve maaş konusunda da taviz vermeye açık olsa da, kulüp ile oyuncu arasında bonus ödemeleri veya sözleşme imzalanması sırasında ödenecek imza parası gibi yan masraflar konusunda görüş ayrılıkları hâlâ çok büyük.
Yaklaşık 12 milyon avroluk net geliri ile 26 yaşındaki oyuncu, İtalya birinci liginin en yüksek maaşlı oyuncuları arasında yer alıyor.
Ocak 2022'de Fiorentina'dan Juventus'a 85 milyon avroya transfer olan Vlahovic'in mevcut sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor ve bu nedenle Torino ekibinden bedelsiz ayrılabilir.
FC Bayern de Dusan Vlahovic'e ilgi gösteriyor
Geçmişte, AC Milan gibi İtalyan kulüpleri defalarca potansiyel alıcılar olarak gösterilmişti; ayrıca FC Bayern München'in de 41 kez Sırbistan milli forması giyen bu oyuncuya göz diktiği söyleniyor.
Säbener Straße'de Vlahovic, kiralık süresinin ardından FC Chelsea'ye geri dönecek olan Nicolas Jackson'ın yerini alabilir. As ilk 11'de yer alan Harry Kane'in arkasında, 26 yaşındaki oyuncu ilk etapta yedek rolüyle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor, ancak 32 yaşındaki Kane de artık en genç oyuncu sayılmaz.
Vlahovic, bu sezon 20 resmi maçta 7 gol ve 2 asist kaydetti. Uzun süren bir adduktor sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçıran oyuncu, 21 Mart'ta Sassuolo karşısında sahalara geri döndü. Son olarak Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gol attı.