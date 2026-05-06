Sonuçsuz geçen beş tur görüşme: FC Bayern'in forvet adayı transferi yaklaşıyor

Vlahovic, kısa vadeli bir sözleşme uzatması konusunda sadece iki yıl daha oynamayı kabul etmeye ve maaş konusunda da taviz vermeye açık olsa da, kulüp ile oyuncu arasında bonus ödemeleri veya sözleşme imzalanması sırasında ödenecek imza parası gibi yan masraflar konusunda görüş ayrılıkları hâlâ çok büyük.

Yaklaşık 12 milyon avroluk net geliri ile 26 yaşındaki oyuncu, İtalya birinci liginin en yüksek maaşlı oyuncuları arasında yer alıyor.

Ocak 2022'de Fiorentina'dan Juventus'a 85 milyon avroya transfer olan Vlahovic'in mevcut sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor ve bu nedenle Torino ekibinden bedelsiz ayrılabilir.