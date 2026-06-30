"Paraguaylılar derin savunma yaptılar, bu yüzden tempo yakalamak zordu. Kanatlardan denedik, golü de bu şekilde attık. Ama sonuçta Paraguay'a karşı elenmek pek de iyi olmadı," diye devam etti Havertz. Arsenal'in forveti, Julio Enciso'nun 42. dakikadaki golüyle devreye geride giren Almanya'nın 54. dakikada 1-1'lik beraberliği sağlayan golü atmıştı.

Normal süre 1-1 berabere bittiği için, 2026 Dünya Kupası'nın üçüncü son 16 maçı uzatmalara gitti. Uzatmalarda Jonathan Tah (102. dakika), aslında geçerli olan ve galibiyetle tur atlamayı sağlayabilecek bir gol attı. Ancak DFB'li savunma oyuncusu Waldemar Anton'un, gol öncesinde Paraguay kalecisi Orlando Gill'e yaptığı iddia edilen faul nedeniyle VAR'ın müdahalesi sonucunda gol haksız bir şekilde iptal edildi.

"Bana göre bu çok titiz bir karar. Elbette kaleciyle bir temas var. Ama itme, itekleme ya da tutma gibi bir hareket görmüyorum," diyen hakem uzmanı Patrick Ittrich, MagentaTV'de şunları vurguladı: "Bana göre bu yanlış bir karar."

Golün iptal edilmesinin hemen ardından yedek kulübesinde öfkeyle çılgına dönen Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, MagentaTV’de hakem Jalal Jayed’in kararını eleştirerek şöyle konuştu: “Bu bir şaka. Orada ne gördüğünü hiç bilmiyorum.” Kısa bir süre sonra ZDF’de ise “Tam bir skandal. Bu faul olarak bile değerlendirilemez.” dedi.