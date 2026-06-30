"Ne diyeceğimi bilemiyorum. İkinci Dünya Kupam, iki kez de fiyasko. Tek söyleyebileceğim şey özür dilemek. Elbette hepimiz hayal kırıklığına uğradık, büyük hedeflerimiz vardı," dedi Havertz, ilk Dünya Kupası katılımında 2022 Katar'da grup aşamasında elenen oyuncu, sürpriz elenmenin ardından.
Çeviri:
"Sonuçların alınması gerekiyor": Dünya Şampiyonu, Dünya Kupası fiyaskosunun ardından Julian Nagelsmann'ın DFB teknik direktörlüğü konusunda tartışmayı ateşledi
"Paraguaylılar derin savunma yaptılar, bu yüzden tempo yaratmak zordu. Kanatlardan denedik, golü de bu şekilde attık. Ama sonuçta Paraguay'a karşı elenmek pek de iyi olmadı," diye devam etti Havertz. Arsenal'in forveti, Julio Enciso'nun 42. dakikadaki golüyle devreye geride giren Almanya'nın 54. dakikada 1-1'lik beraberliği sağlayan golü atmıştı.
Normal süre 1-1 berabere bittiği için, 2026 Dünya Kupası'nın üçüncü son 16 maçı uzatmalara gitti. Uzatmalarda Jonathan Tah (102. dakika), aslında geçerli olan ve galibiyetle tur atlamayı sağlayabilecek bir gol attı. Ancak DFB'li savunma oyuncusu Waldemar Anton'un, gol öncesinde Paraguay kalecisi Orlando Gill'e yaptığı iddia edilen faul nedeniyle VAR'ın müdahalesi sonucunda gol haksız bir şekilde iptal edildi.
"Bana göre bu çok titiz bir karar. Elbette kaleciyle bir temas var. Ama itme, itekleme ya da tutma gibi bir hareket görmüyorum," diyen hakem uzmanı Patrick Ittrich, MagentaTV'de şunları vurguladı: "Bana göre bu yanlış bir karar."
Golün iptal edilmesinin hemen ardından yedek kulübesinde öfkeyle çılgına dönen Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, MagentaTV’de hakem Jalal Jayed’in kararını eleştirerek şöyle konuştu: “Bu bir şaka. Orada ne gördüğünü hiç bilmiyorum.” Kısa bir süre sonra ZDF’de ise “Tam bir skandal. Bu faul olmaktan çok uzak.” dedi.
- Getty Images Sport
Mats Hummels, Julian Nagelsmann hakkındaki tartışmayı başlattı: "Bu konu gündeme gelmeli"
Havertz ise, üç çok hayal kırıcı Dünya Kupası'nın ardından Almanya'nın uluslararası arenada artık ikinci sınıf bir takım olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Öyle görünüyor, her halükarda." Arsenal'in yıldızı şunları vurguladı: "Özellikle biz oyuncular – teknik direktör hariç – artık kendi hatalarımızı kabul etmeliyiz. Tek yapabileceğim özür dilemek."
Havertz, Nick Woltemade ve Jonathan Tah ile birlikte penaltı atışlarında başarısız olan üç Alman oyuncudan biriydi. Paraguaylılardan sadece ikisi penaltı kaçırdığı için, Güney Amerikalılar sonunda dramatik bir şekilde son 16 turuna yükseldi ve burada Fransa ya da İsveç ile karşılaşacak.
"Yeterince gol fırsatı yaratamadık. Yeterince etkili olamadık," diye analiz etti kaleci Manuel Neuer, ZDF kanalına verdiği demeçte. "Böyle bir takıma karşı oynadığınızda, daha fazla gol fırsatı yaratmanız gerekir. Bizim açımızdan bu yetersizdi," diyen Bayern kalecisi, haksız bir şekilde iptal edilen Tah'ın golünü mazeret olarak kabul etmedi.
Maçta oyuna sonradan giren Nadiem Amiri de "çok hayal kırıklığına uğradım, şok oldum" dedi. Mainz 05'in orta saha oyuncusu, "Bu kadar erken eleneceğimizi beklemiyorduk" diye ekledi.
Sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası’na kadar devam eden Nagelsmann istifa etmeyi reddetti ve geleceğine ilişkin kararı DFB’ye bıraktı; ancak eski Alman milli futbolcu Mats Hummels, teknik direktörlük konusunda bir tartışma başlattı: “Yönetim açısından bu durum bir şekilde sonuçlar doğurması gerektiğini gösteriyor. Başka türlü ifade edemem. Kendi evimizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası, kendi evimizde düzenlenen Uluslar Ligi ve buradaki geniş katılımlı turnuva vardı. Kendi evimizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası hâlâ bana fazla övülüyor. Diğer iki turnuva ise her ikisi de hayal kırıklığı yarattı. Bu nedenle bu konu, hem milli takım teknik direktörünün kendisi hem de federasyon tarafından ele alınmalıdır. En azından bu konuda görüşmeler yapılmalıdır," dedi 2014 Dünya Şampiyonu, MagentaTV’de uzman olarak.