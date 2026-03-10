"Sonuçları düşünmeyin" - Pep Guardiola, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Man City oyuncularına "kendiniz olun" uyarısında bulundu

City ve Madrid, 16 turu ilk maçında yüksek riskli bir karşılaşmaya hazırlanırken tüm gözler Santiago Bernabéu'ya çevrildi. City, son 11 maçında 9 galibiyet ve 2 beraberlikle bu maça girerken, Guardiola böylesine büyük bir sahnenin riskleri konusunda endişelerini dile getirerek, turnuvanın en başarılı kulübüne kendi kalesinde karşı karşıya gelmenin psikolojik yükünü vurguladı.

Maç öncesi konuşmasında Guardiola, oyuncularına baskıya rağmen kendi tarzlarına sadık kalmaları için çağrıda bulundu. "Kendimiz olmaya çalışın. Rakibe karşı koymaya çalışın ve sonuçları fazla düşünmeyin" dedi Guardiola gazetecilere. "Eğer elenirsek, Madrid'i tebrik edin, ama en azından kendiniz olun. Mart ve Nisan aylarında en büyük sahnelerde her zaman endişem budur. Bazen rakip çok güçlü olduğu için veya istediğinizi uygulayamadığınız için bu mümkün olmaz, ama en azından deneyin. Rakibinizden daha iyi oynayın."

Ayrıca, bu elit maçları genellikle belirleyen taktiksel nüanslara da değindi: "Birçok faktör var. Bugün, özellikle Premier Lig'de, duran toplar inanılmaz bir silah. Ama rakipten daha iyi oynayın. Bazen fazla oynamadan geçersiniz, ama ben her zaman "tamam" demeye çalışırım."