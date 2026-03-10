AFP
"Sonuçları düşünmeyin" - Pep Guardiola, Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Man City oyuncularına "kendiniz olun" uyarısında bulundu
Guardiola, sonuçlardan çok kimlik talep ediyor
City ve Madrid, 16 turu ilk maçında yüksek riskli bir karşılaşmaya hazırlanırken tüm gözler Santiago Bernabéu'ya çevrildi. City, son 11 maçında 9 galibiyet ve 2 beraberlikle bu maça girerken, Guardiola böylesine büyük bir sahnenin riskleri konusunda endişelerini dile getirerek, turnuvanın en başarılı kulübüne kendi kalesinde karşı karşıya gelmenin psikolojik yükünü vurguladı.
Maç öncesi konuşmasında Guardiola, oyuncularına baskıya rağmen kendi tarzlarına sadık kalmaları için çağrıda bulundu.
"Kendimiz olmaya çalışın. Rakibe karşı koymaya çalışın ve sonuçları fazla düşünmeyin" dedi Guardiola gazetecilere. "Eğer elenirsek, Madrid'i tebrik edin, ama en azından kendiniz olun. Mart ve Nisan aylarında en büyük sahnelerde her zaman endişem budur. Bazen rakip çok güçlü olduğu için veya istediğinizi uygulayamadığınız için bu mümkün olmaz, ama en azından deneyin. Rakibinizden daha iyi oynayın."
Ayrıca, bu elit maçları genellikle belirleyen taktiksel nüanslara da değindi: "Birçok faktör var. Bugün, özellikle Premier Lig'de, duran toplar inanılmaz bir silah. Ama rakipten daha iyi oynayın. Bazen fazla oynamadan geçersiniz, ama ben her zaman "tamam" demeye çalışırım."
Geçmişteki kıtasal izlerden yararlanarak
Guardiola'nın "kendimiz olmak" konusundaki takıntısı, kariyeri boyunca takımlarının en yüksek baskı altındaki anlarda her zaman gerçek potansiyellerine ulaşamadıkları hissinden kaynaklanıyor. Barcelona ve Bayern Münih'teki görev sürelerini ve Manchester'daki zamanını düşünerek, takımlarının tarihsel olarak Şampiyonlar Ligi eleme turlarının baskısıyla nasıl başa çıktıklarına dair kalıcı bir memnuniyetsizlik hissi olduğunu itiraf etti.
City'nin teknik direktörü, "İlk yıl gelip şampiyonluğu kazanmak zor, ancak o takımda geçmişte büyümeye yardımcı olan deneyimler ve tecrübeler yaşadılar" diye açıkladı. "Burada son dakikalarda kaybetmek veya Tottenham'a karşı elenmek [2019'da], birçok kez olağanüstüydük ve elendik, bu tür şeyleri yaşamak zorundasınız. Ancak şimdi o maçlarda oynamayan birçok oyuncumuz var ve nasıl tepki vereceğimizi görmek zorundayız. Bu kolay değil çünkü Barcelona'nın teknik direktörü olduğum zamandan beri, Bayern Münih ve Man City'de hiç kendimizi olduğumuz gibi hissetmedim. Bu her zaman benim hissettiğim bir şeydi. Anfield'da Jürgen (Klopp) ile Şampiyonlar Ligi'nde oynarken."
Yeni City kadrosunun evrimi
2023'te İstanbul'da elde edilen zafer, City'nin en iyi performansını sergilemese bile "galibiyete ulaşabileceğini" kanıtlasa da, takımın şu anki hali farklı. Üçlü kupayı kazanan birçok oyuncunun ayrılmasıyla Guardiola, bu sezon Nottingham Forest ve Brighton gibi takımlara puan kaybeden, ancak yine de dört kupa için sıkı bir mücadele veren, daha genç ve zaman zaman istikrarsız bir grupla çalışıyor.
Sakatlık sorunları nedeniyle Madrid'in formu sallantıda
Yurtiçindeki tutarsızlıklara rağmen, bu City takımı, bu sezon hem Bernabeu hem de Anfield'da zaferin tadını almış ve kazanmanın yolunu bulma konusunda olağanüstü bir yetenek sergilemiştir.
Öte yandan Madrid, yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa yönetiminde son haftalarda biraz tökezledi. La Liga'da Osasuna ve Getafe'ye yenilerek şampiyonluk yarışında Barcelona'nın dört puan gerisine düştü. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo ve Eder Militao'nun da bulunduğu sakatlar listesine Alvaro Carreras'ın da eklenmesi, durumu daha da kötüleştirdi.
