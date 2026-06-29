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"Sonuç her şeydir" - Japonya'nın golcüsü Kaishu Sano, Dünya Kupası hayallerinin sona ermesiyle birlikte Brezilya'nın son dakikada attığı galibiyet golünün, Samurai Blue'nun "yeterince iyi olmadığını" kanıtladığını kabul etti
Japonya için uzatma dakikalarında yaşanan hayal kırıklığı
Japonya, Gabriel Martinelli’nin uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle Selecao’nun maçı kazanmasını kesinleştirmeden önce tarihi bir sonucun eşiğinde görünüyordu. Japonya’nın bu eleme maçı boyunca öne geçmiş ve uzun süre rahat bir oyun sergilemiş olması göz önüne alındığında, bu yenilgi özellikle acı vericiydi.
Şaşırtıcı açılış golü Sano'dan geldi; ilk yarıda attığı gol, bir an için zayıf görülen takımı avantajlı konuma geçirdi. Ancak Güney Amerikalıların tecrübesi sonunda ağır bastı; Casemiro skoru eşitledi ve ardından uzatma süresinin altıncı dakikasında son dakikada dramatik bir gelişme yaşandı.
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Sano’nun maç sonrası sert değerlendirmesi
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan morali bozuk Sano, turnuvadan bu şekilde elenme şekline duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. “Bence sonuçlar her şeydir ve gerçekten çok hayal kırıklığına uğradım çünkü bu takımın böyle bir sonla bitmemesi gerekirdi. Ancak en son anda bu şekilde yenilmek, bize yeterince iyi olmadığımız hissini veriyor, ama yaptıklarımız yanlış değil. Bence kurduğumuz şeyden gurur duyabiliriz," dedi orta saha oyuncusu.
Bu, Japonya’nın Dünya Kupası’ndaki sekizinci katılımıydı. Grup aşamasında Hollanda ile 2-2 berabere kalmaları ve Tunus’u 4-0 gibi ezici bir skorla mağlup etmeleri de dahil olmak üzere sergilediği güçlü performanslara rağmen, Brezilya’nın engin tecrübesini aşmak için bu yeterli olmadı. Sonuç olarak Japonya, 2002, 2010, 2018 ve 2022 yıllarında dört kez başardığı, Dünya Kupası’ndaki en iyi başarısı olan son 16 turuna yükselme hedefine ulaşamadı.
Itakura kaptanlık pazubandını takıyor
Normalde kaptanlık görevini üstlenen Wataru Endo’nun yokluğunda takımı yönetmek üzere öne çıkan savunma oyuncusu Ko Itakura – Endo, turnuvayı kaçıran ve sonunda milli takımdan emekli olmaya zorlayan bir sakatlık nedeniyle turnuvaya katılamamıştı – beklenmedik erken elenmeyle ilgili olarak takım arkadaşının duygularını paylaştı. Savunma oyuncusu, bu kadar umut vaat ettikten sonra turnuvanın bu kadar erken sona erdiği gerçeğini kabullenmekte zorlandı.
Itakura, maç sonrası basın toplantısında “Bu takımın burada eleneceğini hiç düşünmemiştim” dedi. Kaptanlık görevini devralan savunma oyuncusu, Samurai Blue’yu turnuvanın eleme turlarında ileriye taşımayı umuyordu; bu nedenle yenilginin sorumluluğu onun omuzlarına ağır bir yük olarak bindi.
Japonya’nın elenmesi, turnuvada Asya takımlarının yaşadığı hayal kırıklıklarını daha da artırdı. Böylece kıtanın tek temsilcisi olarak kalan Avustralya, Mısır ile karşılaşacak.
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Brezilya büyük bir tehlikeyi atlattı
Brezilya için bu sonuç, maçın büyük bir bölümünde disiplinli Japon savunmasını aşmakta zorlanmaları nedeniyle kıl payı kurtulma anlamına geliyordu. Sano’nun erken attığı golün ardından gerginliği yatıştırmak ve nihayet skoru eşitlemek için 56. dakikada Casemiro’nun kafa vuruşu gerekti. Bu sonuçla Brezilya, resmi olarak son 16 turuna yükseldi ve şimdi Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki maçın galibini bekliyor.
Bu galibiyet bir bakıma tarihi bir öneme sahipti; zira Opta’nın 1966’da kayıt tutmaya başladığından bu yana, Dünya Kupası eleme maçlarında normal sürede atılan en geç gol olarak tarihe geçti. Japonya, olabilecekleri düşünerek ülkesine dönerken, Brezilya ise zorlu bir galibiyetin ardından cevaplanması gereken pek çok soru olsa da, altıncı yıldızını kazanma yolunda ilerlemeye devam ediyor.