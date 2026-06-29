"Sonuç her şeydir" - Japonya'nın golcüsü Kaishu Sano, Dünya Kupası hayallerinin sona ermesiyle birlikte Brezilya'nın son dakikada attığı galibiyet golünün, Samurai Blue'nun "yeterince iyi olmadığını" kanıtladığını kabul etti

Japonya, Gabriel Martinelli’nin uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüyle Selecao’nun maçı kazanmasını kesinleştirmeden önce tarihi bir sonucun eşiğinde görünüyordu. Japonya’nın bu eleme maçı boyunca öne geçmiş ve uzun süre rahat bir oyun sergilemiş olması göz önüne alındığında, bu yenilgi özellikle acı vericiydi.

Şaşırtıcı açılış golü Sano'dan geldi; ilk yarıda attığı gol, bir an için zayıf görülen takımı avantajlı konuma geçirdi. Ancak Güney Amerikalıların tecrübesi sonunda ağır bastı; Casemiro skoru eşitledi ve ardından uzatma süresinin altıncı dakikasında son dakikada dramatik bir gelişme yaşandı.