AFP
Çeviri:
‘Sonraki adımlar’ - Kararlı Thomas Tuchel, Fransa’yı mağlup ederek üçüncülük maçını kazandıkları maçta Dünya Kupası taktiklerine yönelik eleştiriler ve seyircilerin yuhalamaları sonrasında İngiltere’deki geleceğine dair ipucu verdi
Tuchel eleştirilere sert çıktı
Alman teknik direktör, İngiltere’nin bronz madalya kazanmasının ardından görev süresini ateşli bir şekilde savundu ve yarı final yenilgisine yönelik yoğun tepkilerin, sanki “Üç Aslanlar” ilk turda elenmiş gibi hissettirdiğini iddia etti.
Tuchel, Miami’deki kaotik galibiyetin ardından gazetecilere, “Dünkü basın toplantısında, açıkçası sanki grup aşamasında tek bir galibiyet bile alamadan elenmişiz gibi bir his vardı,” dedi. “Yirmi dört saat sonra ise 60 yıldır elde ettiğimiz en büyük başarıya imza attık. Arjantin maçında yaşananlar ve bunun yarattığı olumsuz hava bence çok abartılıydı, ama bu da işin bir parçası.
"Yapabileceğiniz en iyi şey sahada tepki vermek ve bir sonraki galibiyeti almaktır, geri kalan her şey sadece laftan ibarettir. Konuşmak size puan kazandırmaz. Konuşmak size galibiyet kazandırmaz. Bu yüzden buna katlanmak zorundasınız. Dayanmalı, güçlü olmalı ve inancınızı kaybetmemelisiniz. Bu tepkiyi gösterdiğimiz için mutluyum. Çok etkileyici."
- Getty Images Sport
Yarı final taktiklerini savunmak
Tuchel’e yöneltilen eleştirilerin temelinde, son şampiyon Arjantin’e karşı 2-1 yenildikleri maçtaki kararları yatıyor; bu maçta, savunma düzenindeki değişikliklerinin rakibin baskısını artırdığı öne sürüldü. Wayne Rooney ve Gary Lineker gibi efsaneler bu kararları açıkça eleştirirken, John Barnes ve Andros Townsend gibi diğer eski futbolcular ise Tuchel’in taktiksel kararlarını savundu ve Arjantin’in hücum gücüne karşı oynayan bir takım için skoru korumak tek mantıklı adım olduğunu öne sürdü.
Tuchel, taraftarların güveni konusundaki tutumunu daha da netleştirerek şöyle konuştu: “Güveni kaybettiğimi düşünmüyorum. Arjantin maçının son 30 dakikasında ne olduysa, neden olduysa, son 10 dakikada ne olduysa, kazanmaya çok yakındık, ama kararları almak benim işim. Kararlarım, müdahalelerim, oyuncu değişikliklerim, taktik düzen değişikliği.
"İstediğim etkiyi yaratmadı, bu yüzden bununla yaşamak zorundayım. Benim için çok acı verici çünkü bunu iyi niyetle yaptım. Arkasında net bir plan ve net bir fikir vardı. İşe yaramadı, bu yüzden suçu ve sorumluluğu üstleniyorum."
Uluslar Ligi Hazırlıkları
Bronz madalyaya rağmen, İngiltere’nin ilk yarıda 4-0’lık üstünlüğünü neredeyse elinden kaçırdığı Fransa’ya karşı 6-4’lük galibiyetin kaotik seyri, daha istikrarlı bir teknik yönetim yaklaşımı talep edenleri pek de yatıştırmadı. Bununla birlikte Tuchel şimdiden önündeki yola odaklanmış durumda ve takımı yaklaşan Uluslar Ligi kampanyasına götürmeyi planladığını ima ediyor.
Tuchel şunları ekledi: "Sonuçta, uluslararası futbolda her gün güveni kazanmamız gerekiyor. Yedi, sekiz hafta sonra tekrar bir araya geleceğiz, Uluslar Ligi başlayacak. Güveni kazanmalı ve güveni inşa etmeliyiz. Bu asla kendiliğinden gelen bir şey değildir; bu yüzden yüksek seviyeli bir sporda kendini kanıtlaman, her yarışmada bir şeyleri ispatlaman gerekir."
- Getty Images Sport
Bir sonraki adım: Elitlerle aradaki farkı kapatmak
İngiltere’nin üçüncü sıradan şampiyonluğa yükselebilmesi için Tuchel, takımın maç yönetiminin önemli ölçüde iyileştirilmesi gerektiğini kabul ediyor. Hırvatistan’a karşı daha önce yaşanan çöküşü, takımın savunma yapısını hâlâ etkileyen teknik hataları değerlendirmek için bir ölçüt olarak kullandı.
Turnuva değerlendirmesini tamamlayan Tuchel, şu sonuca vardı: “Dün bu farkı kapatmak istediğimizi söylemiştim ve bu süreç bugün başladı. Bu takım çok özel bir şey inşa etti... [ancak] baskı altında daha iyi futbol oynamamız gerektiği konusundaki sözlerimin arkasındayım.
"Hırvatistan maçının ilk yarısında, skoru 2-1'e getirdiğimizde çok derin bir blok kurduk. Neredeyse altı, yedi kişilik bir savunma hattı oluşturmuştuk ve ilk yarının son şutunda gol yedik. İşte bu tür anlarda daha iyi olmamız ve nasıl daha iyi olabileceğimizi anlamamız gerekiyor. Bundan sonraki adımlarda yapmamız gereken iş bu."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun