Alman teknik direktör, İngiltere’nin bronz madalya kazanmasının ardından görev süresini ateşli bir şekilde savundu ve yarı final yenilgisine yönelik yoğun tepkilerin, sanki “Üç Aslanlar” ilk turda elenmiş gibi hissettirdiğini iddia etti.

Tuchel, Miami’deki kaotik galibiyetin ardından gazetecilere, “Dünkü basın toplantısında, açıkçası sanki grup aşamasında tek bir galibiyet bile alamadan elenmişiz gibi bir his vardı,” dedi. “Yirmi dört saat sonra ise 60 yıldır elde ettiğimiz en büyük başarıya imza attık. Arjantin maçında yaşananlar ve bunun yarattığı olumsuz hava bence çok abartılıydı, ama bu da işin bir parçası.

"Yapabileceğiniz en iyi şey sahada tepki vermek ve bir sonraki galibiyeti almaktır, geri kalan her şey sadece laftan ibarettir. Konuşmak size puan kazandırmaz. Konuşmak size galibiyet kazandırmaz. Bu yüzden buna katlanmak zorundasınız. Dayanmalı, güçlü olmalı ve inancınızı kaybetmemelisiniz. Bu tepkiyi gösterdiğimiz için mutluyum. Çok etkileyici."



