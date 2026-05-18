Germany v Ghana - International Friendly
"Sonra fark eder ki, bunu söyleyemez": Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Manuel Neuer ile ilgili kararında tartışmalı bir şüphe

Almanya'nın eski milli futbolcusu Thomas Hitzlsperger, Manuel Neuer'in baldırındaki sakatlığın, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın kalecinin hafta sonu geri dönüşünü duyurmasını engellediğini düşünüyor.

Son günlerde, 40 yaşındaki oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası için FC Bayern Münih'ten Alman milli takımına geri döneceği konusunda yoğun spekülasyonlar yapılıyordu. Cumartesi günü ZDF'de katıldığı programda Nagelsmann, bu konudaki soruları yanıtlamaktan kaçındı ve Perşembe günü yapılacak kadro açıklamasına işaret etti. 

Hitzlsperger, BR'de "Belki de Manuel Neuer'in yeni bir numara olduğunu söylemeyi planlıyordu, ama sonra Köln maçında sakatlandı. Ve sonra bunu söyleyemeyeceğini fark etti" dedi. Neuer, Bundesliga'nın son maç gününde yine baldır sorunları nedeniyle oyundan çıkmıştı. Halihazırda devam eden sezonda, baldır sakatlıkları nedeniyle iki kez ara vermek zorunda kalmıştı. 

  • Nagelsmann, Neuer'in sakatlığı konusunda "biraz şanssızlık" yaşamıştı. "Ama ideal bir hazırlık böyle olmaz," diye ekledi. Aslında, Neuer'in DFB'den ayrılması ve Marc-Andre ter Stegen'in sakatlığı sonrasında, milli takım teknik direktörü Dünya Kupası turnuvası için TSG 1899 Hoffenheim'dan Oliver Baumann'ı yeni birinci kaleci olarak belirlemişti. Ancak şimdi Manuel Neuer'in tekrar geri dönmesi için ikna edileceğine dair işaretler var. 

    Hitzlsperger de Nagelsmann'ın iletişiminin -sadece Neuer'in durumunda değil- hala geliştirilebilir olduğunu düşünüyor: "Son günlerde sık sık 'yumurta dansı' kelimesini okudum. Bence bu durumu oldukça iyi özetliyor. Aslında, işin içinde sadece profesyonellerin olduğunu düşünürsünüz – iletişim konusunda da," dedi. 

    Nagelsmann’a Undav’la ilgili tutumu nedeniyle de eleştiri

    Nagelsmann, Stuttgart'ın forveti Deniz Undav'a karşı sergilediği tutum nedeniyle daha önce de eleştirilerin hedefindeydi; çünkü golcü forvet için sadece yedek rol öngörmüştü ve bunu kamuoyuna da açıklamıştı. "Undav'ı galibiyet golünden sonra sorgulayıp, başından beri oynasaydı golü atamazdı diyorsa, ben de soruyorum: Ne için? Bu durum başka türlü çözülebilirdi. Sanki o da tüm durumu daha da zayıflatmaya katkıda bulunuyor gibi görünüyor. Ve bu gereksiz," dedi Hitzlsperger. 

    Genel olarak milli takım teknik direktörüne yönelik olarak şunları söyledi: "Yanında ona iyi danışmanlık yapacak insanlar olması iyi olurdu. Son aylara bakarsam şunu söyleyebilirim: Danışmanlık iyi işlemedi." 

  • Almanya'nın Dünya Kupası maçları:

    14 Haziran, saat 19:00Almanya - Curacao 
    20 Haziran, 22:00Almanya - Fildişi Sahili
    25 Haziran, 22:00Ekvador - Almanya 
