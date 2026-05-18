"Sonra fark eder ki, bunu söyleyemez": Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Manuel Neuer ile ilgili kararında tartışmalı bir şüphe

Son günlerde, 40 yaşındaki oyuncunun yaklaşan Dünya Kupası için FC Bayern Münih'ten Alman milli takımına geri döneceği konusunda yoğun spekülasyonlar yapılıyordu. Cumartesi günü ZDF'de katıldığı programda Nagelsmann, bu konudaki soruları yanıtlamaktan kaçındı ve Perşembe günü yapılacak kadro açıklamasına işaret etti.
Hitzlsperger, BR'de "Belki de Manuel Neuer'in yeni bir numara olduğunu söylemeyi planlıyordu, ama sonra Köln maçında sakatlandı. Ve sonra bunu söyleyemeyeceğini fark etti" dedi. Neuer, Bundesliga'nın son maç gününde yine baldır sorunları nedeniyle oyundan çıkmıştı. Halihazırda devam eden sezonda, baldır sakatlıkları nedeniyle iki kez ara vermek zorunda kalmıştı.