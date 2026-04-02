Sonia Bompastor'un elinde kanıtlar var! Chelsea'nin öfkeli teknik direktörü, Arsenal'den Katie McCabe'in Alyssa Thompson'ın saçını çekmesine ceza verilmeyince, takımının Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından röportaj sırasında telefonunu çıkardı
Bompastor, VAR'ın başarısızlığını vurgulamak için bir video yayınladı
Chelsea’nin Avrupa hayalleri Stamford Bridge’de hem tatlı hem de acı bir şekilde sona erdi. Sjoeke Nusken’in 94. dakikadaki golüyle o gece 1-0 galip gelmelerine rağmen, Chelsea toplamda 3-2’lik skorla Londra derbisinde rakibi Arsenal’e yenildi. Ancak bu sonuç, hakemlerin bir şekilde gözden kaçırdığı McCabe ve Thompson’ın karıştığı tartışmalı bir olayın gölgesinde kaldı.
Öfkeli Chelsea teknik direktörü açıklama istiyor
VAR'ın müdahale etmemesinden bıkmış olan ve maç sırasında itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Bompastor, maç sonrası röportajda akıllı telefonunu çıkarıp kameralara görüntüleri tekrar izletmek gibi benzeri görülmemiş bir adım attı. Genç Amerikalı kanat oyuncusuna yapılan bariz saç çekme hareketinin doğrudan kırmızı kart gerektirdiğini vurguladı.
"Telefonumu yanımda getirdim. Bunu görebiliyor musunuz bilmiyorum, bu muhtemelen alışılmadık bir durum," dedi Bompastor, ekranı havaya kaldırarak. "Ama bu videoya bakarsanız, görebiliyor musunuz bilmiyorum... Bakın, ama bana göre bu Arsenal oyuncusu için açıkça kırmızı kartlık bir hareket. Alyssa'nın saçını çekiyor. Bu yüzden bence yine VAR, o bu durumu kontrol edemiyor. Neden VAR var bilmiyorum."
BBC'nin aktardığına göre, Thompson'ın tepkisiyle ilgili olarak Bompastor şunları söyledi: "Ağlıyordu. Her iki maçta da sahada elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bu yeterli olmuyor. Futbol oynarken biri saçınızı çekerse, bu kötü bir durumdur. Tabii ki o durum ve sonuç karşısında ağlıyordu ve duygusal bir an yaşıyordu."
McCabe'in açıklaması
Kavga anlarının görüntüleri internette hızla yayılınca McCabe, olaylara ilişkin kendi bakış açısını paylaşmak üzere sosyal medyaya başvurdu. İrlandalı savunma oyuncusu, bu temasın arkasında kötü bir niyet olmadığını vurgulayarak Instagram'da şu mesajı paylaştı: "Sadece şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Ben gerçekten formaya uzanıyordum, asla kimsenin saçını çekmek istemezdim. Thompson'a tüm saygımla."
Şimdi ne olacak?
Chelsea şimdi yaralarını sarmalı ve hızla Kadınlar Süper Ligi ile ulusal kupa müsabakalarına odaklanmalıdır. Takım şu anda WSL'de lider Manchester City'nin dokuz puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, iki maç eksiği olan Arsenal 38 puanla üçüncü sırada bulunuyor. The Blues, Pazartesi günü FA Cup çeyrek finalinde Tottenham ile karşılaşacak.