Sonia Bompastor'un elinde kanıtlar var! Chelsea'nin öfkeli teknik direktörü, Arsenal'den Katie McCabe'in Alyssa Thompson'ın saçını çekmesine ceza verilmeyince, takımının Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından röportaj sırasında telefonunu çıkardı

VAR'ın müdahale etmemesinden bıkmış olan ve maç sırasında itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Bompastor, maç sonrası röportajda akıllı telefonunu çıkarıp kameralara görüntüleri tekrar izletmek gibi benzeri görülmemiş bir adım attı. Genç Amerikalı kanat oyuncusuna yapılan bariz saç çekme hareketinin doğrudan kırmızı kart gerektirdiğini vurguladı.

"Telefonumu yanımda getirdim. Bunu görebiliyor musunuz bilmiyorum, bu muhtemelen alışılmadık bir durum," dedi Bompastor, ekranı havaya kaldırarak. "Ama bu videoya bakarsanız, görebiliyor musunuz bilmiyorum... Bakın, ama bana göre bu Arsenal oyuncusu için açıkça kırmızı kartlık bir hareket. Alyssa'nın saçını çekiyor. Bu yüzden bence yine VAR, o bu durumu kontrol edemiyor. Neden VAR var bilmiyorum."

BBC'nin aktardığına göre, Thompson'ın tepkisiyle ilgili olarak Bompastor şunları söyledi: "Ağlıyordu. Her iki maçta da sahada elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bu yeterli olmuyor. Futbol oynarken biri saçınızı çekerse, bu kötü bir durumdur. Tabii ki o durum ve sonuç karşısında ağlıyordu ve duygusal bir an yaşıyordu."