Parc Olympique Lyonnais'ya geri dönmek, kulüpte oyuncu, akademi direktörü ve teknik direktör olarak yıllar geçiren Bompastor için derin duygular barındıran bir anlama geliyor. Bompastor, çarşamba günkü karşılaşma öncesinde Lyon'a dönüşüyle ilgili şunları söyledi: "Duygu dolu olacak, bu çok açık.

"Teknik ekipte ya da bu oyuncu grubunda bunu yaşayacak tek kişi ben değilim; burada, bu harika stadyumda oynamış ya da görev yapmış epey kişi var. Ama oynanacak bir maç var ve en önemli şey bu. Benim görevim hazırlıklara odaklanmak ve takımımın maça hazır şekilde gelmesini sağlamak olacak."

Eski kulübüne karşı ekstra baskı olduğu yönündeki görüşleri reddeden Bompastor, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayır, ille de öyle değil. Ben her zaman iyi yapmak isterim. Hangi maç olduğu önemli değil. Arsenal'e karşı bir başka büyük maçın ardından geliyoruz ve parlamak, kazanmak istiyoruz. Evet, bu özel bir an, belki duygular açısından biraz daha yoğun, ama bundan kendimizi nasıl soyutlayacağımızı biliyoruz; bu işimizin bir parçası. Duygusal ve zihinsel olarak, yarın maçın en önemli şey olarak kalması için nasıl hazırlanacağımızı biliyoruz."