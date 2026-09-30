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Sonia Bompastor, duygusal Lyon buluşması öncesinde Chelsea ile Kadınlar Şampiyonlar Ligi zaferini hedefliyor
Bompastor duygusal bir dönüşe hazırlanıyor
Bompastor, Fransız devinden ayrılmasının ardından ilk kez Parc Olympique Lyonnais'de oynanacak yüksek profilli bir mücadelede Chelsea'nin başında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam, Lyon'u bir oyuncu olarak temsil etmesi, sekiz yıl boyunca akademi direktörü olarak görev yapması ve teknik direktör olarak önemli kupalar kazandırması sayesinde kulüple derin bağlara sahip. Yuvaya dönüşünün duygusal yönünü kabul eden eski Lyon patronu, buna rağmen üç puanı da alma konusunda kararlı.
- Getty Images Sport
Eski şampiyon duygusal dönüm noktasıyla karşı karşıya
Parc Olympique Lyonnais'ya geri dönmek, kulüpte oyuncu, akademi direktörü ve teknik direktör olarak yıllar geçiren Bompastor için derin duygular barındıran bir anlama geliyor. Bompastor, çarşamba günkü karşılaşma öncesinde Lyon'a dönüşüyle ilgili şunları söyledi: "Duygu dolu olacak, bu çok açık.
"Teknik ekipte ya da bu oyuncu grubunda bunu yaşayacak tek kişi ben değilim; burada, bu harika stadyumda oynamış ya da görev yapmış epey kişi var. Ama oynanacak bir maç var ve en önemli şey bu. Benim görevim hazırlıklara odaklanmak ve takımımın maça hazır şekilde gelmesini sağlamak olacak."
Eski kulübüne karşı ekstra baskı olduğu yönündeki görüşleri reddeden Bompastor, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayır, ille de öyle değil. Ben her zaman iyi yapmak isterim. Hangi maç olduğu önemli değil. Arsenal'e karşı bir başka büyük maçın ardından geliyoruz ve parlamak, kazanmak istiyoruz. Evet, bu özel bir an, belki duygular açısından biraz daha yoğun, ama bundan kendimizi nasıl soyutlayacağımızı biliyoruz; bu işimizin bir parçası. Duygusal ve zihinsel olarak, yarın maçın en önemli şey olarak kalması için nasıl hazırlanacağımızı biliyoruz."
Eksik kıta şampiyonluğu hırsı körüklüyor
Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiliz futbolunda yurt içindeki hakimiyeti boyunca Chelsea'nin ulaşamadığı tek büyük kupa olmaya devam ediyor.
Londra kulübünün Avrupa hedefini açıklayan Bompastor, şöyle dedi: "Chelsea, hedefleri olan bir kulüp. Bu yüzden her zaman her kupayı, özellikle de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edebilecek bir kadro kuruyoruz. Bu, kulübün eksik olan tek kupası. Tecrübeli oyuncularla genç yetenekler arasında doğru dengeyi bulmanız gerekiyor. Ayrıca bu turnuva giderek daha da zorlaşıyor. Artık kadın futboluna yatırım yapan çok sayıda kulüp var ve bazen işlerin sizin lehinize dönmesine yardımcı olacak biraz şansa da ihtiyacınız oluyor."
Kadrosunun Avrupa'nın elitleriyle mücadele etmeye ne kadar hazır olduğunu değerlendiren teknik direktör, şunu vurguladı: "Çok uzakta değiliz. Bence kaliteyle dolu, çok yetenekli bir takımız ve bu yüzden maçlara tek tek yaklaşmamız, aynı zamanda çok rekabetçi bir zihniyete sahip olmamız gerekiyor. Büyük rakiplere karşı maçlara bu öldürücü ruhla çıkıyoruz."
- Getty Images Sport
Avrupa devleri üstünlük için karşı karşıya geliyor
Chelsea, açılıştaki 1-0'lık galibiyetinin üzerine koymak ve liderliği ev sahibi rakibinden almak için Fransa'ya gidiyor. Lyon, Servette'i 8-0'lık skorla farklı geçmesinin ardından şu anda gruba liderlik ediyor, ancak Fransız devi daha önce Chelsea ile oynadığı dört maçın yalnızca ikisini kazanabildi. Çarşamba günkü karşılaşma, bu aşamada Chelsea'nin deplasmandaki etkileyici performansı açısından zorlu bir sınav vaat ediyor.
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