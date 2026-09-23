Elemelerde Norveç ekibi Brann'ı eleyen turnuvanın ilk kez katılan takımıyla oynanacak açılış maçı öncesinde Bompastor, konuk ekibin etkileyici yolculuğunu övdü.

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Bompastor, şunları söyledi: "Liglerini ilk sırada bitirmeyi başardılar, St Polten tarihsel olarak şampiyon olan takım. Ayrıca bu Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten iyi bir takım olan Brann'ı da elemeyi başardılar. Fiziksel açıdan güçlü bir takımla ama aynı zamanda taktik açıdan da hazır bir ekiple karşılaşmaya hazırlıklı olmamız gerekiyor."

Fransız teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Maç planı hazır. Onlara büyük saygı duyuyoruz çünkü yine her maç zor olacak. Baskı olmadan geldiklerini biliyoruz, onlar zayıf taraf. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok ve buna hazır olmamız bizim için önemli. Bence iyi bir performans sergileyecek ve maçı kazanacak kadar kaliteye sahibiz, bu yüzden maça özgüvenli çıkıyoruz ama fazla özgüvenli değiliz, tam olması gereken seviyede."