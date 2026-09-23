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Sonia Bompastor'dan, Chelsea'nin Avusturya Wien ile oynayacağı Kadınlar Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesi 'zayıf rakip' uyarısı
Chelsea yeni kıta kampanyasına başlıyor
Chelsea Women, Kadınlar Şampiyonlar Ligi etabına çarşamba akşamı Cherry Red Records Stadyumu'nda Austria Vienna'yı ağırlayarak başlayacak. Batı Londra ekibi, üçüncü eleme turunda Real Sociedad karşısında toplamda 6-2'lik net bir galibiyet alarak ana turnuvaya yükseldi. Bompastor'un ekibi, geçen sezon Avrupa serüveni çeyrek final aşamasında yurt içindeki rakibi Arsenal tarafından sona erdirildikten sonra kıtadaki iddiasını yeniden ortaya koymakta kararlı.
- Focus Images
Teknik direktör, lige yeni yükselen rakip karşısında odaklanma istedi
Elemelerde Norveç ekibi Brann'ı eleyen turnuvanın ilk kez katılan takımıyla oynanacak açılış maçı öncesinde Bompastor, konuk ekibin etkileyici yolculuğunu övdü.
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Bompastor, şunları söyledi: "Liglerini ilk sırada bitirmeyi başardılar, St Polten tarihsel olarak şampiyon olan takım. Ayrıca bu Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten iyi bir takım olan Brann'ı da elemeyi başardılar. Fiziksel açıdan güçlü bir takımla ama aynı zamanda taktik açıdan da hazır bir ekiple karşılaşmaya hazırlıklı olmamız gerekiyor."
Fransız teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "Maç planı hazır. Onlara büyük saygı duyuyoruz çünkü yine her maç zor olacak. Baskı olmadan geldiklerini biliyoruz, onlar zayıf taraf. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok ve buna hazır olmamız bizim için önemli. Bence iyi bir performans sergileyecek ve maçı kazanacak kadar kaliteye sahibiz, bu yüzden maça özgüvenli çıkıyoruz ama fazla özgüvenli değiliz, tam olması gereken seviyede."
Lauren James tedbir amaçlı dinlendirildi
Chelsea, antrenmanda küçük bir sorun yaşayan Lauren James'ten yoksun olacak. Avrupa'daki açılış maçı öncesinde hiçbir risk almak istemediğini açıklayan Bompastor, şunları doğruladı: "Geçen cuma antrenmanda küçük bir darbe aldı. Hafta sonundaki maçta oynayabilecek durumda olması gerekiyor ama yarınki maç için hiçbir risk almak istemiyoruz."
Bu önleyici tedbir, kilit hücum oyuncusunun bu hafta sonu Londra'daki rakibi Arsenal ile oynanacak kritik Women's Super League karşılaşması öncesinde en iyi durumda kalmasını sağlıyor.
- Getty Images Sport
Kıta rakipleri grup mücadelelerine başlıyor
Turnuva Avrupa genelinde başlıyor; son şampiyon Barcelona, Paris FC'yi ağırlarken, sekiz kez kupayı kazanan Lyon deplasmanda Servette Chenois ile karşılaşacak. Çarşamba gününün diğer açılış maçında ise OH Leuven, Roma ile karşı karşıya gelecek. Grubun kontrolünü erkenden ele geçirmeyi hedefleyen Bompastor'un ekibi için sahasında üç puanı almak büyük önem taşıyor.
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