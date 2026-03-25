Sonia Bompastor, Chelsea'nin Arsenal'e karşı aldığı Kadınlar Şampiyonlar Ligi yenilgisinde hakemliğin "yeterince iyi olmadığını" söylüyor ve Blues'un "daha iyisini hak ettiğini" iddia ediyor

BBC Sport'a takımının bu maçtan daha fazlasını hak edip etmediğine dair konuşan Bompastor, şu değerlendirmede bulundu: "Evet, sanırım hepimiz bunu söyleyebiliriz. Takım olarak iyi bir performans sergiledik. Maçı kaybedip üç gol yediğinizde bunu söylemek zor ama bence o gün daha iyisini ve daha fazlasını hak etmiştik."

Chelsea teknik direktörü, özellikle iptal edilen bir gol nedeniyle öfkeliydi ve hakemin erken düdüğü nedeniyle VAR'ın müdahalesinin engellendiğini savundu. Hakemlerin genel performansına değinen Bompastor, şunları ekledi: "Yeterince iyi değildi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynuyorsanız, en iyi hakemlere ihtiyacınız vardır. Özellikle de VAR varken. İptal edilen gollerin aslında geçerli goller olması bence çılgınca. Hakem, VAR kararı kontrol etmeden düdüğü çaldı. VAR'ın olduğunu biliyorsanız, golü onaylayın; eğer bir hata olduğu için gol geçerli değilse, o zaman golü geçersiz sayın. Bu yüzden bence yeterince iyi değildi. Belki insanlar bunu, kötü bir kaybeden olduğum ve maçı kaybettiğimiz için söylediğimi düşünecekler. Arsenal'e hakkını vermek gerek, maçı kazandılar ve bu konuda endişelenmiyorum, asıl endişem bu değil, ama bu seviyede çok daha iyi olması gerekiyor."