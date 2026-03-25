Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport
Sonia Bompastor, Chelsea'nin Arsenal'e karşı aldığı Kadınlar Şampiyonlar Ligi yenilgisinde hakemliğin "yeterince iyi olmadığını" söylüyor ve Blues'un "daha iyisini hak ettiğini" iddia ediyor

Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor, takımının Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal'e 3-1 yenilmesinin ardından hakemlerin performansını sert bir dille eleştirdi. Lauren James'in muhteşem golüne rağmen, Blues, Emirates'te acımasız bir Arsenal karşısında yenildi. Bompastor, takımının çok önemli bir golün iptal edilmesinin ardından "daha iyisini hak ettiğini" vurguladı ve bu durumun gelecek haftaki rövanş maçında önlerine aşılması zor bir engel çıkardığını belirtti.

  • Arsenal, Londra derbisinde üstünlüğü ele geçirdi

    Arsenal, 18.000 taraftarın önünde sergilediği kusursuz bir ilk maç galibiyetiyle Avrupa şampiyonluğunu savunma yolunda önemli bir adım attı. Gunners, Chelsea’nin savunmadaki hatalarını iyi değerlendirerek Stina Blackstenius ve Chloe Kelly’nin golleriyle ev sahibi takımı 2-0 öne geçirdi. James, ikinci yarıda uzak mesafeden attığı cesur golle konuk takımın umutlarını kısa süreliğine yeniden alevlendirse de, Alessia Russo'nun son dakikalarda attığı gol, Arsenal'in iki gol farkını yeniden sağladı. Chelsea, James ve Alyssa Thompson'ın iki kez direğe çarpan şutlarıyla şanssızlığını hayıflanmak zorunda kaldı, ancak maçın dönüm noktası, Veerle Buurman'ın tartışmalı bir şekilde iptal edilen golü oldu. Tekrarlar, bu kararın hafif bir karar olduğunu gösterdi.

    Bompastor, VAR kurallarını sert bir şekilde eleştirdi

    BBC Sport'a takımının bu maçtan daha fazlasını hak edip etmediğine dair konuşan Bompastor, şu değerlendirmede bulundu: "Evet, sanırım hepimiz bunu söyleyebiliriz. Takım olarak iyi bir performans sergiledik. Maçı kaybedip üç gol yediğinizde bunu söylemek zor ama bence o gün daha iyisini ve daha fazlasını hak etmiştik."

    Chelsea teknik direktörü, özellikle iptal edilen bir gol nedeniyle öfkeliydi ve hakemin erken düdüğü nedeniyle VAR'ın müdahalesinin engellendiğini savundu. Hakemlerin genel performansına değinen Bompastor, şunları ekledi: "Yeterince iyi değildi. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynuyorsanız, en iyi hakemlere ihtiyacınız vardır. Özellikle de VAR varken. İptal edilen gollerin aslında geçerli goller olması bence çılgınca. Hakem, VAR kararı kontrol etmeden düdüğü çaldı. VAR'ın olduğunu biliyorsanız, golü onaylayın; eğer bir hata olduğu için gol geçerli değilse, o zaman golü geçersiz sayın. Bu yüzden bence yeterince iyi değildi. Belki insanlar bunu, kötü bir kaybeden olduğum ve maçı kaybettiğimiz için söylediğimi düşünecekler. Arsenal'e hakkını vermek gerek, maçı kazandılar ve bu konuda endişelenmiyorum, asıl endişem bu değil, ama bu seviyede çok daha iyi olması gerekiyor."

  • Sakatlık sorunları ve verimlilik açıkları

    Hakem tartışmalarının ötesinde, maç kadro derinliğindeki giderek artan uçurumu da gözler önüne serdi. Chelsea, sakatlıklar nedeniyle kadrosu önemli ölçüde zayıflamış bir şekilde Emirates’e geldi; bu durum, Bompastor’a yedek kulübesinden oyunun gidişatını değiştirmek için sınırlı seçenekler bıraktı. Blues ilk 15 dakikayı domine etse de, gol vuruşlarındaki etkisizlikleri ölümcül oldu. Buna karşılık, Renee Slegers’in Arsenal’i her yönüyle son şampiyon gibi göründü ve tüm turnuvalarda galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Gunners'ın maçın başındaki baskıyı atlatma ve Chelsea'nin hatalarını cezalandırma becerisi, 2026'da yenilmesi gereken takım olduklarını bir kez daha gösterdi.

    Sezonun kaderini belirleyecek rövanş maçı

    Bu rekabet, önümüzdeki Çarşamba günü Stamford Bridge'de oynanacak ve çok şeyin belirleneceği rövanş maçıyla devam edecek; ancak iki Londra devi de öncelikle kritik iç saha maçlarını atlatmak zorunda. Arsenal, Cumartesi günü Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı ağırlayarak formunun zirvesinde kalmayı hedeflerken, Chelsea ise Pazar günü Aston Villa'yı konuk edecek.

