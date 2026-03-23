Arsenal v Chelsea FC - Barclays Women's Super League
Sonia B sözleşme süreleri dolmak üzereyken, Chelsea'nin Millie Bright ve Sam Kerr konusunda 'hırslı' kalacağına söz verdi

Chelsea teknik direktörü Sonia Bompastor, efsanevi isimler Millie Bright ve Sam Kerr bu yaz ayrılsa bile Londra kulübünün kadın futbolunda baskın bir güç olmaya devam edeceğini vurguladı. The Blues'un teknik direktörü, Arsenal ile oynayacakları kritik Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde, kulübün en uzun süredir forma giyen iki yıldızının geleceğine dair doğrudan sorularla karşı karşıya kaldı, ancak kesin bir yanıt vermekten kaçındı.

  • Bompastor, ayrılıklar konusunda ağzını sıkı tutuyor

    Chelsea teknik direktörü, Bright ve Kerr'in mevcut sezonun bitiminden sonra kulüpte kalıp kalmayacaklarını doğrulamayı kesin bir dille reddetti. Her iki oyuncunun da sözleşmesi yaz aylarında sona ereceği için, bu iki önemli ismin bir sonraki adımları ve olası ayrılıkları konusunda spekülasyonlar doğal olarak yoğunlaştı. Son on yılda kulübün başarısını belirleyen iki kilit oyuncuyu kaybetme ihtimali ortada olmasına rağmen, Fransız teknik direktör taraftarlara kulübün yükselişinin devam edeceği konusunda güvence vermek istedi. O, bireysel kadro değişikliklerinden bağımsız olarak Blues'un dünya futbolundaki en büyük başarılar için mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.

    Oyuncularla devam eden özel görüşmeler

    Maç öncesi basın toplantısında basına konuşan Bompastor, sözleşme durumlarıyla ilgili açık ama temkinli bir açıklama yaptı. Teknik direktör, saha dışı spekülasyonlardan ziyade önümüzdeki maçlara odaklanılması gerektiğini vurguladı. "Elbette oyuncularla pek çok görüşme yapıyoruz, ancak bence bu görüşmeler daha özel nitelikte," dedi teknik direktör gazetecilere. "Yarınki maça odaklanmamızın bizim için gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. [Kerr ve Bright] şimdilik Chelsea ile sözleşmeli. Gelecekte ne olacağı konusunda şu anda yorum yapmamam gerekir."

  • Chelsea'nin hırsını sürdüreceğine dair söz

    Teknik direktör, kulübün uzun vadeli vizyonuna ve kupalara olan bitmeyen açlığına odaklanmak istiyordu. Olası bir yeniden yapılanma hakkındaki yaygın spekülasyonlara yanıt olarak bu noktayı vurgulayan teknik direktör, taraftarlara gelecek sezonla ilgili net bir mesaj verdi. Bompastor, "Bence taraftarların bilmesi gereken en önemli şey, Chelsea'nin [önümüzdeki sezon] yine son derece hırslı olacağıdır," dedi.

    Chelsea'nin bundan sonraki planı nedir?

    The Blues, 18 maçın ardından 37 puanla Kadınlar Süper Ligi tablosunda şu anda üçüncü sırada yer alıyor; lider Manchester City'nin dokuz puan, ikinci sıradaki Manchester United'ın ise bir puan gerisinde. Dördüncü sıradaki Arsenal ise iki maç eksiği ile sadece iki puan geride. Hem ligde hem de Avrupa'da zorlu bir fikstür bekliyor. Salı günü, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Arsenal ile karşılaşacaklar, ardından Pazar günü Aston Villa ile kritik bir lig maçı oynayacaklar. Çarşamba günü ise Avrupa'da rövanş maçı için Arsenal'i ağırlayacaklar, ardından FA Cup çeyrek finalinde Tottenham Hotspur ile karşılaşacaklar.

