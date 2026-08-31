Messi'nin ayrılığı, başka bir Arjantinli oyuncu tarafından belki de hiçbir zaman aşılamayacak istatistiksel bir dönemin sonunu işaret ediyor. 20 yılı aşkın bir kariyer boyunca 207 maça çıktı ve erkekler milli takım tarihinde en fazla maça çıkan oyuncular listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Gol rekoru da en az bunun kadar çarpıcı; ülkesi adına 125 kez ağları havalandırdı. Milli takım sahnesinden ayrılırken, ikon ismin vedası, hem zaferlerle hem de çalkantılarla geçen dönemlerde büyük bir başarıyla kaptanlığını yaptığı kadroda doldurulamaz bir boşluk bırakıyor.

Forvet oyuncusu, geride bıraktığı miras ve sırada bekleyen yetenekler konusunda özellikle duygusaldı. Açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Çok az şey kaldı ve dönemler kapanıyor, bu da beni çok acıtanlardan biri. Milli Takım'da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tamamen verdim, artık verecek bir şeyim kalmadı ve ayrıca arkadan gelen, orada olmayı hak eden çok harika çocuklar var. Bu 20 yıldaki tüm sevginiz için teşekkür ederim. Sizi içeriden duymayı çok özleyeceğim."