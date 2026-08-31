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Lionel MessiGetty Images
Mohamed Saeed

Çeviri:

Son tango sona erdi! Lionel Messi, Arjantin'in Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin ardından milli futbolu bıraktığını doğruladı

L. Messi
Arjantin
İspanya
Dünya Kupası

Lionel Messi, Arjantin'in Dünya Kupası finalindeki yürek burkan yenilgisinin ardından efsanevi milli takım kariyerini resmen noktaladı. Gelmiş geçmiş en büyük oyuncu olarak geniş çapta kabul gören 39 yaşındaki ikon, Albiceleste ile iki on yıllık yolculuğunun sonuna işaret eden duygusal bir açıklamayla haberi doğruladı.

  • Arjantin'e duygusal veda

    Dünya futbol camiasında şok etkisi yaratan bir anda, Messi milli takımının ünlü mavi-beyaz formasını artık giymeyeceğini doğruladı. Bu açıklama, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatma dakikalarında 1-0 kaybedilen dar mağlubiyetin ardından geldi; bu maç, onun milli takım serüveninin son bölümü oldu.

    Haberi milyonlarca takipçisiyle paylaşmak için sosyal medyaya başvuran Rosario doğumlu yıldız, seçiminin ne kadar zor olduğunu dile getirdi. Messi, resmi Instagram hesabından şöyle yazdı: "Finalden bu yana geçen sürenin ardından ve bunu uzun uzun düşündükten sonra, herkese milli takımı bıraktığımı bildirmek istiyorum. Bu, canımı yakan ve içimde hâlâ acıtan bir karardı ama zamanın geldiğini anlıyorum."

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  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup SwitzerlandGetty

    Rekorlarla dolu bir kariyere bakış

    Messi'nin ayrılığı, başka bir Arjantinli oyuncu tarafından belki de hiçbir zaman aşılamayacak istatistiksel bir dönemin sonunu işaret ediyor. 20 yılı aşkın bir kariyer boyunca 207 maça çıktı ve erkekler milli takım tarihinde en fazla maça çıkan oyuncular listesinde ikinci sıraya yerleşti.

    Gol rekoru da en az bunun kadar çarpıcı; ülkesi adına 125 kez ağları havalandırdı. Milli takım sahnesinden ayrılırken, ikon ismin vedası, hem zaferlerle hem de çalkantılarla geçen dönemlerde büyük bir başarıyla kaptanlığını yaptığı kadroda doldurulamaz bir boşluk bırakıyor.

    Forvet oyuncusu, geride bıraktığı miras ve sırada bekleyen yetenekler konusunda özellikle duygusaldı. Açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Çok az şey kaldı ve dönemler kapanıyor, bu da beni çok acıtanlardan biri. Milli Takım'da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tamamen verdim, artık verecek bir şeyim kalmadı ve ayrıca arkadan gelen, orada olmayı hak eden çok harika çocuklar var. Bu 20 yıldaki tüm sevginiz için teşekkür ederim. Sizi içeriden duymayı çok özleyeceğim."

  • Bir kupa ve ihtişam mirası

    İspanya'ya karşı finalde alınan yenilgi kabul etmesi zor bir darbe olsa da, Messi'nin milli takım mirası 2022'de Arjantin'i Katar'da üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasıyla kesin olarak taçlandı. O turnuvadaki performansları ona Turnuvanın Oyuncusu ödülünü kazandırdı. Messi, Arjantin'in Brezilya'da finale yükseldiği 2014'te de aynı başarıyı elde etmişti.

    Dünya Kupası'nın ötesinde Messi, 2021'de Copa America'nın kazanılmasıyla Arjantin'in uzun süren kupa hasretinin sona ermesinde kilit rol oynadı. Bunu Wembley'deki Finalissima zaferi izledi.

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  • Lionel Messi & family - Ballon d'Or ceremony 2023Getty Images

    Unutulmaz bir yolculuk

    Inter Miami yıldızı, bu yolculuk boyunca kendisine destek verenlere teşekkür etmek için bir an ayırdı ve şunları söyledi: "Her zaman yanımda oldukları, bu çok güzel ama zor yolculukta bana eşlik ettikleri için aileme teşekkürler. Birlikte paylaşma fırsatı bulduğum her teknik direktöre, takım arkadaşıma ve yöneticiye teşekkürler. Unutulmaz anılar ve yaşanmış anlar götürüyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte size hayal gibi anlar yaşatmış olmanın huzuru ve gururuyla ayrılıyorum. Bunu sizinle yaşamış olmak çılgıncaydı. Sizi seviyorum! Beni Arjantinli yaptığı için Tanrı'ya şükürler olsun. Haydi Arjantin!"

    Emeklilik paylaşımına eklediği son notta Messi, kararını aslında turnuva sona erdikten kısa süre sonra verdiğini, ancak kişisel koşulların kararlılığını pekiştirdiğini açıkladı. Şöyle ekledi: "Bu sözleri 21 Temmuz'da, finalden iki gün sonra yazdım. Bugün babamla olanlardan sonra, eskisinden daha da eminim."