Getty Images
Çeviri:
Son tango sona erdi! Lionel Messi, Arjantin'in Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin ardından milli futbolu bıraktığını doğruladı
Arjantin'e duygusal veda
Dünya futbol camiasında şok etkisi yaratan bir anda, Messi milli takımının ünlü mavi-beyaz formasını artık giymeyeceğini doğruladı. Bu açıklama, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya uzatma dakikalarında 1-0 kaybedilen dar mağlubiyetin ardından geldi; bu maç, onun milli takım serüveninin son bölümü oldu.
Haberi milyonlarca takipçisiyle paylaşmak için sosyal medyaya başvuran Rosario doğumlu yıldız, seçiminin ne kadar zor olduğunu dile getirdi. Messi, resmi Instagram hesabından şöyle yazdı: "Finalden bu yana geçen sürenin ardından ve bunu uzun uzun düşündükten sonra, herkese milli takımı bıraktığımı bildirmek istiyorum. Bu, canımı yakan ve içimde hâlâ acıtan bir karardı ama zamanın geldiğini anlıyorum."
- Getty
Rekorlarla dolu bir kariyere bakış
Messi'nin ayrılığı, başka bir Arjantinli oyuncu tarafından belki de hiçbir zaman aşılamayacak istatistiksel bir dönemin sonunu işaret ediyor. 20 yılı aşkın bir kariyer boyunca 207 maça çıktı ve erkekler milli takım tarihinde en fazla maça çıkan oyuncular listesinde ikinci sıraya yerleşti.
Gol rekoru da en az bunun kadar çarpıcı; ülkesi adına 125 kez ağları havalandırdı. Milli takım sahnesinden ayrılırken, ikon ismin vedası, hem zaferlerle hem de çalkantılarla geçen dönemlerde büyük bir başarıyla kaptanlığını yaptığı kadroda doldurulamaz bir boşluk bırakıyor.
Forvet oyuncusu, geride bıraktığı miras ve sırada bekleyen yetenekler konusunda özellikle duygusaldı. Açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Çok az şey kaldı ve dönemler kapanıyor, bu da beni çok acıtanlardan biri. Milli Takım'da olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tamamen verdim, artık verecek bir şeyim kalmadı ve ayrıca arkadan gelen, orada olmayı hak eden çok harika çocuklar var. Bu 20 yıldaki tüm sevginiz için teşekkür ederim. Sizi içeriden duymayı çok özleyeceğim."
Bir kupa ve ihtişam mirası
İspanya'ya karşı finalde alınan yenilgi kabul etmesi zor bir darbe olsa da, Messi'nin milli takım mirası 2022'de Arjantin'i Katar'da üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasıyla kesin olarak taçlandı. O turnuvadaki performansları ona Turnuvanın Oyuncusu ödülünü kazandırdı. Messi, Arjantin'in Brezilya'da finale yükseldiği 2014'te de aynı başarıyı elde etmişti.
Dünya Kupası'nın ötesinde Messi, 2021'de Copa America'nın kazanılmasıyla Arjantin'in uzun süren kupa hasretinin sona ermesinde kilit rol oynadı. Bunu Wembley'deki Finalissima zaferi izledi.
- Getty Images
Unutulmaz bir yolculuk
Inter Miami yıldızı, bu yolculuk boyunca kendisine destek verenlere teşekkür etmek için bir an ayırdı ve şunları söyledi: "Her zaman yanımda oldukları, bu çok güzel ama zor yolculukta bana eşlik ettikleri için aileme teşekkürler. Birlikte paylaşma fırsatı bulduğum her teknik direktöre, takım arkadaşıma ve yöneticiye teşekkürler. Unutulmaz anılar ve yaşanmış anlar götürüyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte size hayal gibi anlar yaşatmış olmanın huzuru ve gururuyla ayrılıyorum. Bunu sizinle yaşamış olmak çılgıncaydı. Sizi seviyorum! Beni Arjantinli yaptığı için Tanrı'ya şükürler olsun. Haydi Arjantin!"
Emeklilik paylaşımına eklediği son notta Messi, kararını aslında turnuva sona erdikten kısa süre sonra verdiğini, ancak kişisel koşulların kararlılığını pekiştirdiğini açıkladı. Şöyle ekledi: "Bu sözleri 21 Temmuz'da, finalden iki gün sonra yazdım. Bugün babamla olanlardan sonra, eskisinden daha da eminim."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun