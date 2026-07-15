"Son şans" - Dele Alli, Como'ya yaptığı sürpriz transferin ardından Serie A'da neden başarısız oldu; eski Manchester United yıldızı Scott McTominay ise Napoli'de parlıyor

Dele, 10 aydır bu ortamda boşa zaman harcıyor; hiçbir kulüp, onun hizmetleri için hesaplı bir risk almaya istekli değil. 30 yaşındaki oyuncu, bireysel antrenman programları uygulayarak formunu korumaya çalışıyor.

Yeni sezonun başlangıcı hızla yaklaşırken, Premier Lig'de 51 gol ve İngiltere Milli Takımı'nda 37 kez forma giymiş bir oyuncunun, resmi maçlar yeniden başlamadan önce yeni bir kulüp bulması mümkün olabilir.

Everton’da ve Türkiye’de Beşiktaş’a kiralık olarak oynadığı dönemde de başarısız olan Dele’nin, Avrupa’nın önde gelen liglerinden birinde forma şansı bulma ihtimali çok düşük görünüyor. Yeniden ivme kazanmak için bir adım geriye gitmesi gerekebilir.

Daha önce EFL kulüplerinden ilgi olduğu konuşulmuştu – yönetim kurullarında Ryan Reynolds ve Tom Brady’nin yer aldığı Wrexham ve Birmingham ile bağlantılar gündeme gelmişti – ve kaybolan kıvılcımı yeniden alevlendirmek için açıkça yeni bir başlangıç gerekiyor.

Niyet, bu süreci pitoresk Como Gölü çevresinde tamamlamaktı; ancak Dele, AC Milan karşısında yedek kulübesinden oyuna girip 10 dakikadan az süre alabilmiş ve bir kırmızı kart görmüş, ardından sözleşmesi feshedilmişti.