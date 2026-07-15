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"Son şans" - Dele Alli, Como'ya yaptığı sürpriz transferin ardından Serie A'da neden başarısız oldu; eski Manchester United yıldızı Scott McTominay ise Napoli'de parlıyor
Como formasıyla tek bir maça çıktıktan sonra serbest oyuncu statüsüne geçti
Dele, 10 aydır bu ortamda boşa zaman harcıyor; hiçbir kulüp, onun hizmetleri için hesaplı bir risk almaya istekli değil. 30 yaşındaki oyuncu, bireysel antrenman programları uygulayarak formunu korumaya çalışıyor.
Yeni sezonun başlangıcı hızla yaklaşırken, Premier Lig'de 51 gol ve İngiltere Milli Takımı'nda 37 kez forma giymiş bir oyuncunun, resmi maçlar yeniden başlamadan önce yeni bir kulüp bulması mümkün olabilir.
Everton’da ve Türkiye’de Beşiktaş’a kiralık olarak oynadığı dönemde de başarısız olan Dele’nin, Avrupa’nın önde gelen liglerinden birinde forma şansı bulma ihtimali çok düşük görünüyor. Yeniden ivme kazanmak için bir adım geriye gitmesi gerekebilir.
Daha önce EFL kulüplerinden ilgi olduğu konuşulmuştu – yönetim kurullarında Ryan Reynolds ve Tom Brady’nin yer aldığı Wrexham ve Birmingham ile bağlantılar gündeme gelmişti – ve kaybolan kıvılcımı yeniden alevlendirmek için açıkça yeni bir başlangıç gerekiyor.
Niyet, bu süreci pitoresk Como Gölü çevresinde tamamlamaktı; ancak Dele, AC Milan karşısında yedek kulübesinden oyuna girip 10 dakikadan az süre alabilmiş ve bir kırmızı kart görmüş, ardından sözleşmesi feshedilmişti.
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Dele, Serie A’da neden zorlandı?
Eski Nottingham Forest ve İngiltere milli takım savunma oyuncusu Walker, 1992 yılında Sampdoria’ya katılmış olması nedeniyle İtalya’da yaşamanın zorluklarını çok iyi biliyor. Betinia ile ortaklaşa yaptığı bir röportajda GOAL’a, Dele’nin Serie A’da neden zorlandığını, eski Manchester United orta saha oyuncusu Scott McTominay’ın ise Napoli’de başarılı olduğunu sorduğunda şöyle yanıt verdi: “Kariyer açısından, bence bu onun için adeta son şans gibiydi.
“McTominay’ın durumunda durumun böyle olduğunu sanmıyorum. O, orada onu gerçekten isteyen çok üst düzey bir takıma gitti. Oysa Dele muhtemelen kariyerinin, her şeyin yoluna gireceğini umdukları bir aşamasındaydı.
“Oraya gidip ilk dört ya da beş ayda uyum sağlamak en zor kısımdır. Ayrıca kişilikler de önemli. Dele, İngiltere’de olmaya alışkın olabilir ve bu zor bir durum. Dolayısıyla uyum sağlamak gerçekten zor.
“Onun için işe yaramadı demek kolay, ama uyum sağlamak gerçekten çok zor. Bunu ben de şahsen doğrulayabilirim. Uyum sağlamak gerçekten çok zor. Yani bu herkes için işe yaramıyor. İtalya’da ise size zaman tanımıyorlar. Ne kadar büyük bir yıldızsanız, o kadar az zamanınız oluyor. Dolayısıyla orada hemen tam performansla başlamanız gerekiyor ve bu gerçekten çok zor bir şey.”
Eski İngiltere milli takım yıldızı Dele, kariyerini yeniden rayına oturtabilecek mi?
Serie A’nın zorluklarını çok iyi bilen bir başka isim olan Roberto Di Matteo, daha önce GOAL’a, eski İtalya milli takım oyuncusu Milton Keynes’te A takımın teknik direktörlüğünü üstlendiği dönemde MK Dons’ta hayallerle dolu bir akademi oyuncusu olan Dele hakkında şunları söylemişti: “Dışarıdan bir değerlendirme yapmak zor.
“Kişisel olarak ne yaşadığını bilmiyorum. Çok iyi bir dönem geçiriyordu ama bir şekilde özel hayatında bir şeyler değişti. Durum zor. Genç, parlak İngiliz yeteneklerden birini kaybetmiş olmamız gerçekten çok yazık.
“Tekrar zirveye tırmanmak için neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorum. Zor bir durum. Umarım bunu bir an önce bulur da futbolunun ve hayatının tadını tekrar çıkarabilir ve iyi vakit geçirebilir.”
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Dele, 2026-27 sezonu için yeni bir kulüp bulmayı umuyor
Dele pes etmeyi reddediyor; endişe verici bir şekilde yoldan sapan kariyerini tekrar rayına oturtmak için hâlâ yeterli zaman var. Tek ihtiyacı olan, ona bir şans verecek birinin çıkması.
Bu fırsatların 2026-27 sezonunda ortaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil; bir zamanlar Kuzey Londra’da Harry Kane ile birlikte parlayan bu oyuncuya Real Madrid’in ilgi duyduğu yönündeki söylentiler, sanki bir ömür önce ortaya çıkmış gibi hissettirmeye başladı.
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