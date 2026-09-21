Liverpool Echo'ya göre yayıncı kuruluşlar, kasım ayındaki Premier League maçları için televizyon seçimlerini kesinleştirdi ve bu durum Liverpool'un fikstüründe üç önemli değişikliğe yol açtı. Liverpool'un birkaç kritik maçı, canlı yayın programına uyum sağlamak için başka tarihlere alındı. Everton ile Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak merakla beklenen Merseyside derbisi 29 Kasım Pazar gününe ertelendi ve TNT Sports'ta TSİ 15.00'te başlayacak.

Ayrıca Liverpool'un Crystal Palace deplasmanı 8 Kasım Pazar gününe alınırken, Manchester United ile sahasındaki rekabet maçı da şimdi 22 Kasım Pazar günü TSİ 19.30'da Sky Sports'ta oynanacak.