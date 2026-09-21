Getty Images Sport
Çeviri:
Son Premier Lig televizyon yayın değişiklikleri kapsamında Merseyside derbisi ve Arsenal'ın Manchester City ile maçı yeniden planlandı
Liverpool, kasım ayındaki yeniden planlanan sınavlarla karşı karşıya
Liverpool Echo'ya göre yayıncı kuruluşlar, kasım ayındaki Premier League maçları için televizyon seçimlerini kesinleştirdi ve bu durum Liverpool'un fikstüründe üç önemli değişikliğe yol açtı. Liverpool'un birkaç kritik maçı, canlı yayın programına uyum sağlamak için başka tarihlere alındı. Everton ile Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak merakla beklenen Merseyside derbisi 29 Kasım Pazar gününe ertelendi ve TNT Sports'ta TSİ 15.00'te başlayacak.
Ayrıca Liverpool'un Crystal Palace deplasmanı 8 Kasım Pazar gününe alınırken, Manchester United ile sahasındaki rekabet maçı da şimdi 22 Kasım Pazar günü TSİ 19.30'da Sky Sports'ta oynanacak.
- AFP
Arsenal zorlu fikstüre hazırlanıyor
Arsenal, zorlu geçmesi beklenen kasım ayına ilişkin revize edilen fikstürünü de öğrendi. Mikel Arteta ve ekibi, ikisi yayın nedeniyle değiştirilen önemli maçların da yer aldığı bir dizi zorlu karşılaşmadan geçmek zorunda kalacak. Arsenal, 21 Kasım Cumartesi günü Newcastle United ile karşılaşmak için Tyneside'a gidecek, ancak başlama saati 17.30'a ertelendi.
Bu değişikliklerden önce de kulüp için yoğun ayın, 1 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Liverpool'a karşı Anfield deplasmanında oynanacak ve daha önce televizyon yayını için seçilmiş olan zorlu maçla başlaması zaten planlanmıştı.
Ağır sıklet karşılaşmaları takvimde yapılan değişikliğin manşetini oluşturuyor
Arsenal için en dikkat çeken değişiklik, Manchester City ile oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen maçla ilgili. Başlangıçta geleneksel cumartesi öğleden sonrası kuşağına planlanan Emirates Stadyumu'ndaki karşılaşma, artık 29 Kasım Pazar günü saat 16.30'da başlayacak.
Bu karşılaşma, Arsenal'ın ağustosta Community Shield'da galibiyet almasının ardından Arteta ile Enzo Maresca'nın ilk buluşması olacak. Bu yurt içi takvim değişiklikleri, Arsenal'ın aynı zamanda Slavia Praha ve Borussia Dortmund'a karşı iki Avrupa maçını da yönetmek zorunda olduğu bir döneme denk geliyor ve sonbahar sonundaki yoğun fikstürüne ekstra zorluk ekliyor.
- Getty Images Sport
Premier League kulüplerini sırada ne var?
Premier League'in 13 ile 20. hafta arasındaki maç günlerine ait bayram dönemi televizyon programını 19 Ekim'le başlayan hafta içinde açıklaması bekleniyor. Hem Arsenal hem de Liverpool, aralık ve ocak başındaki fikstürlerinin nasıl şekilleneceğini görmek için bunu heyecanla bekleyecek. O zamana kadar, kasım ayına ilişkin bu güncellenmiş saatler, yoğun kış dönemi öncesinde teknik direktörlerin antrenman ve rotasyon stratejilerini titizlikle planlamasına olanak tanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun