"Son on yılın en büyük değişikliklerinden biri": Eintracht Frankfurt, spor alanındaki kriz nedeniyle sert önlemler alıyor; on kadar oyuncu takımdan ayrılabilir

Buna göre, yaz transfer döneminde "on kadar" oyuncu kulüpten ayrılabilir. Bu isimler arasında Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi ve şu anda OGC Nice'e kiralanmış olan Elye Wahi yer alıyor.

İlk beş isim, SGE formasıyla sergiledikleri etkileyici performansları sayesinde bazı üst düzey kulüplerin ilgisini çekmiş ve bu nedenle karlı bir şekilde satılabilirlerken, özellikle Dahoud, Batshuayi ve Wahi'nin Frankfurt'ta sportif bir geleceği yok gibi görünüyor.

Toplamda, bu satışlar kulübün kasasına 150 milyon Euro'dan fazla para kazandırdı. Collins için yetkililerin kabul edilebilir sınırının 30 ila 35 milyon Euro olduğu söylenirken, Bahoya ve Brown ise sırasıyla 40 ve hatta 65 milyon Euro'ya kadar getirebilir.