Sport Bild, SGE'de bu sezonun bitiminden sonra yaşanabilecek "son on yılın en büyük dönüşümlerinden biri"nden bahsediyor. Ancak bu dönüşüm sadece oyuncu kadrosunu değil, kulübün "çeşitli alanlarını" da etkileyecek.
"Son on yılın en büyük değişikliklerinden biri": Eintracht Frankfurt, spor alanındaki kriz nedeniyle sert önlemler alıyor; on kadar oyuncu takımdan ayrılabilir
Buna göre, yaz transfer döneminde "on kadar" oyuncu kulüpten ayrılabilir. Bu isimler arasında Hugo Larsson, Nathaniel Brown, Nnamndi Collins, Fares Chaibi, Jean-Matteo Bahoya, Ellyes Skhiri, Mahmoud Dahoud, Elias Baum, Michy Batshuayi ve şu anda OGC Nice'e kiralanmış olan Elye Wahi yer alıyor.
İlk beş isim, SGE formasıyla sergiledikleri etkileyici performansları sayesinde bazı üst düzey kulüplerin ilgisini çekmiş ve bu nedenle karlı bir şekilde satılabilirlerken, özellikle Dahoud, Batshuayi ve Wahi'nin Frankfurt'ta sportif bir geleceği yok gibi görünüyor.
Toplamda, bu satışlar kulübün kasasına 150 milyon Euro'dan fazla para kazandırdı. Collins için yetkililerin kabul edilebilir sınırının 30 ila 35 milyon Euro olduğu söylenirken, Bahoya ve Brown ise sırasıyla 40 ve hatta 65 milyon Euro'ya kadar getirebilir.
Frankfurt, kiralık oyuncu Kalimuendo'yu kadrosuna katmayı planlıyor
Bu parayla Eintracht, transfer piyasasında yeniden aktif hale gelebilir. Habere göre, 1. FSV Mainz 05'ten Paul Nebel ve Karlsruher SC'nin ikinci ligdeki yıldızı Louey Ben Farhat olası adaylar arasında yer alıyor. Ayrıca, kiralık oyuncu Arnaud Kalimuendo'nun kalıcı olarak transfer edilmesi de gündemde; bunun için SGE'nin yaklaşık 30 milyon euro bulması gerekiyor.
Olası transfer gelirleri dışında, Frankfurt pek de yüksek gelirler bekleyemez. Son derece inişli çıkışlı bir sezonun ardından, uluslararası turnuvalara katılma şansı tamamen kaybedilme tehlikesi var. Şu anda, Conference League'e katılma hakkı kazandıracak altıncı sıranın sekiz puan gerisinde bulunuyorlar. Ancak SC Freiburg DFB Kupası'nı kazanmazsa, yedinci sıra da yeterli olabilir.