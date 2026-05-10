"Son iki maçım mı? Bir bakalım": FC Bayern Münih'in transfer adayı olduğu iddia edilen oyuncu, rüya gibi bir geri dönüşün ardından net bir açıklama yapmaktan kaçındı

"Juve'deki son iki maçım mı? Bakalım…", diyen Vlahovic, net bir cevap vermekten kaçındı. Oysa Sırp oyuncu, maç boyunca adını haykıran Torino taraftarları nezdinde büyük bir saygınlığa sahip. 26 yaşındaki oyuncunun aslında Piedmont'ta kendini iyi hissettiği ve Serie A'da üçüncü sırada yer alan takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalinin kalması lehine konuşsa da, şu anda işaretler ayrılıktan yana.

Ancak, uyumlu medya haberlerine göre, yazın sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına karşı çıkan belirleyici bir faktör var: maaş. Beş (!) müzakere turunun ardından tatmin edici bir sonuç alınamayınca, Juve ile Vlahovic arasında buzlar dondu. Sırp golcü net 12 milyon avro kazanmaya devam etmek isterken, Torino yıllık maaşı hiç tereddüt etmeden yarıya indirmek istiyor.

Genellikle iyi bilgilendirilmiş İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'a göre, Vlahovic şu anda zaman kazanmaya çalışıyor. Yaz aylarında diğer iki büyük kulüpten daha cazip bir teklif alıp almayacağını beklemek istiyor. Bu kulüpler, geçmişte defalarca onunla yoğun bir şekilde anılan FC Bayern Münih ve Barcelona olarak gösteriliyor.