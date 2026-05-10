Forvet, yaklaşık altı ay aradan sonra ilk kez "Yaşlı Kadın"ın ilk onbirinde yer aldı ve US Lecce'yi 1-0 yendikleri maçta sadece on bir saniye sonra galibiyet golünü attı. Juve'deki geleceği sorulduğunda ise temkinli bir tavır sergiledi.
"Son iki maçım mı? Bir bakalım": FC Bayern Münih'in transfer adayı olduğu iddia edilen oyuncu, rüya gibi bir geri dönüşün ardından net bir açıklama yapmaktan kaçındı
Vlahovic ve Juve: Maaş sorunu yüzünden ilişkiler buz mu oldu?
"Juve'deki son iki maçım mı? Bakalım…", diyen Vlahovic, net bir cevap vermekten kaçındı. Oysa Sırp oyuncu, maç boyunca adını haykıran Torino taraftarları nezdinde büyük bir saygınlığa sahip. 26 yaşındaki oyuncunun aslında Piedmont'ta kendini iyi hissettiği ve Serie A'da üçüncü sırada yer alan takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalinin kalması lehine konuşsa da, şu anda işaretler ayrılıktan yana.
Ancak, uyumlu medya haberlerine göre, yazın sona erecek sözleşmesinin uzatılmasına karşı çıkan belirleyici bir faktör var: maaş. Beş (!) müzakere turunun ardından tatmin edici bir sonuç alınamayınca, Juve ile Vlahovic arasında buzlar dondu. Sırp golcü net 12 milyon avro kazanmaya devam etmek isterken, Torino yıllık maaşı hiç tereddüt etmeden yarıya indirmek istiyor.
Genellikle iyi bilgilendirilmiş İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'a göre, Vlahovic şu anda zaman kazanmaya çalışıyor. Yaz aylarında diğer iki büyük kulüpten daha cazip bir teklif alıp almayacağını beklemek istiyor. Bu kulüpler, geçmişte defalarca onunla yoğun bir şekilde anılan FC Bayern Münih ve Barcelona olarak gösteriliyor.
Vlahovic, FC Bayern'de Jackson'ın yerini alacak mı?
Sadece birkaç gün önce Gazzetta dello Sport, Alman rekortmeninin Vlahovic'in en çok tercih ettiği kulüp olduğunu bildirmişti. 2022'nin başlarında Juventus'a transfer olduğu sıralarda bile Münih ekibinin ilgisi konusunda spekülasyonlar vardı. Bayern'de Vlahovic, Nicolas Jackson'ın yedeği rolünü üstlenebilir. Chelsea'den kiralanan Senegalli oyuncu, spor direktörü Max Eberl'in yakın zamanda vurguladığı gibi büyük olasılıkla FCB'den ayrılacak. Daha önce müzakere edilen satın alma opsiyonu her halükarda kullanılmayacak.
Bununla birlikte, Bayern'in devam eden maaş tasarrufları kapsamında Vlahovic'in sözde beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı ise şüpheli. Bununla birlikte, farklı pozisyonlarda oynayabilen Anthony Gordon (Newcastle United) ve Yan Diomande (RB Leipzig), hücum için aranan adaylar olarak görülüyor. Ancak bu oyuncular hiç de ucuz değil ve Vlahovic'in aksine (yüksek) bir transfer ücreti gerektirecek. Üstelik son zamanlarda William Osula ve Charles De Ketelaere ile ilgili söylentiler de ortaya çıktı.
Ayrıca, rüya gibi bir geri dönüşe imza atmasına rağmen, Vlahovic'in form durumu hala belirsizliğini koruyor. İnatçı bir adduktor sakatlığı, onu Kasım sonundan Mart ortasına kadar zorla dinlenmeye zorlamıştı. Kısa bir süre sonra da baldır sorunları nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Öte yandan Vlahovic, geçen hafta Hellas Verona ile 1-1 biten maçta Juve'nin tek golünü attı.
Dusan Vlahovic: Bu sezon Juventus Torino'daki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 21 Gol 8 Asist 2 Oynama süresi 1.010