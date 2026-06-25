Şu anda RSC Anderlecht’te her şey biraz tuhaf. Pazartesi günü, Belçika’nın en çok şampiyonluk kazanan takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Hem de teknik direktörsüz. Ya da daha doğrusu Jeremy Taravel ile.
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Son iç saha maçının ardından gözyaşları: Avrupa’nın en çok aranan genç oyuncusu, acaba FC Bayern’e mi yoksa BVB’ye mi yönelecek?
39 yaşındaki Fransız, geçen yıl 18 maç boyunca baş antrenörlük yaptı. Göreve yardımcı antrenör olarak başlamıştı ve yakında bu görevi yeniden üstlenecek. Ancak bunun için Anderlecht’in önce yeni bir antrenör bulması gerekiyor – ve arama süreci şu anda uzayıp gidiyor.
Bu saygın kulüp, hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bıraktı. Avrupa kupalarında lig aşamasına ulaşma umudu çok erken suya düştü. Avrupa Ligi elemelerinin 2. turunda Häcken’e penaltı atışlarında yenildiler, ardından Conference League play-off’larında AEK Atina’ya elendiler. Ligde ise dördüncü sırada yer aldılar, bu da yine Avrupa Ligi elemelerinin 2. turuna katılmalarını gerektiriyor. 23 Temmuz’da bu turda İsveç Kupası finalisti ve lig ikincisi Hammarby ile karşılaşacaklar.
Anderlecht de kupa finalisti olmuştu, ancak final maçında şampiyon Union Saint-Gilloise’ye uzatmalarda yenildi. Böylece Anderlecht, 2017’den beri bir şampiyonluk bekliyor. O yıl son lig şampiyonluğu kazanılmıştı; son kupa zaferi için ise 2008 yılına kadar geri gitmek gerekiyor.
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Nathan de Cat, olağanüstü bir gelişme gösteriyor
Nathan de Cat o tarihte henüz doğmamıştı bile. Yine de 17 yaşındaki oyuncu şimdiden iki kupa finalini yaşamış durumda. Geçen yıl, Club Brugge’ye 1-2 yenildikleri maçta, bu orta saha oyuncusu 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmuştu. Sadece bir yıl sonra, Nisan ortasında yaşadığı bağ yırtılması nedeniyle de Cat’in sahaya çıkıp çıkamayacağı konusunda tüm Anderlecht endişe içindeydi.
Oynadı. Bu, hayal kırıklığı yaratan sonucu değiştirmedi gerçi, ancak de Cat olmasaydı maç muhtemelen daha da çabuk sonuçlanmış olacaktı. Bu genç oyuncunun geçtiğimiz sezon boyunca gösterdiği gelişme, kelimenin tam anlamıyla bir sansasyon.
De Cat, 10 yaşındayken KV Mechelen’in gençlik akademisinden Anderlecht’e transfer olmuştu. 16. yaş gününden kısa bir süre sonra A takımda ilk kez forma giydi. De Cat, kendisinden tam bir yıl daha küçük olan ve kısa süre önce Bayer Leverkusen’e transfer olan Kennet Eichhorn gibi erken olgunluk gösteriyor.
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Nathan de Cat ve Kennet Eichhorn birbirine benziyor
Ancak bu iki yetenek birçok açıdan birbirine benziyor. Her ikisi de benzer pozisyonlarda rahat oynuyor. Eichhorn’da olduğu gibi, de Cat’in peşinde de Avrupa’nın seçkin kulüpleri var.
Transfer döneminin kapanmasından önce takım değiştireceği kesin gibi görünüyor. De Cat’in Anderlecht ile sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Kulüp, iyi bir meblağ elde etmek ve ardından kadrosunu güçlendirmek için onu satmak zorunda. Jeremy Doku, 26 milyon avroluk transfer ücretiyle şu ana kadar kulübün en pahalı transferi. Kulüp, de Cat’ten de benzer bir meblağ elde etmeyi umuyor.
Eichhorn’a benzer şekilde de Cat’te özellikle şaşırtıcı olan şey: O, oyunun merkezinde takımının motoru konumunda. Topla ilişkisinde, diğer profesyonellerin hayatları boyunca ulaşamadıkları bir sakinlik ve özgüven sergiliyor. De Cat, ikili mücadelelerden kaçınmıyor ve rakiplerine pek saygı göstermiyor; futbolcu kişiliği şimdiden oldukça belirgin.
Buna ek olarak, 1,92 metrelik heybetli boyuyla fiziksel olarak da kendini savunabiliyor. De Cat, “Holding Six” ve “box-to-box” oyuncularının bir karışımı; her iki rolü de üstlenebilir. Ofansif orta sahada da forma giydi ve hayal kırıklığı yaratmadı.
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Nathan de Cat, Bundesliga’ya transfer olacak mı?
De Cat kendini “genel görüşü iyi, ikili mücadelelerde agresif ve sahada her şeyini ortaya koyan sakin bir oyuncu” olarak tanımlıyor. Kendine güveni de eksik değil gibi görünüyor. “Futbol maçları öncesinde asla heyecanlanmam, çünkü yeteneklerimin farkındayım,” dedi.
Bu konuda yalnız olmadığını çoktan fark etmiş olmalı. İdeal bir sonraki adımı bulmak amacıyla, ebeveynleri ve menajeriyle birlikte birçok kulübe başvurduğu söyleniyor. Anderlecht, de Cat’i sattıktan sonra bir sezon daha kiralayabilmeyi umuyor.
Bundesliga’dan FC Bayern, Dortmund, Hoffenheim, Stuttgart ve Leipzig’in onun için çaba gösterdiği söyleniyor. Ancak Manchester United, Real Madrid, Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Brighton, AC Milan ve Sporting de Cat ile ilişkilendirildi.
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Nathan de Cat, Mart ayında Belçika Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi
Mart ayında milli takımdaki ilk maçına çıkan ve tarihin en genç sekizinci oyuncusu olan de Cat, Dünya Kupası kadrosuna alınmaması nedeniyle üzüldü. “Bir katkıda bulunabileceğime inanıyorum,” demişti daha önce Het Nieuwsblad’a. “Özel bir profilim var. Bir nevi oyun kurucu olabilirim, ama aynı zamanda golcü bir yanım da var.”
Ancak Belçika orta sahasında rekabet oldukça yoğun. Milli takım teknik direktörü Rudi Garcia, eleme turlarını başarıyla tamamladığı kadrosuna güvenmeyi tercih etti. Şu ana kadar elde edilen başarı ise sınırlı kaldı. Mısır (1-1) ve İran (0-0) karşısında iki sönük beraberlik alındı.
Ancak muhtemelen, pazartesi günü eski-yeni teknik direktör Taravel’in yönetiminde sona eren birkaç haftalık ara, de Cat için daha da iyi oldu. Geçen yıl 46 resmi maçta (üç gol, beş asist) forma giydi; 42’sinde ilk 11’de yer aldı ve 25’inde 80 dakikadan fazla sahada kaldı. Bu, 17 yaşındaki bir oyuncu için oldukça fazla bir performans.
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Son iç saha maçının ardından gözyaşları - Lukaku kalmayı tavsiye ediyor
Anderlecht’ten ayrılma olasılığının ne kadar yüksek olduğu, geçen sezonun son iç saha maçının ardından da ortaya çıktı. Maçın bitiminden sonra, Ocak ayında 2019’dan bu yana Altın Ayakkabı Galası’nda “Yılın Genç Yeteneği” ödülünü alan ilk Anderlecht oyuncusu olan de Cat, Lotto Park’ın çim sahasında parmak arası terlikleriyle dolaştı. Elindeki akıllı telefonla, artık eski Dortmundlu Julien’in küçük kız kardeşi olan sevgilisi Sarah Duranville ile görüntülü görüşme yaptı. Gözyaşlarına engel olamayınca annesi Annelies onu teselli etmek için kucakladı.
"Şahsen De Cat’e Anderlecht’te bir yıl daha kalmasını tavsiye ederim," dedi son olarak Belçika’nın gol makinesi Romelu Lukaku. "Önce Belçika liginde hakimiyet kur. 18 yaşında Chelsea’ye transfer olmanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Çok para ödüyorlar, ama sonra o soyunma odasına giriyorsun ve bir köşeye oturmak zorunda kalıyorsun. Ya da genç takımda oynuyorsun.”
De Cat’in aslında bir ara adım atacağı ve doğrudan en üst düzey bir kulübe gitmeyeceği tahmin ediliyor. Eichhorn için yapılan yarıştan erken çekilen ve hâlâ bu profilde bir oyuncu arayan BVB’de, Felix Nmecha ve Jobe Bellingham ile birlikte ilginç bir seçenek olabilir.
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Nathan de Cat: "Her şeyin ne kadar çabuk geçtiği gerçekten tuhaf"
Ancak, de Cat’i rekor bir transferle kadrosuna katmak istediği ve ona büyük ilgi gösterdiği söylenen Hoffenheim de sakin bir ortam ve Avrupa Ligi’ne katılma ihtimalini sunuyor. VfB’de ise Angelo Stiller’in ayrılması durumunda onun potansiyel halefi olarak adı geçiyordu.
"Bazen her şeyin ne kadar hızlı geliştiği tuhaf geliyor," demişti de Cat birkaç hafta önce. "Bu konuyu fazla kafama takmamaya çalışıyorum." Bu günlerde durum farklı olacak; de Cat, çok sayıda aday arasından bir seçim yapmak zorunda. RSC, şu ana kadar onu sözleşmesini uzatmaya ikna edemedi.
"Bunun doğru bir adım olup olmadığı ancak geriye dönüp bakıldığında anlaşılır," diyerek durumun öneminin farkında olduğunu gösterdi. Daha önce de dile getirdiği gibi, hayali bir gün FC Barcelona forması giymek. Ancak şu anda Katalan kulübünün ona ilgi gösterdiği söylenmiyor. Ama bu durum henüz değişebilir.
Nathan de Cat: RSC Anderlecht’teki performans istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar 53 4 5 11