Son iç saha maçının ardından gözyaşları: Avrupa’nın en çok aranan genç oyuncusu, acaba FC Bayern’e mi yoksa BVB’ye mi yönelecek?

39 yaşındaki Fransız, geçen yıl 18 maç boyunca baş antrenörlük yaptı. Göreve yardımcı antrenör olarak başlamıştı ve yakında bu görevi yeniden üstlenecek. Ancak bunun için Anderlecht’in önce yeni bir antrenör bulması gerekiyor – ve arama süreci şu anda uzayıp gidiyor.

Bu saygın kulüp, hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bıraktı. Avrupa kupalarında lig aşamasına ulaşma umudu çok erken suya düştü. Avrupa Ligi elemelerinin 2. turunda Häcken’e penaltı atışlarında yenildiler, ardından Conference League play-off’larında AEK Atina’ya elendiler. Ligde ise dördüncü sırada yer aldılar, bu da yine Avrupa Ligi elemelerinin 2. turuna katılmalarını gerektiriyor. 23 Temmuz’da bu turda İsveç Kupası finalisti ve lig ikincisi Hammarby ile karşılaşacaklar.

Anderlecht de kupa finalisti olmuştu, ancak final maçında şampiyon Union Saint-Gilloise’ye uzatmalarda yenildi. Böylece Anderlecht, 2017’den beri bir şampiyonluk bekliyor. O yıl son lig şampiyonluğu kazanılmıştı; son kupa zaferi için ise 2008 yılına kadar geri gitmek gerekiyor.