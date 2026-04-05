Son Heung-min, MLS’de ‘gerçek dışı’ beklentilerle boğuşurken, LAFC’nin süperstarı Lionel Messi’nin asist rekoruna ulaştı
Oğul, Orlando'daki ezici galibiyette Messi'nin rekoruna ulaştı
LAFC'nin süperstarı Son Heung-min, Inter Miami'den Lionel Messi'nin elinde bulunan olağanüstü bir MLS rekoruna ulaşarak, Kuzey Amerika'daki etkisini sorgulayan tüm eleştirileri susturdu.
Orlando City'ye karşı 6-0'lık ezici bir galibiyet sırasında, eski Tottenham Hotspur kaptanı maçın ilk 39 dakikasında dört asist yaptı ve lig tarihinde tek bir yarıda dört veya daha fazla asist kaydeden ikinci oyuncu oldu.
33 yaşındaki oyuncunun ustaca oyun kuruculuğu, takım arkadaşı Denis Bouanga'nın parlamasını sağladı ve ikili, geçen yaz Son'un Premier League'den LAFC'ye transferinden bu yana takımın hücumunu belirleyen uyumu yeniden canlandırdı.
Son, 2026 sezonundaki ilk golünü hala arıyor olsa da, ligin en önemli pasörü olarak gösterdiği üstün performans, Black and Gold'u Batı Konferansı'nın zirvesinde tuttu ve onları bu sezon yenilmesi gereken takım konumuna getirdi.
Dos Santos, 'gerçek dışı' beklentileri sert bir dille eleştirdi
Bu performansın tarihi önemi bir yana, teknik direktör Marc Dos Santos, tecrübeli oyuncunun Londra’daki dönemindeki kadar yüksek gol ortalamasını sürdürmesini bekleyenlere karşı takımının yıldızını hemen savundu. Dos Santos maç sonrası yaptığı açıklamada, “Sonny muhteşemdi,” dedi. “Her maçta gol atması gerekmiyor. Takıma katkı sağlaması gerekiyor ve o da bunu yapıyor; bu yüzden ben olaya farklı bir açıdan bakıyorum.”
Teknik direktör, BMO Stadyumu'nda ilk yarıda Güney Koreli oyuncunun sergilediği verimlilik karşısında hayran kaldı. Dos Santos şunları ekledi: "[O] ilk yarıda attığımız beş golün hepsinde rol oynadı. Daha ne isteyebiliriz ki? İnsanlar onun her maçta beş gol atacağını düşünüyorsa, bu hayalperestliktir... İlk yarıda ne performans ama... Oynadığı oyun vahşiydi."
Bouanga, Son'un vizyonundan yararlanıyor
Denis Bouanga, Son’un olağanüstü oyun zekasından en çok yararlanan isim oldu ve Güney Koreli oyuncunun asistleriyle sadece dokuz dakika içinde bir hat-trick kaydetti. Bu başarı, MLS tarihindeki en hızlı üçüncü hat-trick rekoruna denk geldi ve Alejandro Moreno’nun 2004’teki rekorunu egale etti. İkili arasındaki hücum uyumu, LAFC'yi altı maçta yenilgisiz bir başlangıca taşırken, Hugo Lloris ise altı maç üst üste kalesini gole kapatarak savunmada güvenliği sağladı.
Odak noktası kıtasal zaferlere kayıyor
Yurtiçinde üstünlüğünü kanıtlayan LAFC ve Son, şimdi dikkatlerini Concacaf Şampiyonlar Kupası’na ve Liga MX’in devlerinden Cruz Azul ile oynayacakları kritik çeyrek final maçına çeviriyor. Los Angeles kulübü, 2020 ve 2023 finallerinde başarısız olmasının ardından ilk kıtasal şampiyonluğunu kazanmaya can atıyor. Hafta ortası oynanacak bu maç, yıldızlarla dolu kadro için önemli bir sınav niteliğinde. Takım, ligdeki formunu, uzun süredir elde edemediği bir kupayı kazanma hedefiyle dengelemeye çalışıyor.