Son Heung-min, MLS’de ‘gerçek dışı’ beklentilerle boğuşurken, LAFC’nin süperstarı Lionel Messi’nin asist rekoruna ulaştı

LAFC'nin süperstarı Son Heung-min, Inter Miami'den Lionel Messi'nin elinde bulunan olağanüstü bir MLS rekoruna ulaşarak, Kuzey Amerika'daki etkisini sorgulayan tüm eleştirileri susturdu.

Orlando City'ye karşı 6-0'lık ezici bir galibiyet sırasında, eski Tottenham Hotspur kaptanı maçın ilk 39 dakikasında dört asist yaptı ve lig tarihinde tek bir yarıda dört veya daha fazla asist kaydeden ikinci oyuncu oldu.

33 yaşındaki oyuncunun ustaca oyun kuruculuğu, takım arkadaşı Denis Bouanga'nın parlamasını sağladı ve ikili, geçen yaz Son'un Premier League'den LAFC'ye transferinden bu yana takımın hücumunu belirleyen uyumu yeniden canlandırdı.

Son, 2026 sezonundaki ilk golünü hala arıyor olsa da, ligin en önemli pasörü olarak gösterdiği üstün performans, Black and Gold'u Batı Konferansı'nın zirvesinde tuttu ve onları bu sezon yenilmesi gereken takım konumuna getirdi.



