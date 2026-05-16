Son haftada Celtic, Hearts'ı mağlup ederek İskoçya Premiership şampiyonluğunu kazandı; Callum Osmand boş kaleye gol atmak için sahaya koştuktan sonra coşkulu taraftarlar sahayı doldurdu
Maçın son dakikalarında yaşanan heyecan, şampiyonluğu garantiledi
Hearts’ın Eylül ayından beri liderlik koltuğunda oturduğu bu sezonda, son haftanın senaryosu gürültülü bir Celtic Park’ta yeniden yazıldı. Hearts, 66 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu garantilemek için sadece bir beraberliğe ihtiyaç duyuyordu, ancak İskoç futbolundaki hakimiyetinden vazgeçmeyi reddeden, pes etmeyen Celtic takımı karşısında sonunda yenik düştü.
Maç, normal sürenin bitimine sadece üç dakika kala Daizen Maeda'nın attığı golle ev sahibi takımı 2-1 öne geçirmesiyle son derece çekişmeli bir hal aldı. Gol, olası bir ofsayt nedeniyle gergin bir VAR incelemesine tabi tutuldu, ancak karar onaylandıktan sonra momentum tamamen Hoops'un lehine döndü. Bu, 74 yaşındaki teknik direktör Martin O'Neill için tarihi bir başarı oldu ve son lig şampiyonluğundan 22 yıl sonra kulüpte dördüncü şampiyonluğunu kazandı.
Celtic Park'ta kargaşa
Hearts, uzatma dakikalarında beraberlik golünü bulmak için umutsuzca ileriye çıkarken, kalesini tamamen savunmasız bıraktı. Callum Osmand bu durumu sonuna kadar değerlendirdi; uzatmaların sekizinci dakikasında kalecinin yokluğunda boş kaleye topu göndererek skoru 3-1’e getirdi. Bu gol, coşkulu ev sahibi taraftarların sahaya akın etmesine neden oldu; taraftarlar, maçın bitiş düdüğü çalınmadan önce sahayı doldurdu.
Kutlama sahneleri yayıncılar tarafından "kargaşa" olarak nitelendirildi, ancak bazı kesimlerden de eleştiri aldı. Sky Sports'ta konuşan eski İskoçya milli futbolcusu James McFadden, o anın yoğunluğuna dikkat çekerken, bunun getirdiği risklere de dikkat çekti. McFadden, "Kutlama hakkınız var, ancak sınırı aşmamalısınız" yorumunda bulundu.
Tartışmalara rağmen, bu sonuç Celtic'in son 15 sezonda 14. şampiyonluğunu garantiledi.
Kaptan McGregor "büyülü" ruhu övüyor
Kupa töreninin ardından Celtic kaptanı Callum McGregor, bu muhteşem dönüşü tarif edecek kelimeleri bulmakta zorlandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, pek çok uzmanın Hearts’ın şampiyonluğa uzanacağını öngördüğü bir sezonda takımın kalbi oldu. McGregor, kulübü efsanevi tarihindeki 56. lig şampiyonluğuna taşıdı; bu şampiyonlukların çoğu, takımın şu anki hakimiyet döneminde kazanıldı.
McGregor, Sky Sports'a şunları söyledi: "Hayatımda ilk kez, kelimelerim tükendi. Bunun herkes için ne anlama geldiğini görüyorsunuz. Ne sezon ama. Herkes bizi yazmıştı. Bir şansımız olacağını biliyorduk. Durmadan devam ettik. Ne kadar özel bir grup insan. Büyülü." Daha sonra taraftarlarla bir mesaj paylaşarak şunları söyledi: "Bu özel bir futbol kulübü. Çok zor bir sezondu. Bu gece eğlenmeyi unutmayın!"
İstatistikler, konuk takımın yaşadığı büyük hayal kırıklığını ortaya koyuyor
Hearts için bu yenilgi, 250 gün boyunca hakimiyet kurdukları sezona acı bir son getirdi. Lawrence Shankland erken attığı golle konuk takıma umut vermişti, ancak Arne Engels’in ilk yarı bitmeden attığı penaltı skoru eşitledi. Opta istatistikleri şampiyonluk yarışındaki dengesizliği ortaya koydu; Hearts’ın Ekim ayından bu yana 226 gün zirvede kaldığına karşın, Celtic’in sadece bir gün – en önemli olan son gün – zirvede kaldığına dikkat çekti.
Defans oyuncusu Alistair Johnston, takımın dirençli performansında menajerinin etkisini övgüyle karşıladı. "Bu ligdeki en büyük zafer – tüm zamanların en büyüğü olmalı. Bizi asla göz ardı etmeyin. Bir yolunu bulacağımızı hissettik." "İnanılmaz," dedi Johnston, Sky Sports'a. O'Neill ile ilgili olarak ise şunları ekledi: "O bir kazanan. Ona bir heykel dikin; bu kadar basit. O sadece kazanmanın bir yolunu bulur."