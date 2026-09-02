Yaz transfer döneminin en beklenmedik gelişmelerinden birinde, Manchester United, Manchester City'nin bek oyuncusu Ait-Nouri için resmî girişimde bulundu. talkSPORT'a göre.

Manchester United, gece yarısı sona erecek transfer dönemi öncesinde savunmadaki seçeneklerini güçlendirmek için çaresizce çözüm arıyor ve Michael Carrick, 25 yaşındaki oyuncuyu sol bek sorununa potansiyel bir çözüm olarak belirledi. Manchester'ın iki devi arasındaki transferler tarihsel olarak nadir görülse de, Cezayirli savunmacının yeterince süre alamaması, United'ın değerlendirmekte kararlı göründüğü bir fırsat penceresi açtı.

Şu anda, ilk temasın ardından görüşmelerin bu akşam ilerleyip ilerlemeyeceği belirsizliğini koruyor; City kaynakları ise şu an için herhangi bir anlaşmaya varılma ihtimalini düşük gösteriyor. Premier League şampiyonunun tavrını koruduğu ve Carrick'in takımıyla bu kadar geç bir aşamada anlaşma yapılmasının neredeyse imkânsız olduğu belirtiliyor.