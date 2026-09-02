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Son gününde şok gelişme! Manchester United, Manchester City yıldızı Rayan Ait-Nouri için çarpıcı bir hamle başlattı
Manchester United'dan şehirler arası ezeli rakibe cüretkâr transfer hamlesi
Yaz transfer döneminin en beklenmedik gelişmelerinden birinde, Manchester United, Manchester City'nin bek oyuncusu Ait-Nouri için resmî girişimde bulundu. talkSPORT'a göre.
Manchester United, gece yarısı sona erecek transfer dönemi öncesinde savunmadaki seçeneklerini güçlendirmek için çaresizce çözüm arıyor ve Michael Carrick, 25 yaşındaki oyuncuyu sol bek sorununa potansiyel bir çözüm olarak belirledi. Manchester'ın iki devi arasındaki transferler tarihsel olarak nadir görülse de, Cezayirli savunmacının yeterince süre alamaması, United'ın değerlendirmekte kararlı göründüğü bir fırsat penceresi açtı.
Şu anda, ilk temasın ardından görüşmelerin bu akşam ilerleyip ilerlemeyeceği belirsizliğini koruyor; City kaynakları ise şu an için herhangi bir anlaşmaya varılma ihtimalini düşük gösteriyor. Premier League şampiyonunun tavrını koruduğu ve Carrick'in takımıyla bu kadar geç bir aşamada anlaşma yapılmasının neredeyse imkânsız olduğu belirtiliyor.
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Carrick savunmaya takviye arıyor
United'ın Ait-Nouri takibi, uzman bir sol bek arayışıyla geçen ve hayal kırıklığı yaratan bir yazın ardından geldi. Kulüp, Avrupa genelinde yüksek profilli birkaç hedefi değerlendirdi, ancak şu ana kadar birincil tercihlerinden hiçbirini kadrosuna katmayı başaramadı. Newcastle United'ın Lewis Hall'u ile ciddi şekilde anıldı, ancak görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadı.
İmza için son anda yaşanan bu hareketliliğe rağmen Carrick, kadrosunun yapısı hakkında kamuoyu önünde olumlu kalmayı sürdürdü, ancak bir City oyuncusu için yapılan ani hamle, hâlâ giderilmesi gereken bir zayıflık görüldüğünü düşündürüyor.
Ait-Nouri'nin Etihad'daki sıkıntıları
Ait-Nouri için Manchester'ın kırmızı tarafına yapılacak bir transfer, Molineux'den yüksek bir bonservis bedeliyle ayrılmasının ardından duraksayan kariyerini yeniden canlandırma fırsatı anlamına gelecek. Bek oyuncusu, City tarafından yaklaşık 32 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayla daha geçen yaz transfer edildi, ancak gelişimi bir dizi aksilik nedeniyle sekteye uğradı.
Sezonun başlarında yaşadığı ayak bileği sakatlığı, A takıma uyum sürecini aksattı. Sezon ortasında Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'i temsil etmek için ayrılmasıyla da forma şansı daha da sınırlı kaldı.
Maresca'nın yeni yönetimi altında savunmacı, sıralamada kendisini daha da geride buldu. Josko Gvardiol, Rico Lewis ve Nico O’Reilly gibi isimlerin de onun tercih ettiği pozisyonda oynayabilmesi nedeniyle Ait-Nouri, City'nin Bournemouth ve Crystal Palace'a karşı aldığı sezonun ilk Premier League galibiyetlerinde yedek kulübesinde kullanılmadan kaldı ve bu da geleceğinin giderek daha karanlık görünmesine yol açtı.
Transfer döneminin son saatleri
Süre son tarihe doğru azalırken, Manchester United, City'nin tutumunu yumuşatıp yumuşatmayacağını görmek için zamana karşı yarışıyor. Manchester United ayrıca Barcelona'nın 22 yaşındaki Alejandro Balde'si için de bir hamleyi değerlendirdi, ancak İspanyol oyuncu Hansi Flick yönetiminde yerini kazanmak için kalmayı tercih etti. Bu da Ait-Nouri'yi transfer döneminin son saatlerinde birincil alternatif haline getirdi.
Ancak City, oyuncunun geçen sezon Premier League'de yalnızca 17 maça çıktığını hatırlıyor ve oyuncu şu anda ilk 11 planlarında yer almasa bile doğrudan bir rakibe yardımcı olma konusunda isteksiz olabilir.
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