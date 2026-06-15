AS baş editörü Jose Felix Diaz’ın verdiği bilgilere göre, başkan Florentino Perez önderliğindeki Real Madrid, Almanya’nın rekor şampiyonu tarafından verilen red cevabını hiçbir şekilde bu kadar kolay kabullenmeye niyetli değil.
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Son günlerde Michael Olise ile temas kuruldu: Real Madrid'in FC Bayern'in süperstarından vazgeçmek istemediği iddia ediliyor
Buna göre, LaLiga ikincisinin temsilcileri geçtiğimiz günlerde Olise ile temasa geçerek, yaz transferi konusunda oyuncunun niyetini yoklamak için görüşmeler yaptılar. Diaz, ünlü İspanyol radyo sunucusu Ruben Martin’in YouTube kanalında verdiği röportajda bunu açıkladı.
Orada, 24 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadroya katmanın Perez'in "büyük hedefi" olduğu belirtiliyor. Diaz, "Onun adı bana sürekli olarak en çok tercih edilen oyuncu olarak geçiyor" dedi.
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FC Bayern, Michael Olise'nin transferine son verdi
Bununla birlikte, FC Bayern’in Olise’yi önümüzdeki sezon için satmaya ve Blancos’a transfer olmasına izin verme konusundaki istekliliğinde pek bir değişiklik olmamıştır. Yaklaşık bir buçuk hafta önce, Real Madrid'in bu hücum oyuncusunu Säbener Straße'deki sözleşmesinden kurtarmak için 150 milyon euro ödemeye hazır olduğu yönündeki ilk söylentiler ortaya çıktığında, Münih tarafı hemen yalanlama yaptı. Her türlü teklife son verildi.
Bu net tutum, teklif edilen transfer ücreti ne olursa olsun değişmeyecek gibi görünüyor. Diaz, Bayern'in 200 milyon avro ve üzeri bir meblağ karşılığında görüşmeye hazır olduğunu bildiriyor olsa da, rekor şampiyonun gerçekten pes edip Olise'yi satarak kadrosunda yeni bir boşluk yaratacağına şüpheyle bakılıyor.
L'Equipe bu konuda FCB'nin ismi açıklanmayan bir yönetim kurulu üyesini alıntıladı; bu üye, 24 yaşındaki oyuncuyu 500 milyon euroluk bir teklifle bile satmak istemediklerini söyledi: "Olise paha biçilemez. Real'in 150 milyon euroya Olise'yi alabileceğinden bile emin değilim."
Transfer uzmanı Fabrizio Romano da benzer bir görüşü dile getirdi. Romano'nun verdiği bilgilere göre, Münih'te Real Madrid ile görüşmelere başlama konusunda hiçbir ilgi yok. "FC Bayern, hem kapalı kapılar ardında hem de kamuoyu önünde kapıyı tamamen kapattı ve hiçbir görüşme yapmak istemedi" dedi Romano, YouTube kanalındaki bir videoda.
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Michael Olise, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla sahaya çıkacak
Olise, 2029 yılına kadar Säbener Straße'de sözleşmesi devam ediyor ve son iki sezondaki güçlü performansları sayesinde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu. Sadece geçtiğimiz sezonda 52 resmi maçta 53 gol katkısı (22 gol, 31 asist) sağladı ve böylece çifte kupanın kazanılmasında büyük rol oynadı.
24 yaşındaki oyuncu şu anda Fransa milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılıyor. Alman saatiyle Salı akşamı (21:00) Equipe Tricolore, Senegal ile oynayacağı açılış maçıyla turnuvaya başlayacak. Grup I'deki diğer rakipler Irak ve Norveç.