Bununla birlikte, FC Bayern’in Olise’yi önümüzdeki sezon için satmaya ve Blancos’a transfer olmasına izin verme konusundaki istekliliğinde pek bir değişiklik olmamıştır. Yaklaşık bir buçuk hafta önce, Real Madrid'in bu hücum oyuncusunu Säbener Straße'deki sözleşmesinden kurtarmak için 150 milyon euro ödemeye hazır olduğu yönündeki ilk söylentiler ortaya çıktığında, Münih tarafı hemen yalanlama yaptı. Her türlü teklife son verildi.

Bu net tutum, teklif edilen transfer ücreti ne olursa olsun değişmeyecek gibi görünüyor. Diaz, Bayern'in 200 milyon avro ve üzeri bir meblağ karşılığında görüşmeye hazır olduğunu bildiriyor olsa da, rekor şampiyonun gerçekten pes edip Olise'yi satarak kadrosunda yeni bir boşluk yaratacağına şüpheyle bakılıyor.

L'Equipe bu konuda FCB'nin ismi açıklanmayan bir yönetim kurulu üyesini alıntıladı; bu üye, 24 yaşındaki oyuncuyu 500 milyon euroluk bir teklifle bile satmak istemediklerini söyledi: "Olise paha biçilemez. Real'in 150 milyon euroya Olise'yi alabileceğinden bile emin değilim."

Transfer uzmanı Fabrizio Romano da benzer bir görüşü dile getirdi. Romano'nun verdiği bilgilere göre, Münih'te Real Madrid ile görüşmelere başlama konusunda hiçbir ilgi yok. "FC Bayern, hem kapalı kapılar ardında hem de kamuoyu önünde kapıyı tamamen kapattı ve hiçbir görüşme yapmak istemedi" dedi Romano, YouTube kanalındaki bir videoda.