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Son gün sevinci Ipswich için! Ipswich, Burnley forveti Zian Flemming'i 20 milyon £'luk transferle kadrosuna kattı
Ipswich Town, Flemming'i transfer etti
Ipswich, Burnley'den Hollandalı forvet Flemming'i transfer döneminin son gününde kadrosuna kattı. BBC Sport'a göre, Tractor Boys 28 yaşındaki oyuncu için 20 milyon sterlinlik bonservis bedeli üzerinde anlaşırken, oyuncu da dört yıllık sözleşmeye imza attı. Kulübün bu yaz yaptığı 12. transfer olan Flemming, Portman Road'da 9 numaralı formayı giyecek.
- Getty Images Sport
Hollandalı forvet, etki yaratmayı hedefliyor
Flemming, Burnley'nin geçen sezon küme düşmesinin ardından en üst lige hemen dönmeyi garantilemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulübün resmi internet sitesine konuşan oyuncu, "Ipswich Town'a imza attığım için gerçekten gururluyum. Geçen sezon Premier League'de oynadım ve en üst seviyedeki ilk sezonumdan gerçekten büyük keyif aldım; dünyanın en iyi oyuncuları ve takımlarına karşı mücadele ettim. Bu yüzden şimdi Ipswich gibi harika bir kulüple yeniden orada olmaktan çok mutluyum. Sahaya her çıktığımda elimden gelenin tamamını vereceğim ve taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. İlk maç cuma günü Liverpool'a karşı ve bu çok yakın, ben de başlamayı dört gözle bekliyorum." dedi.
O'Neil flaş transferi övdü
Ipswich Teknik Direktörü Gary O'Neil, geçen sezon Premier League'de 11 gol atan ve mevcut kampanyaya da ilk dört maçta üç golle başlayan hücum oyuncusunu memnuniyetle karşıladı. O'Neil şöyle ekledi: "Zian, Premier League'deki ilk sezonunda etkileyici bir performans ortaya koyan bir oyuncu ve onu kulübe kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kalitesi ve tecrübesi yüksek, yeni sezona da iyi başladı, bu yüzden kadroyu daha da güçlendirirken gruba harika bir katkı sağlayacak."
- Getty Images Sport
Portman Road, Liverpool'ı bekliyor
Hollandalı hücum oyuncusu, Ipswich'in Premier League haftasını açmasıyla bu hafta sonu doğrudan sahaya sürülebilir. Tractor Boys, cuma akşamı sezonun üçüncü lig maçında Portman Road'da Merseyside'ın güçlü ekibi Liverpool'u ağırlayacak. Zorlu iç saha mücadelesi, O'Neil takımının hücumdaki üretkenliğini artırmaya çalışırken yeni transferin golcülük vasfını anında test edecek.
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