Flemming, Burnley'nin geçen sezon küme düşmesinin ardından en üst lige hemen dönmeyi garantilemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulübün resmi internet sitesine konuşan oyuncu, "Ipswich Town'a imza attığım için gerçekten gururluyum. Geçen sezon Premier League'de oynadım ve en üst seviyedeki ilk sezonumdan gerçekten büyük keyif aldım; dünyanın en iyi oyuncuları ve takımlarına karşı mücadele ettim. Bu yüzden şimdi Ipswich gibi harika bir kulüple yeniden orada olmaktan çok mutluyum. Sahaya her çıktığımda elimden gelenin tamamını vereceğim ve taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. İlk maç cuma günü Liverpool'a karşı ve bu çok yakın, ben de başlamayı dört gözle bekliyorum." dedi.