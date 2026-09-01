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Son gün drama! Manchester United, Barcelona'nın yıldızı Alejandro Balde için geç teklif yaptı; United, sansasyonel transferi tamamlamaya çalışıyor
Manchester United, savunmaya geç bir takviye yapmayı hedefliyor
Manchester United, Balde transferinden vazgeçmiyor. Gerard Romero’nun Jijantes FC’sinin haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Barcelona savunmacısını kadrosuna katmak için son bir hamle kapsamında yeni bir girişimde bulundu.
Kulüp bu yaz zaten önemli harcamalar yaptı ve orta saha hattının yeniden yapılandırılması için 150 milyon £’luk bir harcamaya onay verdi. Michael Carrick; Andrey Santos, Youri Tielemans ve Carlos Baleba’yı kulübe kazandırdı, ancak son tarih yaklaşırken sol bek pozisyonu teknik ekibin birincil endişesi olmaya devam ediyor.
Daha önce transfer döneminde, Newcastle United’dan Lewis Hall, Old Trafford’daki transfer ekibinin öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlenmişti. Ancak Newcastle United, İngiltere milli oyuncusunu satmayı reddetme konusunda kararlı kaldı ve bu da United’ı acil çözümler için başka seçeneklere yöneltti.
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Mendes ile görüşmeler ve Barcelona'nın tutumu
Manchester United'ın Balde'ye ilgisi yeni bir gelişme değil; kulüp, ağustos ayının sonlarına doğru temsilcisi Jorge Mendes ile ön görüşmeler yaptı. Bu görüşmelere rağmen, başlangıçta savunmacının Hansi Flick yönetiminde forma savaşı vermek için Katalonya'da kalacağı düşünülüyordu. Ancak kadrodaki konumu giderek daha kırılgan hale geldi.
Rayo Vallecano'ya karşı oynanan son maçın kadrosunda yer almasına rağmen Balde, bu sezon henüz resmi maçlarda tek bir dakika bile süre almadı. Barcelona'nın lige açılıştaki üç maçının tamamında ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki Xabi Espart'ın yükselişi, Balde'nin geleceğini daha da karmaşık hale getirdi.
Ayrıca Joao Cancelo'nun bonservissiz olarak geri dönmesi, Flick'e bekte bir başka yüksek kaliteli seçenek sundu ve Balde'nin ilk 11'e giden yolunu daha da daralttı.
Değerleme engelleri ve kiralık tercihleri
Önündeki temel engel, anlaşmanın yapısı ve Barcelona'yı tatmin etmek için gereken mali paket olmaya devam ediyor. Manchester United'ın, mevcut sezon için ihtiyaçlarını karşılamak adına geçici bir kiralama düzenlemesini tercih ettiği anlaşılıyor.
Ancak Barcelona da kendi mali kısıtlamalarıyla uğraşıyor ve kasasını güçlendirmek için kalıcı bir satışa çok daha sıcak bakıyor. La Liga devi, teklifleri dinlemeye hazır olduğunu açıkça ortaya koydu, ancak Balde için 34 milyon sterlin değer biçerek kalıcı bir anlaşma konusunda ısrarcı oluyor.
- Getty Images Sport
United, Salinas'ı reddetti
United, alternatifler için piyasayı araştırıyordu ancak Racing Santander'in Jorge Salinas'ı için bir hamleyi eledi. Salinas'ın nispeten mütevazı, 13 milyon sterlinlik bir serbest kalma maddesi bulunsa da kulüp, İspanya 19 Yaş Altı milli oyuncusunun peşine bu aşamada düşmeme kararı aldı. Racing, Genoa'dan Aaron Martin'i transfer ederek Salinas'ın yerine geçecek ismi şimdiden güvence altına almak için harekete geçti, ancak United'ın odağı net biçimde Balde'de kalmayı sürdürüyor.
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