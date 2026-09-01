Manchester United, Balde transferinden vazgeçmiyor. Gerard Romero’nun Jijantes FC’sinin haberine göre Kırmızı Şeytanlar, Barcelona savunmacısını kadrosuna katmak için son bir hamle kapsamında yeni bir girişimde bulundu.

Kulüp bu yaz zaten önemli harcamalar yaptı ve orta saha hattının yeniden yapılandırılması için 150 milyon £’luk bir harcamaya onay verdi. Michael Carrick; Andrey Santos, Youri Tielemans ve Carlos Baleba’yı kulübe kazandırdı, ancak son tarih yaklaşırken sol bek pozisyonu teknik ekibin birincil endişesi olmaya devam ediyor.

Daha önce transfer döneminde, Newcastle United’dan Lewis Hall, Old Trafford’daki transfer ekibinin öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlenmişti. Ancak Newcastle United, İngiltere milli oyuncusunu satmayı reddetme konusunda kararlı kaldı ve bu da United’ı acil çözümler için başka seçeneklere yöneltti.