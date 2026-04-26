SID ve Tim Ursinus

Çeviri:

Son dönemde başarılı performans sergilemiş olsa da: Max Eberl, FC Bayern Münih'ten bir oyuncunun daha ayrılacağını duyurdu

N. Jackson

Forvet Nicolas Jackson, yaz aylarında FC Bayern'den ayrılacak gibi görünüyor. Bu haber, spor direktörü Max Eberl tarafından ZDF-Sportstudio programında doğrulandı.

Eberl, sonuç olarak şampiyon takımın Senegalli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı.

  • Jackson, geçen yaz Chelsea'den kiralık olarak Münih'e transfer olmuştu. Jackson, sözleşmede belirtilen maç sayısına ulaşamayacağı için, olası bir satın alma yükümlülüğü de devreye girmeyecek.

    Çoğunlukla yıldız forvet Harry Kane'in yedeği olarak görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, Bayern formasıyla 29 maçta 10 gol attı. Jackson'ın Chelsea ile 2033 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak formunun giderek yükselmesi, kulübün kararını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. 

    Sözleşmeleri sona eren Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro da Münih ekibinden ayrılacak. 

    Max Eberl, Michael Olise konusunda bir kez daha kesin bir tavır sergiledi

    Son zamanlarda hakkında sansasyonel söylentiler dolaşan Michael Olise ise yazın ötesinde kesinlikle kalacak. Eberl bunu bir kez daha vurguladı: "Bizim için bir saniye bile tereddüt yok. O, FC Bayern'de takım ve teknik direktörle birlikte olağanüstü bir gelişim gösteren bir oyuncu."

    Real Madrid ve Premier League'in önde gelen kulüpleri tarafından da ilgiyle takip edilen Fransız oyuncunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor. 

