Aynı gazete, Mourinho'nun Real Madrid yönetiminden her mevkiye oyuncu sağlanmasını talep ettiğini doğruladı; bu durum, oyun kurucu mevkisindeki rekabeti temelde Güler ile Bellingham arasında sınırlıyor.
İngiliz orta saha oyuncusu ilk sezonunda sergilediği seviyeye geri dönerse Güler'in görevi son derece zor olacak, ancak onun seviyesi izleyen iki sezonda düştü; bu da teknik durumu ne olursa olsun ilk on birde devam etmeyi ne kadar hak ettiği konusunda bir tartışma başlattı.
Yine de Bellingham, Real Madrid'in en önde gelen yıldızlarından biri olmaya devam ediyor; ayrıca kulüp, 2024'te onunla anlaşmak için 100 milyon avrodan fazla ödedi ve son Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiledi. Bu nedenle, tam hazır hale gelir gelmez ilk on bire dönmek için ilk aday olacak.
Buna karşılık mevcut koşullar, geçen sezon Real Madrid forması altında en iyi rakamlarına ulaşan Güler'e belirgin bir üstünlük sağlıyor; kendisi 6 gol atmış ve 14 asist yapmıştı. Ayrıca Bellingham sezona başından itibaren en iyi fiziksel hazırlıkla girmeyecek; bu da ligin ilk iki ya da üç haftasında Güler'e düzenli süre almak için gerçek bir fırsat verebilir.
"AS" şu ifadelerle sözlerini tamamladı: "Mevcut seviyesine dayanarak, en uygun yerini Real Madrid'in kadrosunda bulmak mesele Portekizli teknik adamın önündeki en büyük çıkmazlardan biri olmaya devam etse bile, Mourinho'nun şu anda bu 'topu' görmezden gelmesi zor olacak."
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