Macar takımı karşısında Real Madrid'in iki golünden herhangi birinde ne skoru ne de asisti kaydetmiş olmasına rağmen, Türk oyuncu her iki golün ayrıntılarında da etkindi. İlk golde, Siria'ya ulaşan uzun bir korner kullandı; o da topu Mario Rivas'a gönderdi ve ilk golü kaydetti.

İkinci golde ise Güler, akıllıca bir dokunuşla topu yönlendirerek Federico Valverde'yi ideal bir konuma soktu; ardından Uruguaylı orta saha oyuncusu topu ağları havalandıran Carlos Espi'ye aktardı.

Güler'in etkisi fırsat üretmekle sınırlı kalmadı; oyun kurucu pozisyonundan Real Madrid'in hücumunu hareketlendirmede de önemli bir rol üstlendi. Bu pozisyon, dikkat çekici performanslar sergilemesinin ardından José Mourinho'nun hazırlık döneminde ona ayırdığı anlaşılan mevkiydi.

Bernardo Silva'nın oyuna girmesiyle Güler bir süre sağ tarafa geçti; ancak Mourinho'nun hesaplarında doğal mevkisi forvetlerin arkası gibi görünüyor. Buradan Real Madrid'in ataklarında en etkili isim oldu; takımın ilk tehlikeli topunu attığı gibi, Endrick'e gole dönüşmesine ramak kalan bir orta yaptı, ardından şansını üç kez daha denedi; bazıları kalenin dışına çıktı, bazıları ise savunmaya çarptı.

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