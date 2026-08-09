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Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Son derece zorlu bir görev: Güler, Mourinho'yu çıkmaza sokuyor

FEATURES
Ferencvaros - Real Madrid
Ferencvaros
Real Madrid
Club Friendlies
A. Guler
J. Bellingham
J. Mourinho
La Liga
Macaristan
İspanya
Türkiye
İngiltere
Portekiz

Türk yıldız hesapları alt üst etti

Arda Güler, yeni sezon hazırlık döneminde kendini Real Madrid'in en dikkat çekici oyuncularından biri olarak kabul ettirmeye devam ediyor. Türk futbolcu, hücumdaki en iyi hâliyle sahaya çıktı.

Real Madrid, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını sakin ve istikrarlı adımlarla sürdürüyor. Takımın iki farklı yüzünü ortaya koyan Fiorentina karşılaşmasında berabere kalan İspanyol ekibi, dün cumartesi günü Macar temsilcisi Ferencváros'u 2-1 mağlup etti. Güler, bu maçta da varlığını kanıtlamayı sürdürdü.

  • Real Madrid'in hücumunu hareketlendirmek

    Macar takımı karşısında Real Madrid'in iki golünden herhangi birinde ne skoru ne de asisti kaydetmiş olmasına rağmen, Türk oyuncu her iki golün ayrıntılarında da etkindi. İlk golde, Siria'ya ulaşan uzun bir korner kullandı; o da topu Mario Rivas'a gönderdi ve ilk golü kaydetti.

    İkinci golde ise Güler, akıllıca bir dokunuşla topu yönlendirerek Federico Valverde'yi ideal bir konuma soktu; ardından Uruguaylı orta saha oyuncusu topu ağları havalandıran Carlos Espi'ye aktardı.

    Güler'in etkisi fırsat üretmekle sınırlı kalmadı; oyun kurucu pozisyonundan Real Madrid'in hücumunu hareketlendirmede de önemli bir rol üstlendi. Bu pozisyon, dikkat çekici performanslar sergilemesinin ardından José Mourinho'nun hazırlık döneminde ona ayırdığı anlaşılan mevkiydi.

    Bernardo Silva'nın oyuna girmesiyle Güler bir süre sağ tarafa geçti; ancak Mourinho'nun hesaplarında doğal mevkisi forvetlerin arkası gibi görünüyor. Buradan Real Madrid'in ataklarında en etkili isim oldu; takımın ilk tehlikeli topunu attığı gibi, Endrick'e gole dönüşmesine ramak kalan bir orta yaptı, ardından şansını üç kez daha denedi; bazıları kalenin dışına çıktı, bazıları ise savunmaya çarptı.

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  • Mantıklı bir hak ediş mi?

    "As" gazetesine göre, eğer lig maçları yarın başlasaydı, mevcut seviyesi göz önünde bulundurulduğunda Güler'in ilk 11'de yer alma hakkını görmezden gelmek zor olurdu; ancak Türk oyuncu, Real Madrid'in yaz transfer döneminde yaptığı takviyeler ışığında oyun dakikaları için rekabetin her zamankinden daha çetin olacağının farkında.

    Rekabet özellikle sağ kanatta artıyor. Bu bölge için en öne çıkan adaylardan biri olan Diomande'nin yanı sıra, fırsatını bekleyen Brahim Diaz ve sakatlığından dönen Rodrygo da bulunuyor.

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  • Bellingham, Güler'e karşı: Real Madrid'in "topu" için son derece zor bir görev

    Aynı gazete, Mourinho'nun Real Madrid yönetiminden her mevkiye oyuncu sağlanmasını talep ettiğini doğruladı; bu durum, oyun kurucu mevkisindeki rekabeti temelde Güler ile Bellingham arasında sınırlıyor.

    İngiliz orta saha oyuncusu ilk sezonunda sergilediği seviyeye geri dönerse Güler'in görevi son derece zor olacak, ancak onun seviyesi izleyen iki sezonda düştü; bu da teknik durumu ne olursa olsun ilk on birde devam etmeyi ne kadar hak ettiği konusunda bir tartışma başlattı.

    Yine de Bellingham, Real Madrid'in en önde gelen yıldızlarından biri olmaya devam ediyor; ayrıca kulüp, 2024'te onunla anlaşmak için 100 milyon avrodan fazla ödedi ve son Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiledi. Bu nedenle, tam hazır hale gelir gelmez ilk on bire dönmek için ilk aday olacak.

    Buna karşılık mevcut koşullar, geçen sezon Real Madrid forması altında en iyi rakamlarına ulaşan Güler'e belirgin bir üstünlük sağlıyor; kendisi 6 gol atmış ve 14 asist yapmıştı. Ayrıca Bellingham sezona başından itibaren en iyi fiziksel hazırlıkla girmeyecek; bu da ligin ilk iki ya da üç haftasında Güler'e düzenli süre almak için gerçek bir fırsat verebilir.

    "AS" şu ifadelerle sözlerini tamamladı: "Mevcut seviyesine dayanarak, en uygun yerini Real Madrid'in kadrosunda bulmak mesele Portekizli teknik adamın önündeki en büyük çıkmazlardan biri olmaya devam etse bile, Mourinho'nun şu anda bu 'topu' görmezden gelmesi zor olacak."

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