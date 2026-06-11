"Son derece odaklanmış durumdayız" - Christian Pulisic, evinde oynanacak Dünya Kupası maçının heyecanını yaşıyor, Chris Richards ise hazır görünüyor: ABD Milli Takımı - Paraguay maçının beş anahtarı

Cuma gecesi, bekleyiş nihayet sona eriyor. Yıllar süren hazırlıkların, aylarca süren tartışmaların ve Atlanta, Chicago ve Orange County’de yaz güneşi altında geçen haftalarca süren antrenmanların ardından, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası macerası nihayet başlıyor. İlk rakip, tanıdık bir isim olan Paraguay. Ancak bu an, hiç de tanıdık bir an değil.
ABD Milli Takımı'nın karşı karşıya olduğu durum hakkında söylenecek pek bir şey kalmadı. Evet, hem sıradan taraftarlar hem de fanatikler, hem Amerikalı destekçiler hem de bu takımın hata yapmasını bekleyen uluslararası eleştirmenler tarafından büyük bir baskı var. Hayır, hata yapma lüksü yok, çünkü Dünya Kupası ortamında asla yoktur. Bu maç hayati önem taşıyor. Bu, bir yolculuğun başlangıcı ve bu USMNT grubunun sadece bu turnuvada değil, tüm dünyada iz bırakma şansı.
"Mesajın 'inanın' olduğunu söyleyebilirim," dedi kaleci Matt Freese, USMNT taraftarlarına yönelik bir mesajında. "Biz inanıyoruz ve sahada birbirleri için savaşan ve birbirleri için canını veren bir grup oyuncunuz varsa, her şey olabilir."
Peki bu inancı en iyi şekilde nasıl kullanacaklar? Bu takımın Cuma günü başarılı olmak için ne yapması gerekiyor? Maçı belirleyecek anlar ne olacak? GOAL, USMNT'nin açılış maçının beş anahtar noktasını inceliyor...