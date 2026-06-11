"Son derece odaklanmış durumdayız" - Christian Pulisic, evinde oynanacak Dünya Kupası maçının heyecanını yaşıyor, Chris Richards ise hazır görünüyor: ABD Milli Takımı - Paraguay maçının beş anahtarı

Bu iki takım sonbaharda bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Herkesin en çok hatırladığı şey neydi? Maçın sonundaki arbede. Alex Freeman ile Paraguay yedek kulübesi arasında yaşanan küçük bir çatışmanın ardından gerginlik doruğa ulaştı. Birçok ABD Milli Takımı oyuncusu olayı yatıştırmak için sahaya koştu; Freeman’ı korurken, tesadüfen Dünya Kupası’nda rakip olacak olan takıma da bir mesaj gönderdi.

Peki, o maçtan öğrenilecek bir şey var mı? O kavgadan çıkarılacak bir ders var mı? Evet ve hayır.

"Maçın sonunda biraz fazladan bir şey vardı," diye hatırladı Tim Ream. "O maçın daha fazla anlamı varmış gibi bir his vardı ve şimdi geriye dönüp baktığınızda, 'Tamam, o an bizim için mükemmel bir sınavdı' diye düşünüyorsunuz. O deneyimi yaşamış olmamız iyi oldu, bu noktaya geldik, Dünya Kupası var. Evet, bundan çıkarabileceğiniz ve öğrenebileceğiniz şeyler var, ama bu artık geride kaldı."

Kasım ayındaki o maçta ABD Milli Takımı 2-1 galip gelmişti. Gio Reyna 4. dakikada gol attı, altı dakika sonra Alex Arce skoru 2-0'a getirdi. 71. dakikada Folarin Balogun galibiyet golünü attı.

"Gerçekten çok, çok yoğun bir maçtı," dedi golcü Reyna. "Gol attığım için mutluydum ve bunun takım için iyi bir galibiyet olduğunu biliyorum, ama tabii ki şimdi durum tamamen farklı olacak. Dünya Kupası ile karşılaştırmak zor. Sadece geçen seferki yoğunluk ve enerjiye ayak uydurmaya hazır olmalıyız. Yeteneğimizle, galibiyete ulaşmanın bir yolunu bulabileceğimize inanıyoruz."

Ancak gerçek şu ki, bu iki takım Cuma günü çok farklı görünecek. Örneğin, USMNT, Richards, Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman ve Antonee Robinson olmadan oynadı. Bu oyuncuların her biri bir sonraki maçta ilk 11'de yer alması muhtemel, bu yüzden her iki teknik direktör de küçük avantajlar elde etmek için maç kayıtlarını inceleyecek olsa da, bu karşılaşmanın bir öncekine çok benzeyeceğini beklemeyin.

"Paraguay maçında sahada olan oyuncular için bu faydalı olacak çünkü şimdi rakibin maç kayıtlarını inceleyerek ne yaptığımızı ve daha da başarılı olmak için neleri değiştirebileceğimizi analiz ediyoruz," dedi Tyler Adams. "Tabii ki onlara karşı galip gelmek iyi bir şey ama onlar da hırslı olacak, hatta kısa süre önce kendilerini yenen bir takıma karşı oynayacakları ilk Dünya Kupası maçında muhtemelen daha da hırslı olacaklar.

"Bunu başarmak için çok istekli olacaklar, bu yüzden bununla da başa çıkmamız gerekiyor."