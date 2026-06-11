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Ryan Tolmich

Çeviri:

"Son derece odaklanmış durumdayız" - Christian Pulisic, evinde oynanacak Dünya Kupası maçının heyecanını yaşıyor, Chris Richards ise hazır görünüyor: ABD Milli Takımı - Paraguay maçının beş anahtarı

Analysis
ABD
FEATURES
ABD - Paraguay
Paraguay
Dünya Kupası
C. Richards
C. Pulisic

Bekleyiş sona erdi. Christian Pulisic ve ABD Milli Takımı, Cuma günü Paraguay ile oynayacakları Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi olarak sahaya çıkacak; Chris Richards’ın sağlık durumu ve alınacak önemli kararlar ise gündemin odağında.

Cuma gecesi, bekleyiş nihayet sona eriyor. Yıllar süren hazırlıkların, aylarca süren tartışmaların ve Atlanta, Chicago ve Orange County’de yaz güneşi altında geçen haftalarca süren antrenmanların ardından, ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası macerası nihayet başlıyor. İlk rakip, tanıdık bir isim olan Paraguay. Ancak bu an, hiç de tanıdık bir an değil.

ABD Milli Takımı'nın karşı karşıya olduğu durum hakkında söylenecek pek bir şey kalmadı. Evet, hem sıradan taraftarlar hem de fanatikler, hem Amerikalı destekçiler hem de bu takımın hata yapmasını bekleyen uluslararası eleştirmenler tarafından büyük bir baskı var. Hayır, hata yapma lüksü yok, çünkü Dünya Kupası ortamında asla yoktur. Bu maç hayati önem taşıyor. Bu, bir yolculuğun başlangıcı ve bu USMNT grubunun sadece bu turnuvada değil, tüm dünyada iz bırakma şansı.

"Mesajın 'inanın' olduğunu söyleyebilirim," dedi kaleci Matt Freese, USMNT taraftarlarına yönelik bir mesajında. "Biz inanıyoruz ve sahada birbirleri için savaşan ve birbirleri için canını veren bir grup oyuncunuz varsa, her şey olabilir."

Peki bu inancı en iyi şekilde nasıl kullanacaklar? Bu takımın Cuma günü başarılı olmak için ne yapması gerekiyor? Maçı belirleyecek anlar ne olacak? GOAL, USMNT'nin açılış maçının beş anahtar noktasını inceliyor...

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Chris Richards'ın fiziksel durumu

    Birkaç haftadır herkesin gözü Richards'ın ayak bileğinde. Kendi ifadesiyle, her şey yoluna girecek.

    "Her şeyi yapabileceğimi düşünmeseydim kendimi bu duruma sokmazdım," dedi ve Cuma günü sahaya çıkmaya hazır olduğunu belirtti. "Bence bu sporu yapmanın bir parçası da bir noktada biraz acı çekmektir ve işlevsel olarak iyi olduğum sürece bununla hiç sorunum yok. Benim için en önemli şey bu."

    O halde karar Pochettino'nun elinde. ABD Milli Takımı'nın savunma düzeni, büyük ölçüde Pochettino'nun Richards'ın ayak bileğine ne kadar güvendiğine bağlı olacak. Crystal Palace yıldızı sahaya çıkamazsa başka seçenekler de var, ancak hiçbiri Richards kadar iyi değil. Eğer sahaya çıkabilirse, ne kadar iyi olabilir? 2025'in son aylarında gördüğümüz Richards mı olacak?

    O Richards, bu Dünya Kupası'na Paraguay'ın güçlü hücumunu durdurarak başlamak isteyen bu takım için harikalar yaratacaktır.

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  • Alex Freeman USMNT Paraguay fightGetty

    Son toplantıdan çıkarılan dersler

    Bu iki takım sonbaharda bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Herkesin en çok hatırladığı şey neydi? Maçın sonundaki arbede. Alex Freeman ile Paraguay yedek kulübesi arasında yaşanan küçük bir çatışmanın ardından gerginlik doruğa ulaştı. Birçok ABD Milli Takımı oyuncusu olayı yatıştırmak için sahaya koştu; Freeman’ı korurken, tesadüfen Dünya Kupası’nda rakip olacak olan takıma da bir mesaj gönderdi.

    Peki, o maçtan öğrenilecek bir şey var mı? O kavgadan çıkarılacak bir ders var mı? Evet ve hayır.

    "Maçın sonunda biraz fazladan bir şey vardı," diye hatırladı Tim Ream. "O maçın daha fazla anlamı varmış gibi bir his vardı ve şimdi geriye dönüp baktığınızda, 'Tamam, o an bizim için mükemmel bir sınavdı' diye düşünüyorsunuz. O deneyimi yaşamış olmamız iyi oldu, bu noktaya geldik, Dünya Kupası var. Evet, bundan çıkarabileceğiniz ve öğrenebileceğiniz şeyler var, ama bu artık geride kaldı."

    Kasım ayındaki o maçta ABD Milli Takımı 2-1 galip gelmişti. Gio Reyna 4. dakikada gol attı, altı dakika sonra Alex Arce skoru 2-0'a getirdi. 71. dakikada Folarin Balogun galibiyet golünü attı.

    "Gerçekten çok, çok yoğun bir maçtı," dedi golcü Reyna. "Gol attığım için mutluydum ve bunun takım için iyi bir galibiyet olduğunu biliyorum, ama tabii ki şimdi durum tamamen farklı olacak. Dünya Kupası ile karşılaştırmak zor. Sadece geçen seferki yoğunluk ve enerjiye ayak uydurmaya hazır olmalıyız. Yeteneğimizle, galibiyete ulaşmanın bir yolunu bulabileceğimize inanıyoruz."

    Ancak gerçek şu ki, bu iki takım Cuma günü çok farklı görünecek. Örneğin, USMNT, Richards, Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman ve Antonee Robinson olmadan oynadı. Bu oyuncuların her biri bir sonraki maçta ilk 11'de yer alması muhtemel, bu yüzden her iki teknik direktör de küçük avantajlar elde etmek için maç kayıtlarını inceleyecek olsa da, bu karşılaşmanın bir öncekine çok benzeyeceğini beklemeyin.

    "Paraguay maçında sahada olan oyuncular için bu faydalı olacak çünkü şimdi rakibin maç kayıtlarını inceleyerek ne yaptığımızı ve daha da başarılı olmak için neleri değiştirebileceğimizi analiz ediyoruz," dedi Tyler Adams. "Tabii ki onlara karşı galip gelmek iyi bir şey ama onlar da hırslı olacak, hatta kısa süre önce kendilerini yenen bir takıma karşı oynayacakları ilk Dünya Kupası maçında muhtemelen daha da hırslı olacaklar.

    "Bunu başarmak için çok istekli olacaklar, bu yüzden bununla da başa çıkmamız gerekiyor."

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    "Hazır olmalıyız"

    Geçen Dünya Kupası'nda ABD, turnuvanın gidişatını erkenden belirlemişti. Tim Weah'ın Galler'e attığı gol, galibiyetle sonuçlanmamıştı; maçın sonlarında gelen bir penaltı, ABD Milli Takımı'nın sadece bir puanla yetinmesine neden olmuştu. Ancak bu gol, Amerikalı oyunculara erken bir ivme kazandırmış ve zorlu grup aşamasını atlatmalarına yardımcı olmuştu.

    Bu tür bir havayı belirleyen golün önemi yadsınamaz. Clint Dempsey, 2014'te Gana'ya attığı ünlü golle bunu başarmıştı ve Weah da geçen sefer Galler karşısında aynısını yaptı. ABD, Cuma gecesi bir kez daha böyle bir gol atarak, kendi evinde başlayacak Dünya Kupası'nın getireceği gerginliği hafifletebilir mi?

    En azından ABD, Paraguay'ın bu havayı yaratmasına izin veremez. Almanya karşısında ABD Milli Takımı erken uykuya daldı ve ilk iki dakika içinde aptalca bir duran top golüne izin verdi. Genel olarak takım, kötü başlangıçlarla ilgili bazı sorunlar yaşadı ve son 10 maçının dokuzunda ilk yarıda gol yedi. Neyse ki takım, gol yedikten sonra durumu idare etme ve daha fazla şans yaratma yeteneğini de gösterdi. Ancak Dünya Kupası'nda böyle bir oyun oynamak istemezsiniz.

    "Bu son derece önemli," dedi Cristian Roldan. "Erken gol atmak güzel olurdu, ama bence sahada her yerde baskı kurarak güçlü bir başlangıç yaparsak, 15. dakikaya kadar ivme kazanırız ve kendimizi iyi bir konuma getiririz. Böyle başlayabilirsek, gruptan çıkma şansımız gerçekten yüksek olur.

    "Bir turnuvada ilk maçın ilk 15 dakikası gerçekten çok önemlidir ve hazır olmalıyız. Almanya maçında olduğu gibi uykuya dalamayız, çünkü o anda işler değişebilir ve turnuvanızın gidişatı değişebilir."

    Yani, Cuma günkü maç bağlamında iyi başlamak önemli olsa da, bu Dünya Kupası bağlamında da iyi başlamak önemli. Paraguay karşısında alınacak üç puan, Avustralya ve Türkiye maçlarına girerken gerginliği azaltacaktır. Daha azı mı? O zaman baskı gerçekten artar.

    "Kesinlikle üçüncü sırayı düşünmüyorum, bu kesin," dedi Adams. "Son Dünya Kupası'na dayanarak, bir Dünya Kupası'nın ilk maçının ne kadar değerli olduğunu biliyorum."

  • Matt Turner Matt FreeseGetty/GOAL

    Kaleci kararları

    Pochettino, bu kararı şimdiye kadar gizli tutmuş olsa da, ilk 11'de kimin kaleci olarak oynayacağını artık kesin olarak biliyor olmalı. Hem Matt Freese hem de Matt Turner bu hafta, kimin ilk 11'de yer alacağını bilmediklerini söylediler. Eğer bu doğruysa, bu rekabet gerçekten son ana kadar sürdü.

    Bu karar da önemlidir. İdeal bir dünyada, ABD kalecisi çoğunlukla arka alandan oyun kurmak ve kale vuruşları yapmakla sınırlı, sakin bir gece geçirirdi. Ancak Dünya Kupaları nadiren bu şekilde işler. Bu ortamda, bir kaleci neredeyse her zaman bir veya iki müdahale yapmak zorundadır. Soru, Pochettino'nun bunu yapması için en çok kime güvendiğidir.

    Geçen yılın büyük bir bölümünde ilk 11'de yer alan Freese mi? Yoksa grup aşamasındaki hayati maçlarda iki kez kalesini gole kapatan ve Dünya Kupası tecrübesi olan Turner mı? Belki de aralarında pek bir fark yoktur. Belki de her şey planlandığı gibi giderse, bu hiç de önemli olmayacaktır. Ancak bu kararın belirleyici hale gelme ve bu iki kaleciden birinin USMNT'nin geleceğini belirleyecek kurtarışı yapması ihtimali de vardır.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Kilo yönetimi

    Bu durum basit gibi görünüyor, ama aynı zamanda en karmaşık olanı. Cuma günü, ABD Milli Takımı sadece Paraguay ile uğraşmakla kalmayacak; diğer her şeyle de başa çıkmak zorunda kalacak. İlgi, baskı, riskler – hepsi ABD Milli Takımı üzerinde bir yük oluşturacak. Bunu nasıl başaracaklar?

    2022 Dünya Kupası'nda ABD, büyük ölçüde bu zorluğun üstesinden geldi. 2024 Copa America'da ise bu takım çöktü. O zamandan bu yana inişli çıkışlı bir süreç yaşandı, ancak iyi ya da kötü, bunların hiçbiri artık önemli değil. Bu, yeni bir tür zorluk.

    Gerçek basit: bu zorluk, daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemiyor. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak cesaretsizler için değil ve bununla birlikte gelen spot ışığı tamamen benzersiz. Bu maç büyük ölçüde o spot ışığını nasıl idare ettiklerine bağlı olacak. Yetenek açısından USMNT muhtemelen daha iyi bir takım, ancak Paraguay, ev sahibinin omuzlarına daha da fazla baskı uygularken, zayıf taraf konumunu benimseyecek.

    "Kesinlikle büyük bir maç havası var," dedi Pulisic. "2022'ye benziyor, ama bazı yönlerden biraz daha rahat hissediyorum, sanırım daha önce oradaydım ve böyle bir maçta oynadık, bu yüzden bu deneyim beni biraz sakinleştirdi."

    Sakin olsun ya da olmasın, bu maç, Amerikan futbolunun daha önce hiç görmediği kadar büyük beklentiler ve ilgiyle karşı karşıya kalacak bir takım için fiziksel olduğu kadar zihinsel de olacak.

    "Bu anın tadını elimden geldiğince çıkarmaya çalışacağım," dedi Pulisic. "Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum, ama elbette çok zor olabilir. Çok odaklanmış durumdayız ve bu büyük bir maç. İyi oynamak istiyorsunuz ve ilk maçın yükünü omuzlarınızdan atmak istiyorsunuz.

    "Ama etrafa bakacağım, bu anı içime sindirmeye çalışacağım. Tribünlerde arkadaşlarım ve ailem var. Bu özel bir an, bu yüzden tadını çıkarmaya çalışmak istiyorum."

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