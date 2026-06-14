İspanyol AS gazetesinin haberine göre, bu Güney Amerika ülkesi ABD makamlarına bu yönde bir talepte bulunmuş.
Çeviri:
Son derece ilginç bir neden: Arjantin, görünüşe göre 13.000 yerli taraftarını Dünya Kupası'ndan men etmek istiyor
Arjantin hükümeti tarafından sağlanan listede, çocuklarına nafaka ödemelerinde gecikmiş olan 13.000 ebeveynin adı yer alıyor.
Yönetim, kendi çocuklarını geçindirmek için yeterli maddi imkânı olmayan kişilerin, Dünya Kupası maçına gitmek için para harcamalarına izin verilmemesi gerektiği görüşünü savunuyor gibi görünüyor.
Raporda, başkent Buenos Aires'in belediye başkanı Jorge Macri'nin "Çocuklarına bakmıyorlarsa stadyuma alınmayacaklar" dediği aktarılıyor.
Bu sert tutum, ulusal hükümetin "Safe Stands" adlı bir girişimine dayanıyor. Program, çocuklarının temel ihtiyaçları için para ayırmayan ebeveynleri tespit etmeyi ve gerekirse cezalandırmayı amaçlıyor.
Arjantin hükümeti şimdiden 1.166 şüpheliyi tespit etti
Bu nedenle Güney Amerika ülkesi, listeyi ABD'li kolluk kuvvetlerine ileterek, devam eden Dünya Kupası'nda bir maçı izlemeye çalışan ve nafaka borcu olan tüm kişileri tespit etmeyi umuyor.
"Safe Stands" girişiminin 2023 yılında genişletilmesinden bu yana, bu girişim Arjantin toplumunda geniş destek buldu. Resmi istatistiklere göre, 1.328 futbol maçında dört milyondan fazla seyirci kontrol edildi. Bu süre zarfında 1.166 şüpheli kişi tespit edildi ve stadyumdan men cezaları verildi.
Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, ABD, Meksika ve Kanada'da devam eden turnuvada yine favoriler arasında yer alıyor. Çarşamba gecesi (Almanya saatiyle 03:00) Albiceleste, Cezayir ile ilk grup maçını oynayacak. Diğer rakipler ise Avusturya ve Ürdün.