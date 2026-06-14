Son derece ilginç bir neden: Arjantin, görünüşe göre 13.000 yerli taraftarını Dünya Kupası'ndan men etmek istiyor

Bu nedenle Güney Amerika ülkesi, listeyi ABD'li kolluk kuvvetlerine ileterek, devam eden Dünya Kupası'nda bir maçı izlemeye çalışan ve nafaka borcu olan tüm kişileri tespit etmeyi umuyor.

"Safe Stands" girişiminin 2023 yılında genişletilmesinden bu yana, bu girişim Arjantin toplumunda geniş destek buldu. Resmi istatistiklere göre, 1.328 futbol maçında dört milyondan fazla seyirci kontrol edildi. Bu süre zarfında 1.166 şüpheli kişi tespit edildi ve stadyumdan men cezaları verildi.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, ABD, Meksika ve Kanada'da devam eden turnuvada yine favoriler arasında yer alıyor. Çarşamba gecesi (Almanya saatiyle 03:00) Albiceleste, Cezayir ile ilk grup maçını oynayacak. Diğer rakipler ise Avusturya ve Ürdün.