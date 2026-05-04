Çeviri:
"Son derece hayal kırıcı" - Nottingham Forest, Stamford Bridge'de Chelsea'yi ezip geçerken Calum McFarlane, takımın "kabul edilemez" performansına öfkeleniyor
Blues, Taiwo Awoniyi’nin kafayla attığı golle Stamford Bridge’de maçın daha 98. saniyesinde geriye düştü ve bu durum ev sahibi takım için unutulmaz bir öğleden sonranın habercisi oldu. 15. dakikada Igor Jesus’un penaltıyı gole çevirmesiyle konuk takımın üstünlüğü ikiye katlandı ve işler daha da kötüye gitti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan hayal kırıklığına uğramış McFarlane, takımının maçın ilk dakikalarındaki konsantrasyon eksikliğini açıkça dile getirdi.
"İlk 15 dakika kabul edilemezdi. Yediğimiz iki gol, bizi gerçekten geriye attı ve aşmamız gereken büyük bir engel oluşturdu," dedi teknik direktör. "Bu acımasız bir oyun, seviyesi gerçekten çok yüksek. Premier Lig'de maçlara böyle başlayamayız. Yarın antrenman yapacağız, maçı gözden geçireceğiz ve bunun nedenini bulmaya çalışacağız. Beş gün sonra Liverpool karşısında performans seviyemizin daha yüksek olmasını sağlayacağız."
Takımın düşük performansı teknik direktörü çileden çıkardı
Forest ilk on birinde sekiz değişiklik yapmasına rağmen, Chelsea bu durumdan yararlanamadı ve bunun yerine ligde üst üste altıncı mağlubiyetini aldı. McFarlane, takımın sergilediği performansın, daha üst düzey rakiplere karşı önceki maçlarda gösterdikleri savunma sağlamlığından çok uzak olduğunu kabul etti.
"Büyük bir hayal kırıklığı. Bugün sergilediğimizden çok daha iyi olduğumuzu biliyoruz. Hiçbir zaman seviyemize ulaşamadık, bu yüzden çok hayal kırıklığına uğradım," dedi BBC MOTD'ye.
Daha sonra Sky Sports'a şunları söyledi: "Gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir sonuç ve performans. İlk 15 dakika yeterince iyi değildi. Bu, maçın gidişatını belirledi. Şu anda [neden ters gittiğini] söylemek zor, muhtemelen maçı tekrar izleyip Leeds'e karşı sergilediğimiz savunma ile bu maçtaki performansımız arasındaki keskin farkı incelemek isterim."
Önemli anlar Blues'un aleyhine işliyor
Chelsea, maça yeniden tutunmak için fırsatlar yakaladı; en dikkat çekici an, genç oyuncu Jesse Derry’nin Zach Abbott ile yaşadığı korkunç kafa çarpışmasının ardından sedyeyle sahadan çıkarılması nedeniyle ilk yarıda verilen uzun süreli duraklamanın ardından Cole Palmer’ın penaltı vuruşunun Matz Sels tarafından kurtarılmasıydı. Ev sahibi takım gol önünde etkili olamayınca Enzo Fernandez de topu direğe çarptırdı ve 52. dakikada Awoniyi skoru 3-0'a getirdi.
McFarlane, "Enzo Fernandez direğe çarptı ve Cole Palmer penaltıyı kaçırdı; bu kadar kötü bir başlangıç yaptığınızda, bu tür anların lehinize sonuçlanması gerekir ama maalesef olmadı" dedi.
Pedro maçın sonlarında teselli golünü attı
Ofsayt nedeniyle bir golün iptal edilmesinin ardından, Joao Pedro maçın son dakikalarında bir ters vuruşla nihayet gol attı. Bu, ligde üst üste altı mağlubiyet alan Londra ekibi için aksi takdirde iç karartıcı geçen maçın tek olumlu yanıydı.
McFarlane, "Harika bir vuruştu, ofsayt nedeniyle sayılmayan gol de şanssızlıktı, golü atması onun için çok iyi ama şu anda bunun pek bir anlamı yok" dedi. "Daha önce de söyledim ama bu performansı iyileştirmemiz ve beş gün sonra oynanacak bir sonraki maça hazır olmamız gerekiyor."
Blues'un bir sonraki maçı Cumartesi günü Liverpool ile olacak.