AFP
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Son dans mı? Cristiano Ronaldo, emeklilik sorularına sert yanıt verdi, ancak 41 yaşındaki Portekizli “tüm zamanların en iyisi”, Dünya Kupası’yla ilgili bir itirafta bulundu
Gelecek, kaptanın elinde
Ronaldo, milli kariyerinin sona ermesiyle ilgili sorulardan kaçınmadı. Açık sözlülüğüyle dikkat çeken bir basın toplantısında Portekiz kaptanı, Roberto Martínez yönetimindeki ilk on birden çıkarılmasını isteyen dış sesleri görmezden gelerek, futbolu bırakma kararının yalnızca kendisine ait olduğunu açıkça belirtti.
Oyun dışı kalma ya da kadroda yerini kaybetme olasılığıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda Ronaldo kesin bir dille şöyle konuştu: “18 yaşında milli takıma katıldığımdan beri durum böyle. Her zaman böyle oldu, değişmeyecek. Milli takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Oynasam da oynamasam da bu milli takımda her zaman önemli bir rolüm olacak. Ne zaman bırakacağım, ben ne zaman istersem o zaman bırakırım, sizin istediğiniz zaman değil. Her zaman aynı soruyu sormanız zaman kaybı. Bu konuya dikkat çekmek istemiyorum çünkü bu en önemsiz şey. En önemli şey, iyi oynamamız ve bir üst tura çıkacağımıza inanmamız."
- Getty Images Sport
Dünya Kupalarına son veda
Tamamen emekli olmaktan bahsetme konusunda isteksiz olmasına rağmen, Al-Nassr’ın forveti, bu turnuvanın FIFA’nın en önemli turnuvasına kesin vedası olduğunu doğruladı. Kuzey Amerika’daki deneyimin tadını çıkaran tecrübeli oyuncu, bu turnuvanın duygusal yönünün eşsiz olduğunu kabul etti.
"Evet, bu benim son Dünya Kupam olacak. Bunun tadını çıkaracağım. Umarım yarınki maç benim son Dünya Kupası maçım olmaz," diye itiraf etti yıldız oyuncu. Turnuvanın etkisini değerlendiren Ronaldo, şunları ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, oynadığım tüm Dünya Kupaları arasında, bu turnuvayı insanların tutkusu nedeniyle en çok hatırlayacağım. Duygusal açıdan benim için en iyisi oldu. Bu yönünü gerçekten çok keyifle yaşadım."
Dünya Kupası kupasını kazanma yarışı
Ronaldo, Dünya Kupası kupasını ilk kez kaldırma hayalini gerçekleştirmek amacıyla Kuzey Amerika’ya geldi. Turnuvanın sonucu ne olursa olsun, tecrübeli forvet, sahada kalmasının tek nedeninin rekabet etmenin ve ülkesini temsil etmenin verdiği zevk olduğunu vurguladı.
"Hayatta hiçbir şeyim eksik değil. Tanrı bana karşı çok cömert davrandı ve hem milli takımda hem de kişisel düzeyde, kazanmayı hiç beklemediğim her şeyi bana verdi. Bu yüzden önemli olan her anın tadını çıkarmak. Dünya Kupası’nı kazansam da daha fazla Cristiano olmayacağım, kazanmasam da daha az Cristiano olmayacağım. Elbette hepimiz umutla buradayız. Ancak biliyoruz ki sadece biri kazanacak; iki ya da üç kişi olamaz. Öyleyse önemli olan hayatın tadını çıkarmak, yarını düşünmemek, her günün keyfini çıkarmak. Benim öğrendiğim şey bu,” diye açıkladı forvet.
“Yaşın size kazandırdığı şeylerden biri de olgunluk ve tecrübedir; olayları doğru perspektife oturtmak ve birçok şeyi yumuşatmaktır. Çünkü elbette kör değilim; bana yönelik sürekli saldırıları gördüm. Ama bu yeni bir şey değil. Hatta minnettarım bile, çünkü bu hayatımın farklı bir bölümünü yaşamak demek.”
- Getty Images Sport
Ronaldo, mirası ve tutkusunu değerlendiriyor
Neredeyse yirmi yıldır Ronaldo, dünya sahnesinin vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur; ancak eleme turlarında, Dünya Kupası’nda “son” kez sahneye çıkma gerçeği, basın tribünlerinde sıkça gündeme gelen bir konu haline gelmiştir. İspanya ile oynanacak bir sonraki maça endişeyle yaklaşıp yaklaşmadığı sorulduğunda Ronaldo, korku fikrini reddederek bunun yerine kariyerinden elde ettiği tatmin duygusuna odaklandı.
"Dürüst olacağım, yarın ne olursa olsun, Cristiano vicdanı rahat bir şekilde ayrılacak. Kendimi %100 adadım. Hem hayatta hem de futbolda elimden gelen her şeyi verdim. Bunca yıl boyunca futbol oynama tutkum ve arzum bir zorunluluktan kaynaklanmıyordu; hayattan çok memnunum, bu tamamen tutkudan kaynaklanıyordu. Çünkü futbol oynamayı seviyorum," diye konuştu Ronaldo.
"Ne olursa olsun mutlu olacağım. Kazanmak zorunda olduğum için kendime baskı yapamam. Ne olacaksa o olacak. Her günü, her maçı keyifle yaşayacağım. Ve bence, çoğunuzun aksine, o kadar da kötü oynamıyorum. Üç gol attım, diğerleri çok iyi oynadıkları için daha fazla gol attılar, ama ben de o kadar kötü değilim. Yoluma devam edeceğim ve bir gol atabilecek miyim bakacağım."
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