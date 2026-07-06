Son dans mı? Cristiano Ronaldo, emeklilik sorularına sert yanıt verdi, ancak 41 yaşındaki Portekizli “tüm zamanların en iyisi”, Dünya Kupası’yla ilgili bir itirafta bulundu

Ronaldo, Dünya Kupası kupasını ilk kez kaldırma hayalini gerçekleştirmek amacıyla Kuzey Amerika’ya geldi. Turnuvanın sonucu ne olursa olsun, tecrübeli forvet, sahada kalmasının tek nedeninin rekabet etmenin ve ülkesini temsil etmenin verdiği zevk olduğunu vurguladı.

"Hayatta hiçbir şeyim eksik değil. Tanrı bana karşı çok cömert davrandı ve hem milli takımda hem de kişisel düzeyde, kazanmayı hiç beklemediğim her şeyi bana verdi. Bu yüzden önemli olan her anın tadını çıkarmak. Dünya Kupası’nı kazansam da daha fazla Cristiano olmayacağım, kazanmasam da daha az Cristiano olmayacağım. Elbette hepimiz umutla buradayız. Ancak biliyoruz ki sadece biri kazanacak; iki ya da üç kişi olamaz. Öyleyse önemli olan hayatın tadını çıkarmak, yarını düşünmemek, her günün keyfini çıkarmak. Benim öğrendiğim şey bu,” diye açıkladı forvet.

“Yaşın size kazandırdığı şeylerden biri de olgunluk ve tecrübedir; olayları doğru perspektife oturtmak ve birçok şeyi yumuşatmaktır. Çünkü elbette kör değilim; bana yönelik sürekli saldırıları gördüm. Ama bu yeni bir şey değil. Hatta minnettarım bile, çünkü bu hayatımın farklı bir bölümünü yaşamak demek.”