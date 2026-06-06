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World Cup Last Dance GFXGetty/GOAL

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Son Dans: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve 2026'da son Dünya Kupası'na çıkacak olan tecrübeli yıldızlar

Analysis
Dünya Kupası
FEATURES
L. Messi
C. Ronaldo
L. Modric
Neymar
M. Salah
M. Neuer
H. Kane
İngiltere
Arjantin
Portekiz
Brezilya
Almanya
V. van Dijk
K. De Bruyne
J. Rodriguez
S. Mane
R. Mahrez
H. Son
G. Ochoa
E. Dzeko
Hollanda
Belçika
Meksika
Kolombiya
Hırvatistan
Mısır
Senegal
Cezayir
Bosna Hersek
Güney Kore

2026 Dünya Kupası, bugüne kadar düzenlenen hiçbir turnuvaya benzemeyen tarihi bir turnuva olacak. İlk kez 48 takıma genişletilen ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika olmak üzere üç ülkeye yayılan bu turnuva, yaklaşık 100 yıllık tarihinin en büyük gösterisi olacağa benziyor.

Ancak, son yirmi yılın büyük bir bölümünde bu sporun ön saflarında yer alan bir futbolcu nesli için yolun sonu geldi. Bir efsaneler topluluğu sahneden çekilecek; 2026 yılı ise futbolun en büyük ödülünü kazanmak için son bir şans sunacak.

Bazıları şampiyon olarak ayrılacak, bazıları ise başarısız olacak, ancak hepsi uluslararası sahnede, yeni yeteneklerin hemen dolduramayacağı büyük bir boşluk bırakacak. 

GOAL, 2026'nın neredeyse kesin olarak son Dünya Kupası olacağı bazı veteran futbolcuları mercek altına alıyor:

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    Lionel Messi (Arjantin)

    Lionel Messi 39 yaşına basmak üzere ve - bu süreçte verdiği bazı belirsiz mesajlara rağmen - rekor kıran altıncı Dünya Kupası'nda oynamaya kararlı.

    Futbol tarihinin en büyük oyuncusu, Arjantin'in 2022 finalinde Fransa'yı mağlup etmesiyle, elinden kaçan tek turnuvayı kazandı. O zamandan beri Messi, Avrupa futbolundan uzaklaşarak Inter Miami'ye transfer oldu ve daha az yorucu, ancak bir o kadar eğlenceli olan MLS dünyasında vücuduna daha fazla özen göstermeye başladı. 

    Ülkesini temsil etmeye devam eden Messi, yaşıtlarının hayal bile edemeyeceği anlarda gol atıyor ve asistler yapıyor. Arjantinli sihirbazın, genişletilmiş formatın yanı sıra Kuzey Amerika'da beklenen kavurucu sıcağa da ayak uydurabilecek mi olduğu konusunda soru işaretleri var, ancak Messi'nin sessizce sahneden çekilmesini beklemek aptalca olur.

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  • Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo (Portekiz)

    41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz’in bu yaz şampiyon olması halinde Dünya Kupası’nı kaldıran en yaşlı oyuncu olacak. Messi’nin aksine, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo, bu turnuvayı henüz kazanamadı; hatta eleme turlarında tek bir gol bile atamadı; bu da Dünya Kupası’ndaki mirasının, onun efsanevi statüsünün çok gerisinde kaldığı anlamına geliyor.

    Ronaldo'nun yaşındaki bir oyuncunun hala en üst düzeyde rekabet edebilmesi imkansız olmalı, ancak işte o, Suudi Arabistan'da Al-Nassr formasıyla hala bol bol gol atıyor ve yakın zamanda emekli olmaya niyetinin olmadığını ısrarla vurguluyor. 

    Portekiz kadrosu yetenekli oyuncularla dolu ve Rafael Leao, Pedro Neto ve Goncalo Ramos gibi isimler uluslararası kariyerlerini inşa etmek için fırsat bekliyor, ancak Roberto Martinez, bu Avrupa ülkesine ilk Dünya Kupası zaferini kazandırma hedefinde Ronaldo'yu takımın merkezinde tutmaya devam ediyor. Messi ile birlikte altıncı finallerine katılan CR7 için bu, şüphesiz küresel zafer için son şansı.


  • Guillermo Ochoa Mexico(C)Getty Images

    Guillermo Ochoa (Meksika)

    Bu yaz altıncı Dünya Kupası'nda Messi ve Ronaldo'ya katılacak üçüncü bir oyuncu daha var; ancak Guillermo Ochoa'nın turnuvaya katılıp katılmayacağı konusunda çok daha az kesinlik vardı.

    Meksika milli takımında 150'den fazla maça çıkan efsanevi kaleci, Mart 2024'teki CONCACAF Uluslar Ligi finallerinden bu yana El Tri formasıyla sadece bir kez sahaya çıkmıştı ve Javier Aguirre'nin kadrosunda yer alması beklenmiyordu. Ancak, ilk tercih edilen kaleci Angel Malagon'un Mart ayında Aşil tendonu sakatlığı geçirmesi üzerine, Ochoa'nın 40 yaşında ev sahibi ülkelerin kadrosuna geri dönmesinin önü açıldı.

    Ochoa'nın gezgin kariyeri boyunca İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve Belçika'da kulüp futbolu oynadı, geçen sezonu ise Kıbrıs'ta AEL Limassol formasıyla geçirdi. Dünya Kupası'ndan sonra emekli olacağını ima eden Ochoa, son yirmi yıldır turnuvanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen kariyerine son verecek.


  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    Manuel Neuer (Almanya)

    Ochoa, beklenmedik bir şekilde milli takıma çağrılan tek efsanevi kaleci de değil. Marc-Andre ter Stegen’in son iki yıldır sakatlıklarla boğuşması ve muhtemel ilk 11 oyuncusu Oliver Baumann’ın formuna dair şüphelerin sürmesi üzerine, Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, Manuel Neuer’i milli takımdan emekliliğinden geri çağırarak son bir kez daha sahaya çıkması için cesur bir karar aldı.

    Neuer, Euro 2024'ü ev sahipliği yaptıktan sonra Almanya kariyerine son veren birçok tecrübeli oyuncudan biriydi, ancak Bayern Münih'te geçirdiği bir başka etkileyici sezonun ardından 40 yaşında beşinci Dünya Kupası'nda oynamak üzere ikna edildi.

    Nagelsmann, Die Mannschaft'ın üst üste üçüncü kez grup aşamasında elenmekten kaçınmaya çalışırken, Neuer'in Kuzey Amerika'da 1 numaralı kalecisi olacağını doğruladı.

  • Luka Modric Croatia 2026Getty Images

    Luka Modrić (Hırvatistan)

    40 yaşındaki bir başka isim olan Luka Modrić, bu Dünya Kupası’ndaki en yaşlı saha oyuncuları arasında Ronaldo’nun ardından ikinci sırada yer alıyor ve turnuvada efsanevi kariyerine son bir bölüm daha eklemeyi hedefliyor. Bu orta saha ustası, 2018’de Hırvatistan’ı tarihindeki ilk finale taşımış, ancak takım Fransa’ya yenilmişti; Modrić ayrıca 2022’de ülkesinin üçüncülük elde etmesine de ilham kaynağı olmuştu.

    Modric, formunu korumak amacıyla Real Madrid'den ayrıldıktan sonra geçen yaz AC Milan'a katıldı. Şimdi beşinci Dünya Kupası finallerinde sahaya çıkacak olan Modric, 200 uluslararası maça çıkan dördüncü oyuncu olacak (Messi'nin onu geçmesi durumunda; Arjantinli oyuncu şu anda 198 maça çıkmış durumda, Modric ise 197).

  • Edin Dzeko Bosnia & Herzegovina 2026Getty Images

    Edin Dzeko (Bosna Hersek)

    Messi, Ronaldo ve Modrić'in aksine, Bosna-Hersek'in 2014'teki tek Dünya Kupası katılımından bu yana büyük turnuvalara katılma konusunda yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, Edin Dzeko'nun Dünya Kupası serüveninin çoktan sona erdiğini düşünmesi affedilebilir bir durumdu. Ancak Dzeko, vatandaşlarına son bir kez daha ilham vermeyi başardı ve UEFA play-off'larında İtalya'yı mağlup ettikten sonra, 40 yaşında Kuzey Amerika'da sahaya çıkacak.

    Milli takımda 150 maça çıkmaya hazırlanan ve bu süre zarfında 70'in üzerinde gol atan Dzeko, Ocak ayında Schalke'ye katıldığından beri düzenli olarak gol atabildiğini gösterdi ve takımının Bundesliga'ya yükselmesine yardımcı oldu. Eski Manchester City ve Inter forveti, kariyerinin hak ettiği kadar çok turnuvada oynamadı; bu nedenle Dzeko için en büyük sahnede veda etmek güzel olacak.

  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    Son Heung-min (Güney Kore)

    Bu Dünya Kupası'nda pek çok takım, tarihin en iyi oyuncularına veda edecek gibi görünüyor; Son Heung-min milli kariyerini 2026'nın ötesine uzatmaya karar verirse Güney Kore de bu takımlar arasında yer alabilir.

    Temmuz ayında 34 yaşına girecek olan Son, diğerlerine göre hala daha fazla zamana sahip, ancak kaptanlık yapmanın ve futbol takımının başarısına takıntılı bir ulusun beklentilerini sırtlamanın getirdiği yük, en iyi ihtimalle bile ağırdır. Avrupa futboluna sırtını dönüp MLS'deki LAFC'ye katılan Tottenham efsanesi, turnuva sona erdiğinde Kore için elinden gelen her şeyi yaptığını hissedebilir.

  • Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

    Mohamed Salah (Mısır)

    Son'dan sadece birkaç gün büyük olan ve ülkesinin futbol tarihindeki en büyük oyuncu olma konusunda benzer bir durumda bulunan Mohamed Salah, yıllardır Mısır'ı neredeyse tek başına sırtında taşımıştır. Bu sefer Manchester City'den Omar Marmoush'un liderliğindeki bir destek kadrosu var, ancak Firavunlar, Liverpool'daki formu son 12 ayda dibe vurmuş olmasına rağmen, Kuzey Amerika'da yine Salah'tan ilham almaya çalışacak.

    Özellikle 2018'deki tek Dünya Kupası katılımının, o yılki Şampiyonlar Ligi finalinde geçirdiği omuz sakatlığı nedeniyle kısmen mahvolmasının ardından, Salah'ın adımlarında şüphesiz ekstra bir hırs ve azim olacak. Futbol dünyasındaki konumuna yakışır bir oyuncu olarak Salah, kalıcı mirasını daha da güçlendirmek için küresel bir turnuvada bir şeyler başarmalı.

    Anfield'dan ayrılmasının ardından Suudi Arabistan'a transfer olması muhtemel görünen Salah, önümüzdeki yıllarda kariyerini yavaş yavaş sonlandırmaya başlayacaktır. Dolayısıyla, bu yazdan sonra uluslararası kariyerine devam etmesini beklemek hayalci bir yaklaşım olabilir.

  • Sadio Mane Senegal 2026Getty Images

    Sadio Mané (Senegal)

    Sadio Mané, son on yılda Senegal’in başarılarında belirleyici bir rol oynamıştır. Dünya Kupası öncesinde 34 yaşına giren forvet için bu, ülkesini turnuvada sahaya çıkarmak üzere liderlik etme konusunda son şansı olabilir.

    Eski Liverpool ve Bayern Münih kanat oyuncusu, 2021'de ülkesine ilk Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazandıran penaltıyı gole çeviren isimdi ve 2022'de sakatlık nedeniyle oynamak zorunda kalsa da, Teranga Aslanları'nı arka arkaya iki Dünya Kupası'na taşıdı.

    Mane'nin Suudi Arabistan'daki Al-Nassr'a transfer olması, Avrupa'daki taraftarların onu görme sıklığını azalttı, ancak o her zaman ülkesine bağlı kaldı ve kaptanlık görevini sürdürüyor. Etrafında Ismaila Sarr ve Illiman Ndiaye gibi isimlerin muhteşem yeteneklere dönüşmesiyle, Mane'nin liderliği ve tecrübesi, Senegal'in 2026'da turnuvada ilerlemesi için tam da ihtiyacı olan şey olabilir.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    Riyad Mahrez (Cezayir)

    Afrika kıtasından çıkan Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlarından oluşan üçlüyü tamamlayan Riyad Mahrez, kıtanın yetiştirdiği kendi neslinin en yetenekli oyuncularından biridir. 35 yaşında olmasına rağmen, Mahrez’in göz kamaştırıcı top sürme becerisi ve büyüleyici ilk dokunuşu hâlâ taraftarları ve takım arkadaşlarını hayran bırakıyor; uluslararası sahneden kahramanca bir veda hak ettiğine itiraz edecek pek kimse yoktur.

    Mahrez'in yeteneklerine göre dikkat çekici bir şekilde, daha önce sadece bir kez Dünya Kupası'nda forma giydi ve bu da 2014 yılına kadar uzanıyor; Cezayir, Brezilya'daki o turnuvadan bu yana Dünya Kupası'na katılmayı başaramadı. Bu yaz, Mahrez'e, Suudi Arabistan'da Al-Ahli ile kariyerini sonlandırmaya devam ederken, nihayet dünya sahnesinde kendini kanıtlama fırsatı sunuyor.

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    Kevin De Bruyne (Belçika)

    Mahrez'in eski Manchester City takım arkadaşı Kevin De Bruyne, Etihad Stadyumu'ndan ayrılmasının ardından Napoli'deki ilk sezonunu sakatlıklarla boğuşarak geçirdi ve bu ayın sonunda 35. yaş gününe yaklaşan orta saha oyuncusunun vücudunun artık pes etmeye başladığına dair endişeler var.

    Formda olduğunda De Bruyne, dünya futbolunun en eksiksiz oyun kurucularından biri olmaya devam ediyor ve çok övülen "Altın Nesil"in son üyeleri zafer arayışına çıkarken, Belçika'ya son bir kez daha ilham verebileceğine inanıyor.

    Rudi Garcia'nın kadrosu bir geçiş döneminde olabilir, ancak De Bruyne hala nefes kesici paslarıyla savunmaları parçalayabilen veya uzak mesafeden muhteşem goller atabilen anahtar isim. Eğer sağlıklı kalabilirse, Kırmızı Şeytanlar bu yaz sürpriz bir takım olarak ortaya çıkabilir.

  • Virgil van Dijk Netherlands 2026Getty Images

    Virgil van Dijk (Hollanda)

    Virgil van Dijk yaşlandıkça daha da iyiye gitti ve Dünya Kupası sırasında 35 yaşına basacak olsa da, bu yaz Hollanda’nın turnuva serüveninde kilit bir rol oynayacağına şüphe yok.

    Bu tecrübeli savunma oyuncusu, Liverpool'un Avrupa'nın en korkulan takımlarından biri haline gelmesinin temel taşı olmuştur. Hatta bazı rakip forvetler, utanç verici bir duruma düşmekten korktukları için Van Dijk ile bire bir mücadeleye girmeyi bile göze almamaktadır. 

    Kabul etmek gerekir ki, geçtiğimiz sezon Van Dijk'ın en iyi sezonu değildi. Merseyside'da, Reds'in kaptanının hızından biraz kaybettiği ve savunma bilincinin eskisi kadar iyi olmadığına dair bazı endişeler var. Bu nedenle Hollandalı taraftarlar, kaptanlarının muhtemelen ikinci ve son Dünya Kupası olacak bu turnuvada eski formuna kavuşmasını umuyor.


  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    James Rodriguez (Kolombiya)

    2014 Dünya Kupası'nın yıldızlarından James Rodriguez, Temmuz ayında 35 yaşına girecek; ancak Kolombiya taraftarları için onun Kuzey Amerika'da olması hayati önem taşıyor. 12 yıl önce, Real Madrid'e transfer olmasını sağlayan ve tarihin en unutulmaz bireysel performanslarından biriyle tüm dünyayı hayran bırakan James, o günden bu yana fiziksel formunu korumakta sık sık zorluklar yaşadı. 

    Kariyeri sakatlıklarla dolu olan James, formunu korumak için kulüplerde kısa süreli sözleşmeler yapmaya başladı (en son MLS'deki Minnesota United'da oynadı) ve en iyi performansını uluslararası maçlara sakladı.

    James, kariyerini Dünya Kupası'na borçlu ve turnuvanın en ikonik yüzlerinden biri için, en büyük sahnede son bir bölüm yazmak çok uygun görünüyor.


  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar (Brezilya)

    Neymar ve 2026 Dünya Kupası: Tam bir serüven oldu – üstelik Brezilya’nın turnuvaya başlamasına daha bir hafta var! Selecao'nun tüm zamanların en golcü oyuncusu, Ekim 2023'te ön çapraz bağını yırttığından beri milli takımda forma giymemişti ve Carlo Ancelotti'nin Eylül ayında teknik direktörlük görevini devralmasının ardından onu görmezden gelmeye devam etmesiyle, Neymar'ın son bir dünya turnuvası oynama umudu da sona ermiş gibi görünüyordu.

    Ancak, Brezilya'nın bazı forvetlerinin sakatlık yaşaması üzerine Ancelotti, son anda Neymar'a bir can simidi uzattı ve Santos'lu forveti 26 kişilik kadrosuna dahil ederek taraftarların coşkulu kutlamalarına neden oldu. Ancelotti'nin 34 yaşındaki oyuncuya Kuzey Amerika'da ne tür bir rol biçtiği henüz belli değil, ancak Neymar, kadroya çağrıldıktan sadece birkaç gün sonra bir kez daha sakatlık geçirdiği için önce fiziksel kondisyonunu kanıtlamak zorunda kalacak.

    Neymar'ın vücudunun artık onu yüzüstü bıraktığı açık ve 2030 Dünya Kupası'nda oynayabilecek kadar formda kalacağı düşüncesi en iyi ihtimalle hayal ürünü. Dolayısıyla bu, Brezilya'ya o çok arzulanan altıncı yıldızı kazandırmak için son şansı.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Harry Kane?... (İngiltere)

    Harry Kane şu anda kariyerinin zirvesinde olabilir. 32 yaşında olmasına rağmen, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 60'ın üzerinde gol atarak Avrupa'nın en tehlikeli golcülerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı ve İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak tek başına zirvede yer alıyor.

    Dolayısıyla, Kane'in 2030 Dünya Kupası'na kadar formunu sürdüreceği bir senaryo da var ve onun arkasında yer alan oyuncuların performansındaki düşüş göz önüne alındığında, Three Lions taraftarları bunun gerçekleşmesini umut ediyor. Ancak İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı 2028 Avrupa Şampiyonası yaklaşırken, bu turnuva Kane için uluslararası kariyerine son vermek için mükemmel bir fırsat olabilir.

    Bu turnuvanın kendi topraklarında düzenlenmesi, Jordan Pickford, John Stones ve hatta belki Marcus Rashford gibi oyuncular için bu Dünya Kupası'nın sonuncusu olabileceği anlamına geliyor; kendi taraftarlarının önünde milli takımdan emekli olma şansı, cazip bir teklif.