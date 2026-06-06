Son Dans: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve 2026'da son Dünya Kupası'na çıkacak olan tecrübeli yıldızlar

Ancak, son yirmi yılın büyük bir bölümünde bu sporun ön saflarında yer alan bir futbolcu nesli için yolun sonu geldi. Bir efsaneler topluluğu sahneden çekilecek; 2026 yılı ise futbolun en büyük ödülünü kazanmak için son bir şans sunacak.

Bazıları şampiyon olarak ayrılacak, bazıları ise başarısız olacak, ancak hepsi uluslararası sahnede, yeni yeteneklerin hemen dolduramayacağı büyük bir boşluk bırakacak.

GOAL, 2026'nın neredeyse kesin olarak son Dünya Kupası olacağı bazı veteran futbolcuları mercek altına alıyor: