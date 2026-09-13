Getty Images Sport
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SON DAKİKA: VAR skandalı doğrulandı! Hakem kurumu, Erling Haaland golü konusunda “hatalı değerlendirme” yapıldığını kabul etti
Pro hakemi Old Trafford'daki hatayı kabul etti
Maç sonrası yaşanan çarpıcı bir gelişmede, Profesyonel Oyun Hakemleri Kurumu, Manchester City'nin Manchester United'a karşı Haaland ile bulduğu galibiyet golünün geçerli sayılmaması gerektiğini resmen kabul etti. Old Trafford'da 60. dakikada gelen gol, tansiyonu yüksek derbide belirleyici an oldu ancak yetkililer şimdi VAR sürecinin ofsayttaki bir oyuncunun etkisini doğru şekilde yorumlayamadığını kabul ediyor.
Bu itiraf, City orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in açık müdahalesine rağmen golün nasıl geçerli sayıldığına dair taraftarlar ve yorumculardan gelen yoğun eleştirilerin ardından geldi.
İngiliz futbolunun hakem kurumunun bir sözcüsü, pazar günü oynanan maçın ardından VAR'ın “muhtemel olarak onun pozisyonunun etkisini fark etmediğini ve saha kenarında inceleme tavsiye etmesi gerektiğini” söyledi ve ardından bir soruşturma yürütüleceğini belirtti.
- Getty Images Sport
VAR, "hüküm hatası"nı kabul etti
Hakem kurumu, durumu netleştiren kapsamlı bir açıklama yayımladı ve Pro Ref'in verilen golle ilgili bir değerlendirme hatasını kabul ettiğini belirtti. Resmî açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Pazar günü Old Trafford'da Manchester United ile Manchester City arasında oynanan Premier League maçının 60. dakikasındaki pozisyonun ardından, Haaland'a verilen golle ilgili açıklık getirebiliriz. Saha içindeki karar Haaland için ofsayttı, bu karar VAR tarafından incelendi ve oyuncunun ofsaytta olmadığı tespit edildi."
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aynı atakta, Enzo Fernandez'in topa oynamadığı ve bu nedenle herhangi bir ofsayt ihlalini öznel hâle getirdiği belirlendi. Ancak bu olayda VAR, onun pozisyonunun muhtemel etkisini fark etmedi ve saha kenarında inceleme tavsiye etmeliydi. Bu akşam Manchester United ile, değerlendirmemize göre bir hata olduğunu kabul etmek amacıyla iletişime geçildi. Pozisyonla ilgili bir inceleme yapılacak."
Carrick, VAR’daki tutarsızlıklara öfkelendi
Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, özellikle modern hakemlikte işin içinde bu kadar teknoloji ve personel varken, Old Trafford’daki karar alma süreci karşısında şaşkına döndü. Carrick’in hayal kırıklığı son düdüğün ardından açıkça hissediliyordu; Fernandez’in hareketinin neden cezasız kaldığının mantığını sorguladı.
United teknik direktörü, Howard Webb ve hakem ekibinden bir özür alma ihtimali sorulduğunda sözünü sakınmadı. Olayı değerlendirirken, Carrick, hakemlerin patronundan gelecek bir özrü sabırsızlıkla beklediğini alaycı bir dille söyledi. Hayal kırıklığını şu sözlerle genişletti: “Bana yapılan açıklama, oyuna müdahale etmediği yönündeydi. Bu yüzden ben bunu hiç anlamıyorum. Gerçekten hiç anlamıyorum."
- Getty Images Sport
Hakemlik standartlarına yönelik devam eden inceleme
Bir "hüküm hatası" itirafı, Premier League'de VAR'ın tutarlılığına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdi. Hakem kurumu olayla ilgili kapsamlı bir inceleme sözü vermiş olsa da, üç puan Manchester City'de kaldı ve United, büyük bir haksızlık olarak gördüğü bu durum nedeniyle hayıflanmak zorunda kaldı.
Şunları kaydetti: "Onlarla nasıl iletişime geçebileceğinizi bilmiyorum. Nereye gideceğinizi bilmiyorum. Bu konuda nasıl gidip bir açıklama daha alabileceğinizi gerçekten bilmiyorum, söylemem gerek. Evet, bu harika olurdu. Evet, bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Bence hepimiz o kuralın ne anlama geldiğini anlıyoruz ve bu oldukça açık. Dolayısıyla kurallarda bazen küçük bir değişiklik olduğu gibi bir oynama olduğunu düşünmüyorum."
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