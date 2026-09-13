Maç sonrası yaşanan çarpıcı bir gelişmede, Profesyonel Oyun Hakemleri Kurumu, Manchester City'nin Manchester United'a karşı Haaland ile bulduğu galibiyet golünün geçerli sayılmaması gerektiğini resmen kabul etti. Old Trafford'da 60. dakikada gelen gol, tansiyonu yüksek derbide belirleyici an oldu ancak yetkililer şimdi VAR sürecinin ofsayttaki bir oyuncunun etkisini doğru şekilde yorumlayamadığını kabul ediyor.

Bu itiraf, City orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in açık müdahalesine rağmen golün nasıl geçerli sayıldığına dair taraftarlar ve yorumculardan gelen yoğun eleştirilerin ardından geldi.

İngiliz futbolunun hakem kurumunun bir sözcüsü, pazar günü oynanan maçın ardından VAR'ın “muhtemel olarak onun pozisyonunun etkisini fark etmediğini ve saha kenarında inceleme tavsiye etmesi gerektiğini” söyledi ve ardından bir soruşturma yürütüleceğini belirtti.