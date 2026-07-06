Son dakika: Sert bir açıklamayla... Belçika, Balugon'un ihraç edilmesi konusunda FIFA'yı tehdit ediyor

Belçika Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamanın metni şu şekildedir:

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu, son birkaç saat içinde yaşananları açıklığa kavuşturmak istemektedir.

Medya aracılığıyla FIFA’nın oyuncu Folarin Balugun’un otomatik cezasını kaldırma kararını öğrenmesinin ardından, Belçika Federasyonu FIFA’ya bir mektup göndererek kararın bir kopyasını, izlenen prosedürlerin açıklamasını ve yürürlükteki yönetmeliklere ilişkin tutumunun netleştirilmesini talep etti.

Ancak federasyonun FIFA’dan aldığı tek yanıt, yazışmasının bir itiraz olarak kabul edildiğini, bunun incelenmesi için bir hakimin atandığını ve Belçika Futbol Federasyonu’nun bu itirazı tamamlamak için sadece birkaç saati kaldığını belirten bir mektuptu; FIFA, kararın kendisi hakkında herhangi bir bilgi veya açıklama sunmadı.

Belçika Futbol Federasyonu, FIFA yönetmeliklerinin herhangi bir itirazın ancak ilgili tarafa kararın gerekçesi bildirildikten sonra kabul edilebileceğini açıkça belirttiğini vurguluyor. Federasyon sadece meşru açıklamalar almaya çalışırken, FIFA kendi inisiyatifiyle yazışmayı bir itiraz olarak değerlendirdi ve aynı zamanda bunun kabul edilmeyeceğine dair kararı da vermiş oldu.

Tüm bunlar, FIFA’nın paralel olarak Belçika Futbol Federasyonu’nun sunduğu meşru taleplere yanıt vermeyi reddetmesi sırasında gerçekleşti.

Açıklamada ayrıca, FIFA’nın maçla ilgili koordinasyon toplantısı sırasında, önceki dört maç öncesindeki tüm benzer toplantılarda yer alan “oyuncuların otomatik olarak cezalandırılması” maddesini sunumdan kasten çıkardığı belirtildi. Belçika Futbol Federasyonu, bu değişikliğin nedenini hem sözlü hem de yazılı olarak sordu, ancak herhangi bir yanıt alamadı.

Belçika Futbol Federasyonu, bu açıklamanın yayınlandığı ana kadar FIFA’dan bu konuyla ilgili herhangi bir karar veya açıklama almadığını vurguladı ve bu nedenle oyuncunun bir sonraki maça katılma uygunluğuna itiraz etmekten başka bir seçeneği kalmadığını belirtti.

Federasyon, açıklamasının sonunda, maçın sportif sonucundan bağımsız olarak yaşananlardan derin endişe duyduğunu vurguladı ve önümüzdeki saatler, günler ve aylar boyunca etik ilkeleri, rekabetin dürüstlüğünü ve futbolun genel çıkarlarını savunmaya devam edeceğini belirtti.