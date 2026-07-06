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Balogun TacklingGetty Images

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Son dakika: Sert bir açıklamayla... Belçika, Balugon'un ihraç edilmesi konusunda FIFA'yı tehdit ediyor

ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası
F. Balogun
ABD
Belçika

Kriz giderek kızışıyor

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu, bir önceki maçta kırmızı kart görmesine rağmen Amerikalı forvet Folarin Walegon’un 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Belçika karşısında oynamasına izin verilmesi kararı nedeniyle Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile yaşadığı krizi tırmandırdı.

Belçika Federasyonu Pazartesi günü yayınladığı yeni bir açıklamada, oyuncunun cezasının kaldırılmasına ilişkin olarak FIFA’dan şu ana kadar herhangi bir resmi karar veya hukuki açıklama almadığını vurguladı ve önümüzdeki saatler, günler ve aylar boyunca bu karar konusunda FIFA’yı takip etmeye devam edeceğini ve rekabetin adaletini korumak için mevcut tüm hukuki yollara başvuracağını belirtti.

  • Açıklamanın metni:

    Belçika Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamanın metni şu şekildedir:
    Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu, son birkaç saat içinde yaşananları açıklığa kavuşturmak istemektedir.

    Medya aracılığıyla FIFA’nın oyuncu Folarin Balugun’un otomatik cezasını kaldırma kararını öğrenmesinin ardından, Belçika Federasyonu FIFA’ya bir mektup göndererek kararın bir kopyasını, izlenen prosedürlerin açıklamasını ve yürürlükteki yönetmeliklere ilişkin tutumunun netleştirilmesini talep etti.

    Ancak federasyonun FIFA’dan aldığı tek yanıt, yazışmasının bir itiraz olarak kabul edildiğini, bunun incelenmesi için bir hakimin atandığını ve Belçika Futbol Federasyonu’nun bu itirazı tamamlamak için sadece birkaç saati kaldığını belirten bir mektuptu; FIFA, kararın kendisi hakkında herhangi bir bilgi veya açıklama sunmadı.

    Belçika Futbol Federasyonu, FIFA yönetmeliklerinin herhangi bir itirazın ancak ilgili tarafa kararın gerekçesi bildirildikten sonra kabul edilebileceğini açıkça belirttiğini vurguluyor. Federasyon sadece meşru açıklamalar almaya çalışırken, FIFA kendi inisiyatifiyle yazışmayı bir itiraz olarak değerlendirdi ve aynı zamanda bunun kabul edilmeyeceğine dair kararı da vermiş oldu.

    Tüm bunlar, FIFA’nın paralel olarak Belçika Futbol Federasyonu’nun sunduğu meşru taleplere yanıt vermeyi reddetmesi sırasında gerçekleşti.

    Açıklamada ayrıca, FIFA’nın maçla ilgili koordinasyon toplantısı sırasında, önceki dört maç öncesindeki tüm benzer toplantılarda yer alan “oyuncuların otomatik olarak cezalandırılması” maddesini sunumdan kasten çıkardığı belirtildi. Belçika Futbol Federasyonu, bu değişikliğin nedenini hem sözlü hem de yazılı olarak sordu, ancak herhangi bir yanıt alamadı.

    Belçika Futbol Federasyonu, bu açıklamanın yayınlandığı ana kadar FIFA’dan bu konuyla ilgili herhangi bir karar veya açıklama almadığını vurguladı ve bu nedenle oyuncunun bir sonraki maça katılma uygunluğuna itiraz etmekten başka bir seçeneği kalmadığını belirtti.

    Federasyon, açıklamasının sonunda, maçın sportif sonucundan bağımsız olarak yaşananlardan derin endişe duyduğunu vurguladı ve önümüzdeki saatler, günler ve aylar boyunca etik ilkeleri, rekabetin dürüstlüğünü ve futbolun genel çıkarlarını savunmaya devam edeceğini belirtti.

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  • "Kararı medyadan öğrendik!"

    Bu yeni açıklama, Belçika Futbol Federasyonu’nun birkaç saat önce yayınladığı ve askıya alma kararının kaldırıldığını medyadan öğrendiğini belirttiği açıklamadan sonra geldi; Federasyon, daha sonra FIFA’dan kararın bir kopyasını, kararın gerekçelerini ve dayandığı yasal prosedürleri resmi olarak talep etmişti.

    Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) da krize müdahil olmuşve FIFA’nın kararını eleştirerek, bunun “kırmızı çizgilerin açıkça aşılması” olduğunu ve rekabetin adaletini zedelediğini belirtmişti. UEFA, kırmızı kartın ardından otomatik olarak uygulanan uzaklaştırma cezasının tüzükte sabit bir ilke olduğunu ve istisnalara tabi olmadığını vurgulamıştı.

  • Trump, FIFA’ya teşekkür etti

    Belçika Futbol Federasyonu’nun bu sert adım atması, FIFA’nın Folarin Balugun’a uygulanan otomatik men cezasını askıya alma kararının ardından ortaya çıkan geniş çaplı tartışmaların ardından geldi. Bu karar, ABD’de büyük bir memnuniyetle karşılandı; başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere, Trump “Truth Social” platformu üzerinden Uluslararası Futbol Federasyonu’na bir teşekkür mesajı gönderdi ve kararı “ağır bir adaletsizliğin ortadan kaldırılması” olarak nitelendirdi.

    FIFA, kararını Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine dayandırarak, bir yıllık otomatik men cezasının uygulanmasını gözetim altında askıya aldığını duyurmuştu. Bu karar, Amerikalı forvetin 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika karşısında oynamasına izin verirken, deneme süresi boyunca oyuncunun tekrar kırmızı kart görmesi halinde cezasının yeniden yürürlüğe gireceğini öngörüyordu.

    Buna karşılık Belçika Futbol Federasyonu, bu kararın Disiplin Yönetmeliği ve Dünya Kupası Yönetmeliği’ndeki diğer maddelere aykırı olduğunu savunarak, bunun milli takımlar arasındaki eşitlik ilkesini tehdit ettiğini ve turnuva tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir emsal oluşturduğunu öne sürdü. Bu durum, federasyonu haklarını savunmak için mümkün olan tüm yasal yollara başvurma tehdidinde bulunmaya itti.

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