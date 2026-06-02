Son dakika: Benfica'nın sözleşme fesih bedeli süresi dolduğu için Real Madrid, Jose Mourinho'ya artık DAHA FAZLA para ödemek zorunda
Madrid'in gecikmesi Mourinho'nun transfer bedelini artırıyor
Real Madrid, Mourinho'yu ikinci kez teknik direktör olarak göreve getirme yolunda ilerliyor, ancak The Athletic'in haberine göre bu transferin maliyeti önemli ölçüde arttı. Portekizli teknik adamın, üç yıllık bir sözleşmeyle Álvaro Arbeloa'nın yerine geçmesi bekleniyor. Mourinho'nun Benfica sözleşmesindeki serbest kalma maddesi, Portekiz ligi sezonunun bitiminden sonraki 10 iş günü boyunca kulüplerin onu yaklaşık 6 milyon avroya transfer etmesine olanak tanıyordu.
Bu madde 29 Mayıs'ta sona erdi ve Madrid, 15 milyon avroya varan bir tazminat paketi ile karşı karşıya kaldı. Maliyetin artması, kulübün başkanlık seçim sürecindeki gecikmelerden kaynaklanıyor. Florentino Perez, Mourinho'nun transferini yönlendirse de, anlaşmanın resmi olarak tamamlanması saha dışındaki gelişmeler nedeniyle ertelendi.
Seçim süreci atamayı zorlaştırıyor
Ancak Perez, 2029 yılına kadar görev süresi olmasına rağmen başkanlık seçimi çağrısında bulunarak Real Madrid’deki siyasi durumu kamuoyuna açıkladı. Bir basın toplantısında, kendisini görevden almak için “gizlice” hareket eden kişiler tarafından yürütülen bir kampanya olduğunu iddia etti.
Girişimci Enrique Riquelme'nin rakip olarak ortaya çıkması, Perez'in başkanlığının otomatik olarak onaylanmasını engelledi ve düşük bedelli serbest kalma maddesi süresi dolmadan Mourinho'nun atanmasını kesinleştirmek için gerekli idari adımların atılmasını geciktirdi.
Artan maliyetlere rağmen anlaşma sağlandı
Çeşitli aksiliklere rağmen, Real Madrid ve Mourinho'nun tam bir anlaşmaya vardığı bildiriliyor. Anlaşma, 16 Mayıs'tan sonraki hafta içinde tamamlandı ve eski Chelsea ve Inter teknik direktörü, üç yıllık bir sözleşme imzaladı.
Madrid, başlangıçta Mayıs ayı sonundan önce Mourinho'yu tanıtmayı planlamıştı. Ancak 23 Mayıs'ta Riquelme'nin başkanlık yarışına girmesiyle bu planlar değişti ve kulübün resmi kararlarının zamanlaması konusunda belirsizlik ortaya çıktı.
Buna rağmen kulüp normal şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Antonio Rudiger kısa süre önce sözleşmesini uzattı. İki sezon üst üste önemli bir kupa kazanamayan kulüpte, Mourinho'nun teknik ekibi ve yaz transfer döneminde hedeflenen oyuncular konusunda çalışmaların arka planda sürdüğü bildiriliyor.
Resmiyet kazanması için seçim sonuçlarını bekliyor
Real Madrid, Mourinho'nun dönüşünü resmen tamamlamadan önce 7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini atlatmak zorunda. Benfica'nın sözleşmesindeki opsiyon süresinin dolması, anlaşmanın mali maliyetini artırmış olsa da, Madrid'in planlarını değiştirmesi beklenmiyor. Mourinho, Perez'in en çok tercih ettiği aday olmaya devam ediyor ve kulüp, İspanya ve Avrupa'da başarıyı yeniden yakalamayı hedefleyen bu yeniden birleşmeyi gerçekleştirmekte kararlı görünüyor.
Ancak, Riquelme'nin seçimleri sürpriz bir şekilde kazanıp kulüp başkanı olması halinde, Mourinho'nun Santiago Bernabeu'ya dönüşü suya düşebilir. Riquelme, daha önce Los Blancos'un yeni teknik direktörünün daha önce bu İspanyol devini çalıştırmamış olması gerektiğini ısrarla vurgulamıştı.