Son dakika: Benfica'nın sözleşme fesih bedeli süresi dolduğu için Real Madrid, Jose Mourinho'ya artık DAHA FAZLA para ödemek zorunda

Real Madrid, Mourinho'yu ikinci kez teknik direktör olarak göreve getirme yolunda ilerliyor, ancak The Athletic'in haberine göre bu transferin maliyeti önemli ölçüde arttı. Portekizli teknik adamın, üç yıllık bir sözleşmeyle Álvaro Arbeloa'nın yerine geçmesi bekleniyor. Mourinho'nun Benfica sözleşmesindeki serbest kalma maddesi, Portekiz ligi sezonunun bitiminden sonraki 10 iş günü boyunca kulüplerin onu yaklaşık 6 milyon avroya transfer etmesine olanak tanıyordu.

Bu madde 29 Mayıs'ta sona erdi ve Madrid, 15 milyon avroya varan bir tazminat paketi ile karşı karşıya kaldı. Maliyetin artması, kulübün başkanlık seçim sürecindeki gecikmelerden kaynaklanıyor. Florentino Perez, Mourinho'nun transferini yönlendirse de, anlaşmanın resmi olarak tamamlanması saha dışındaki gelişmeler nedeniyle ertelendi.