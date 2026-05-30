SON DAKİKA: Arne Slot ve Liverpool, derhal yollarını ayırdı

Liverpool kulübünün sahiplerinden yapılan ortak açıklamada, Kırmızılar'ın 2026-27 sezonunda yeniden rayına oturmak için "bir değişikliğin gerekli olduğu" belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Bu kararın kulüp olarak bizim için zor bir karar olduğu aşikar. Arne'nin bizimle olduğu süre boyunca Liverpool FC'ye yaptığı katkı önemli, anlamlı ve – taraftarlar ve bizim için en önemlisi – başarılı olmuştur.

Bu nedenle, onun başardığı her şeye duyduğumuz minnettarlık daha büyük olamazdı, özellikle de bu başarılar, onun kendi alanında bir lider olduğu görüşümüzü daha da pekiştiren bir iş ahlakı, çalışkanlık ve uzmanlık düzeyiyle desteklendiği için.

"Arne ile ilk tanıştığımız andan itibaren, onun sorumluluğu sadece kabul etmekle kalmayıp, kucaklayan bir kişi olduğu hemen anlaşıldı. Bu, baş antrenörlük görevini kabul ettiğinde, bizi Premier Lig şampiyonluğuna taşıdığında ve önemli zorluklar ve yüklerle karşı karşıya kaldığı, yeni sona eren sezon boyunca açıkça görüldü.

"Aynı zamanda, kulübün ilerlemeye devam edebilmesi için bir değişikliğin gerekli olduğu konusunda hep birlikte bir sonuca vardık. Yine, bunun hafife alınarak verilen bir karar olmadığını, tam tersine, vurgulamak gerekir.

"Bu fırsatı değerlendirerek, Liverpool'a 20. lig şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör olarak bu futbol kulübünün tarihinde her zaman özel bir yere sahip olacak Arne'ye teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.

"Bu başarı – göreve geldiği ilk sezonda elde edilmesi nedeniyle daha da dikkat çekici hale gelen – her gün sergilediği olağanüstü teknik direktörlük ve liderlik becerileri üzerine inşa edildi.

"Ayrıca, Diogo'nun kaybının ardından kulübü hayal edilebilecek en zor dönemlerden birinde yönlendirmeye yardımcı oldu. O dönemde gösterdiği şefkat ve insanlık, onun kişiliği hakkında çok şey anlatıyor.

"Bu nedenle, Arne'ye antrenörlük kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz ve başarılarının devam edeceğini umuyoruz. Bunu, Liverpool'daki mirasının bozulmadığını ve önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda daha da anlamlı hale geleceğini bilerek yapıyoruz.

"Bununla birlikte, vardığımız sonuç, takımın gidişatının en iyi şekilde yön değişikliği ile ele alınacağına dair inancımıza dayanmaktadır. Bu, Arne'nin burada yaptığı işi veya ona duyduğumuz saygıyı azaltmaz. Ayrıca, yeteneklerini de yansıtmaz. Aksine, farklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu gösterir.

"Arne, minnettarlığımızla, bir Premier Lig şampiyonluğu ile ve kendisi ile ailesinin Anfield'da her zaman hoş karşılanacağını bilerek ayrılıyor."