SON DAKİKA: Arne Slot ve Liverpool, derhal yollarını ayırdı
Liverpool, Slot'u kovdu
Liverpool, Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratan bir beşincilikle sezonu tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne kıl payı katılmayı başardığı çalkantılı 2025-26 sezonunun ardından Slot ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpteki ilk sezonunda şampiyonluğu kazanarak beklentilerin ötesinde bir performans sergileyen Slot, takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG'ye karşı ezici bir şekilde elenmesine ve FA Cup çeyrek finalinde Liverpool'a 4-0 mağlup olmasına tanık oldu.
Kulübün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Liverpool FC, Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden derhal ayrıldığını ve halefinin atanması sürecinin devam ettiğini teyit eder.
"Slot, bir Premier Lig şampiyonluğu ve bizim en derin şükran ve takdirimizle ayrılıyor."
- AFP
"Kulübün ilerlemeye devam edebilmesi için değişim şarttır"
Liverpool kulübünün sahiplerinden yapılan ortak açıklamada, Kırmızılar'ın 2026-27 sezonunda yeniden rayına oturmak için "bir değişikliğin gerekli olduğu" belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi: "Bu kararın kulüp olarak bizim için zor bir karar olduğu aşikar. Arne'nin bizimle olduğu süre boyunca Liverpool FC'ye yaptığı katkı önemli, anlamlı ve – taraftarlar ve bizim için en önemlisi – başarılı olmuştur.
Bu nedenle, onun başardığı her şeye duyduğumuz minnettarlık daha büyük olamazdı, özellikle de bu başarılar, onun kendi alanında bir lider olduğu görüşümüzü daha da pekiştiren bir iş ahlakı, çalışkanlık ve uzmanlık düzeyiyle desteklendiği için.
"Arne ile ilk tanıştığımız andan itibaren, onun sorumluluğu sadece kabul etmekle kalmayıp, kucaklayan bir kişi olduğu hemen anlaşıldı. Bu, baş antrenörlük görevini kabul ettiğinde, bizi Premier Lig şampiyonluğuna taşıdığında ve önemli zorluklar ve yüklerle karşı karşıya kaldığı, yeni sona eren sezon boyunca açıkça görüldü.
"Aynı zamanda, kulübün ilerlemeye devam edebilmesi için bir değişikliğin gerekli olduğu konusunda hep birlikte bir sonuca vardık. Yine, bunun hafife alınarak verilen bir karar olmadığını, tam tersine, vurgulamak gerekir.
"Bu fırsatı değerlendirerek, Liverpool'a 20. lig şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör olarak bu futbol kulübünün tarihinde her zaman özel bir yere sahip olacak Arne'ye teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.
"Bu başarı – göreve geldiği ilk sezonda elde edilmesi nedeniyle daha da dikkat çekici hale gelen – her gün sergilediği olağanüstü teknik direktörlük ve liderlik becerileri üzerine inşa edildi.
"Ayrıca, Diogo'nun kaybının ardından kulübü hayal edilebilecek en zor dönemlerden birinde yönlendirmeye yardımcı oldu. O dönemde gösterdiği şefkat ve insanlık, onun kişiliği hakkında çok şey anlatıyor.
"Bu nedenle, Arne'ye antrenörlük kariyerinin bir sonraki aşamasında başarılar diliyoruz ve başarılarının devam edeceğini umuyoruz. Bunu, Liverpool'daki mirasının bozulmadığını ve önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda daha da anlamlı hale geleceğini bilerek yapıyoruz.
"Bununla birlikte, vardığımız sonuç, takımın gidişatının en iyi şekilde yön değişikliği ile ele alınacağına dair inancımıza dayanmaktadır. Bu, Arne'nin burada yaptığı işi veya ona duyduğumuz saygıyı azaltmaz. Ayrıca, yeteneklerini de yansıtmaz. Aksine, farklı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu gösterir.
"Arne, minnettarlığımızla, bir Premier Lig şampiyonluğu ile ve kendisi ile ailesinin Anfield'da her zaman hoş karşılanacağını bilerek ayrılıyor."
Kırmızılar, yapılan büyük yatırımlara rağmen gerileme yaşıyor
Yaz transfer döneminde yapılan büyük harcamalar göz önüne alındığında, pek çok kişi Liverpool’un bu sezon da şampiyonluğunu koruyacağını öngörüyordu. Kırmızılar, Alexander Isak, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong ve Milos Kerkez gibi oyunculara 446 milyon sterlin civarında bir rakam harcadı. Bu, bir Premier Lig kulübünün tek bir transfer döneminde yaptığı en yüksek yatırımdı. Ancak bu oyuncuların hepsi, sakatlık sorunları ve form düşüklüğü nedeniyle transfer bedellerini haklı çıkarmakta zorlandı.
Yaz transfer döneminde yüksek bir bedelle transfer edilen bir diğer isim olan Hugo Ekitike, kulüp için üzücü geçen sezonda etkileyici performans gösteren az sayıdaki oyuncudan biriydi. Fransız oyuncu, Nisan ayında sezonunu ve Dünya Kupası umutlarını sona erdiren acı bir ön çapraz bağ sakatlığı geçirmeden önce tüm turnuvalarda 17 gol atmıştı.
Mohamed Salah ile yaşanan çatışmalar da manşetlere taşındı ve Slot'un durumuna pek yardımcı olmadı. Yaz aylarında kulüpten ayrılacak olan Mısırlı oyuncu, kulübün Jürgen Klopp'un son derece başarılı döneminin temelini oluşturan "heavy metal" futboluna geri dönmesi çağrısında bulunan bir açıklama yayınladı.
Slot'un yerine geçmesi için en büyük favori Iraola
Bournemouth'tan ayrılacak olan teknik direktör Andoni Iraola'nın, Anfield'da Slot'un yerine geçecek en güçlü aday olması bekleniyor. İspanyol teknik adam, Cherries'in başında geçirdiği süre boyunca itibarını önemli ölçüde artırdı; 2024-25 sezonunda elde edilen zaten etkileyici olan dokuzunculuğu daha da ileriye taşıyarak, takımı olağanüstü bir şekilde altıncı sıraya taşıyan rekabetçi bir kadro oluşturdu.