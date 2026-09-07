Son çare: Mourinho, Real Madrid'i kurtarmak için Castilla'nın mucizesini Inter'in ağzına atar mı?

Yarım çözümlere yer olmayan bir Avrupa gecesinde José Mourinho, kendini uzun süredir Real Madrid teknik direktörlerinin göz ardı ettiği yerde çözüm aramaya mecbur hissediyor.
Real Madrid ile Inter Milan arasında yarın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşma, Castilla'nın mücevherlerinden birinin sahaya sürülmesi şeklinde ağır bir sürprize sahne olabilir.
José Mourinho, orta sahada Federico Valverde'nin yanında ilk on birde Cestero ile Sergio Martínez arasında tercihte bulunuyor. Bu sürpriz durup dururken ortaya çıkmadı; aksine beyazlı takımın yaşadığı iki acı gerçek tarafından dayatıldı.