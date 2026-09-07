Son çare: Mourinho, Real Madrid'i kurtarmak için Castilla'nın mucizesini Inter'in ağzına atar mı?

Valdebebas içindeki tahminler borsasında terazi açıkça Cestero'dan yana ağır basıyor ve bunun mantıklı sebepleri var.

Orta saha oyuncusu, yaz hazırlık dönemini A takımla eksiksiz tamamladı ve Mourinho'nun fikirlerine ve grubun dinamiğine daha uyumlu hale geldi. Ayrıca A takımda geçmiş tecrübeye de sahip; geçen sezon üç farklı kupada, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda, biri ilk 11'de olmak üzere 5 resmi maçta forma giydi.

Cestero, Castilla'da yalnızca bir oyuncu değildi; Álvaro Arbeloa ve Julián López de Lerma yönetiminde tartışmasız kaptandı. Onunla birlikte İkinci Lig'e yükselme play-off'unda ve Real Madrid'in şampiyon olduğu UEFA Gençlik Ligi finallerinde kritik mücadeleler verdi.

"Transfermarkt" sitesine göre 7 milyon euroluk piyasa değeri, onu şu an "La Fábrica" mezunlarının en pahalısı yapıyor. Arbeloa'nın kendisi bile geçen ekim ayında onu unutulmaz sözlerle tanımlamıştı: "Şu an İspanya'daki en iyi 6 numara oyuncusu." Bu yüzden Mourinho'nun hazırlık döneminin ilk gününden itibaren onu emrinde tutması şaşırtıcı değildi.