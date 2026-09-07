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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

Çeviri:

Son çare: Mourinho, Real Madrid'i kurtarmak için Castilla'nın mucizesini Inter'in ağzına atar mı?

FEATURES
J. Mourinho
Real Madrid
Real Madrid - Inter
Inter
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
İspanya
İtalya

Orta saha krizi Real Madrid teknik direktörünü imkânsızı yapmaya zorluyor

Yarım çözümlere yer olmayan bir Avrupa gecesinde José Mourinho, kendini uzun süredir Real Madrid teknik direktörlerinin göz ardı ettiği yerde çözüm aramaya mecbur hissediyor.

Real Madrid ile Inter Milan arasında yarın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşma, Castilla'nın mücevherlerinden birinin sahaya sürülmesi şeklinde ağır bir sürprize sahne olabilir.

José Mourinho, orta sahada Federico Valverde'nin yanında ilk on birde Cestero ile Sergio Martínez arasında tercihte bulunuyor. Bu sürpriz durup dururken ortaya çıkmadı; aksine beyazlı takımın yaşadığı iki acı gerçek tarafından dayatıldı.

  • Sakatlık kıyımı takımın kalbini vurdu

    Real Madrid'in orta sahası bu sezonun en kötü krizlerinden birini yaşıyor; Avrupa mücadelesine gerçek anlamda hazır olan tek defansif orta saha oyuncusu Valverde.

    Uzun eksikler listesi şu isimleri kapsıyor: cezalı oldukları için Bernardo Silva, Camavinga ve Arda Güler, ayrıca sakatlıkları nedeniyle Tchouaméni ve Thiago Pitarch. Son iki oyuncunun takımla birlikte antrenmanlara dönmesine rağmen, takıma yakın kaynaklar bu ikilinin ilk 11'de yer almasının imkânsız olduğunu, hatta yedek kulübesinde bulunmalarının bile hâlâ şüpheli olduğunu doğruluyor.

    Aynı anda beş eksik, Mourinho'nun harekât odasında karanlık bir tablo çizdi ve onu Castilla'nın kapılarını sonuna kadar açmaya zorladı.

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  • Sahadan bir mesaj: Mourinho'nun heyecanını ateşleyen 90 dakika

    İkinci sebep ise sahaydı. Geçtiğimiz cumartesi Castilla maçını izlerken Mourinho, genç ikili için akıllıca bir koruma ve test planı devreye soktu: Cestero ilk yarının tamamında forma giydi, ardından ikinci yarıda yerini Sergio Martinez'e bıraktı.

    Bu dakikalar, her iki oyuncunun da Portekizli teknik direktörü etkilemesine yetti.

    "Marca"ya göre Castilla'nın orta saha lideri Cestero, orta sahada ritmini ve özgüvenini dayatmakla kalmadı, performansını yedek takıma öne geçme golü kazandıran muhteşem bir golle taçlandırdı. Sergio Martinez ise Castilla forması altındaki ilk çıkışında büyük bir yetenek olduğunu ortaya koydu; yeni takım arkadaşlarıyla tam bir uyum sağlayamamasına rağmen teknik dokunuşlar ve güçlü bir kişilik sergiledi.

  • Cisteró: en olgun ve mantıklı seçenek

    Valdebebas içindeki tahminler borsasında terazi açıkça Cestero'dan yana ağır basıyor ve bunun mantıklı sebepleri var.

    Orta saha oyuncusu, yaz hazırlık dönemini A takımla eksiksiz tamamladı ve Mourinho'nun fikirlerine ve grubun dinamiğine daha uyumlu hale geldi. Ayrıca A takımda geçmiş tecrübeye de sahip; geçen sezon üç farklı kupada, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda, biri ilk 11'de olmak üzere 5 resmi maçta forma giydi.

    Cestero, Castilla'da yalnızca bir oyuncu değildi; Álvaro Arbeloa ve Julián López de Lerma yönetiminde tartışmasız kaptandı. Onunla birlikte İkinci Lig'e yükselme play-off'unda ve Real Madrid'in şampiyon olduğu UEFA Gençlik Ligi finallerinde kritik mücadeleler verdi.

    "Transfermarkt" sitesine göre 7 milyon euroluk piyasa değeri, onu şu an "La Fábrica" mezunlarının en pahalısı yapıyor. Arbeloa'nın kendisi bile geçen ekim ayında onu unutulmaz sözlerle tanımlamıştı: "Şu an İspanya'daki en iyi 6 numara oyuncusu." Bu yüzden Mourinho'nun hazırlık döneminin ilk gününden itibaren onu emrinde tutması şaşırtıcı değildi.

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  • Geleceğe yatırım: Sergio Martinez

    Buna karşılık Sergio Martinez, geleceğe yönelik bir yatırımı ve güçlü bir şekilde yükselen yeteneği temsil ediyor; etkisi anında ve çarpıcı oldu.

    Her ne kadar sezona Racing ile başlamış ve geçen sezon ikinci ligde 300 dakikadan fazla tecrübeye sahip olsa da, Valdebebas'a katılmasının yeni olması ve antrenman seanslarının azlığı, Inter mücadelesine yetişme yarışında Ceceliro'nun önüne geçmesinin önündeki tek engel olabilir.

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  • Mourinho'nun alternatif seçenekleri: Bellingham'dan Huijsen'e

    Gençlik seçeneğinin dışında, Mourinho'nun taktiksel doğaçlamaya başvurmadan elinde fazla çözüm yok.

    İlk ve en gerçekçi seçenek: Jude Bellingham'ı Valverde'nin yanında oyun kurucu bölgesine geri çekmek ve ardından 4-2-3-1 planında oyun kurucu mevkiindeki boşluğu Brahim Diaz, Diomande veya Espi ile doldurarak, ön hatta Vinicius ve Mbappe'ye eşlik etmelerini sağlamak.

    İkinci seçenek - taktik dizilişini değiştirmek: Trent Alexander-Arnold'ı Valverde ve Bellingham'ın yanında üçüncü orta saha oyuncusu olarak kullanarak, Dumfries ve Trent'i birlikte oynatıp sağ kanadı ikiye katlayarak 4-3-3 veya 4-4-2'ye geçmek.

    Devrimci ve son seçenek: Pas kalitesinden ve fiziksel gücünden yararlanmak için stoper Huijsen'i orta sahaya çekmek ve savunmanın göbeğinde Rüdiger ile Konate ikilisine güvenmek şeklindeki taktiksel bir sürpriz.

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