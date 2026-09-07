Son çare: Mourinho, Real Madrid'i kurtarmak için Castilla mucizesini Inter'in ağzına atar mı?

Real Madrid'in orta sahası bu sezonun en kötü krizlerinden birini yaşıyor; Avrupa mücadelesine gerçek anlamda hazır tek defansif orta saha oyuncusu Valverde.

Uzun sakatlar ve cezalılar listesi şunları kapsıyor: Cezaları nedeniyle Bernardo Silva, Camavinga ve Arda Güler'in yanı sıra sakatlık sebebiyle Tchouaméni ve Thiago Pitarch. Son iki oyuncunun takımla birlikte antrenmanlara dönmesine rağmen, takıma yakın kaynaklar onların ilk on birde yer almasının imkânsız olduğunu, hatta yedek kulübesinde bulunmalarının bile hâlâ şüpheli olduğunu vurguluyor.

Aynı anda beş eksik, Mourinho'nun harekât odasında karamsar bir tablo çizdi ve onu Castilla'nın kapısını sonuna kadar açmaya mecbur bıraktı.