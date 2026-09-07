Son çare: Mourinho, Real Madrid'i kurtarmak için Castilla mucizesini Inter'in ağzına atar mı?

Yarım çözümlere yer olmayan bir Avrupa gecesinde, José Mourinho kendisini Real Madrid teknik direktörlerinin uzun süredir görmezden geldiği bir yerde çözüm aramak zorunda buluyor.
Yarın salı günü Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Real Madrid ile Inter Milan karşılaşması, Castilla'nın cevherlerinden birinin sahaya sürülmesi şeklinde ağır toplu bir sürprize sahne olabilir.
José Mourinho, orta sahada Federico Valverde'nin yanında ilk on birde yer verecek isim için Cestero ile Sergio Martínez arasında tercih yapıyor. Bu sürpriz, boşuna ortaya çıkmadı; onu, beyazlı takımın yaşadığı iki sert gerçek dayattı.