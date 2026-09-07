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Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

Çeviri:

Son çare: Mourinho, Real Madrid'i kurtarmak için Castilla mucizesini Inter'in ağzına atar mı?

FEATURES
J. Mourinho
Real Madrid
Real Madrid - Inter
Inter
Şampiyonlar Ligi
Portekiz
İspanya
İtalya

Orta saha krizi Real Madrid teknik direktörünü imkânsıza zorluyor

Yarım çözümlere yer olmayan bir Avrupa gecesinde, José Mourinho kendisini Real Madrid teknik direktörlerinin uzun süredir görmezden geldiği bir yerde çözüm aramak zorunda buluyor.

Yarın salı günü Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Real Madrid ile Inter Milan karşılaşması, Castilla'nın cevherlerinden birinin sahaya sürülmesi şeklinde ağır toplu bir sürprize sahne olabilir.

José Mourinho, orta sahada Federico Valverde'nin yanında ilk on birde yer verecek isim için Cestero ile Sergio Martínez arasında tercih yapıyor. Bu sürpriz, boşuna ortaya çıkmadı; onu, beyazlı takımın yaşadığı iki sert gerçek dayattı.

  • Sakatlık cezası takımın kalbini vuruyor

    Real Madrid'in orta sahası bu sezonun en kötü krizlerinden birini yaşıyor; Avrupa mücadelesine gerçek anlamda hazır tek defansif orta saha oyuncusu Valverde.

    Uzun sakatlar ve cezalılar listesi şunları kapsıyor: Cezaları nedeniyle Bernardo Silva, Camavinga ve Arda Güler'in yanı sıra sakatlık sebebiyle Tchouaméni ve Thiago Pitarch. Son iki oyuncunun takımla birlikte antrenmanlara dönmesine rağmen, takıma yakın kaynaklar onların ilk on birde yer almasının imkânsız olduğunu, hatta yedek kulübesinde bulunmalarının bile hâlâ şüpheli olduğunu vurguluyor.

    Aynı anda beş eksik, Mourinho'nun harekât odasında karamsar bir tablo çizdi ve onu Castilla'nın kapısını sonuna kadar açmaya mecbur bıraktı.

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  • Sahadan bir mesaj: Mourinho'nun coşkusunu ateşleyen 90 dakika

    İkinci sebep sahanın içindeydi. Mourinho, geçtiğimiz cumartesi günü Castilla'nın maçını takip ederken, genç ikili için akıllıca bir koruma ve test planı hazırladı: Cestero ilk yarının tamamını oynadı, ardından ikinci yarıda yerine Sergio Martinez girdi.

    Portekizli teknik direktörü etkilemeleri için her iki oyuncuya da bu dakikalar yeterli oldu.

    "Marca"ya göre Castilla'nın orta saha kaptanı Cestero, orta sahada ritmini ve özgüvenini ortaya koymakla kalmadı, performansını yedek takıma öne geçiren muhteşem bir golle taçlandırdı. Castilla forması altındaki ilk maçında ise Sergio Martinez, yeni takım arkadaşlarıyla tam olarak uyum sağlayamamasına rağmen teknik dokunuşları ve güçlü kişiliğiyle büyük bir yetenek olduğunu gösterdi.

  • Cesteru: En olgun ve mantıklı seçenek

    Valdebebas'taki tahmin borsasında terazi açıkça Cestero'dan yana ağır basıyor ve bunun mantıklı gerekçeleri var.

    Orta saha oyuncusu, yaz hazırlık dönemini A takımla eksiksiz tamamladı ve Mourinho'nun fikirleriyle, grubun dinamiğiyle daha uyumlu hale geldi. Ayrıca büyüklerle daha önce edinilmiş bir deneyime de sahip; geçen sezon üç farklı turnuvada, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda, biri ilk 11'de olmak üzere 5 resmi maç oynadı.

    Cestero, Castilla'da yalnızca sıradan bir oyuncu değildi; Álvaro Arbeloa ve Julián López de Lerma yönetiminde tartışmasız kaptandı ve onunla birlikte ikinci lige yükselme play-off'unda ve Real Madrid'in şampiyon olduğu UEFA Gençler Ligi finallerinde belirleyici mücadelelere çıktı.

    "Transfermarkt" sitesine göre 7 milyon euroluk piyasa değeri, onu şu anda "La Fábrica"nın en pahalı mezunu yapıyor. Arbeloa'nın kendisi bile geçen ekim ayında onu unutulmaz sözlerle tarif etmişti: "O, şu anda İspanya'nın en iyi 6 numarası." Bu yüzden Mourinho'nun onu hazırlığın ilk gününden itibaren emrinde tutması şaşırtıcı değildi.

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  • Geleceğe yatırım: Sergio Martinez

    Buna karşılık, Sergio Martínez geleceğe yapılan yatırımı ve güçlü bir şekilde yükselen yeteneği temsil ediyor; etkisi anında ve çarpıcı oldu.

    Sezona Racing ile başlamış ve geçen sezon ikinci ligde 300 dakikadan fazla tecrübeye sahip olmasına rağmen, Valdebebas'a katılmasının üzerinden çok zaman geçmemiş olması ve antrenman seanslarının azlığı, Inter maçına yetişme yarışında Cisteró'nun önüne geçmesinin önündeki tek engel olabilir.

  • Mourinho'nun alternatif seçenekleri: Bellingham'dan Huijsen'e

    Gençlik seçeneği bir yana bırakılırsa, Mourinho'nun taktiksel doğaçlamaya başvurmadan elinde fazla çözüm bulunmuyor.

    İlk ve en gerçekçi seçenek: Jude Bellingham'ı Valverde'nin yanında orta saha eksenine geri çekmek ve ardından 4-2-3-1 planında oyun kurucu mevkiindeki boşluğu Brahim Diaz, Diomande ya da Espi ile doldurarak ön hatta Vinicius ve Mbappe'ye eşlik ettirmek.

    İkinci seçenek - taktiksel dizilişi değiştirmek: Trent Alexander-Arnold'ı Valverde ve Bellingham'ın yanında üçüncü bir orta saha oyuncusu olarak konumlandırarak 4-3-3 ya da 4-4-2'ye geçmek ve Dumfries ile Trent'i birlikte kullanarak sağ cepheyi ikiye katlamak.

    Devrimci ve son seçenek: Pas kalitesinden ve fiziksel gücünden yararlanmak amacıyla defans oyuncusu Huijsen'i orta sahaya sürerek taktiksel bir sürprize imza atmak; savunmanın göbeğinde ise Rüdiger ve Konate ikilisine güvenmek.

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