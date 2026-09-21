AFP
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'Son bir maç daha' - Lionel Messi, Arjantin son kez sahaya çıkmaya hazırlanırken duygusal bir mesaj paylaştı
Duygusal mesaj ve özel Adidas forması
Messi, Arjantin formasıyla son maçına çıkmadan önce sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaştı ve sadece şu ifadeleri kullandı: "Son bir maç. Bir ömürlük bir forma."
Yeni yayımlanan bir videoda, standart bir milli takım formasını, üzerinde adı ve ikonik 10 numarası altın renginde yer alan özel bir Adidas Arjantin formasıyla değiştirdiği, ardından da bir çift beyaz kramponu eline aldığı görülüyor. Lionel Scaloni, Messi'yi 6 Ekim'de 84.000 seyirci kapasiteli El Monumental'da Benin ile oynanacak maçın kadrosuna dahil etti. Bu maç, ağustosta milli takımı bıraktığını açıklayan Messi için resmî bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
Acı veren emeklilik kararı
Messi, emekliliğini duyururken taraftarlarına yürekten bir mesaj verdi ve 207 maç, 125 gol ve 68 asistlik efsanevi kariyerinin ardından bırakmanın ne kadar zor olduğunu anlattı.
Şöyle dedi: "Dünya Kupası finalinden sonra geçen zamanın ardından ve bunu dikkatle düşündükten sonra, milli takımda oynamayı bırakacağımı herkese duyurmak istiyorum. Bu acı verici bir karardı ve hâlâ canımı çok yakıyor, ancak zamanın geldiğini anlıyorum. Size yemin ederim ki sadece her şeyi kazandığımız son birkaç yılda değil, ondan önce de her zaman elimden gelenin en iyisini verdim."
Veda maçı için bilet detayları
Messi, ülkesini küresel sahnede temsil etmekten duyduğu büyük gururu da dile getirerek şunları ekledi: "Bu forma için her zaman mücadele ettim ve sahada her şeyimi verdim; size mutluluk yaşatmak ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için."
Bu tarihi ana tanıklık etmeyi uman taraftarlar için, Fransız yayın organı Foot Mercato, bilet satışlarının salı günü saat 18.00'de başlayacağını bildiriyor. Arjantin Futbol Federasyonu, bilet fiyatlarını 52 € ile 278 € arasında belirledi. Diğer fiyat kategorileri ise 104 €, 185 € ve 260 € olurken, çocuklar bu tarihi veda maçını yalnızca 17 € karşılığında izleyebilecek.
- AFP
Arjantin için sırada ne var?
Arjantin Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun tüm üyelerini, Benin'e karşı oynanacak veda maçında Messi'ye eşlik etmeleri için davet etti. 6 Ekim'de son düdük çaldığında Arjantin, resmen en büyük oyuncusu olmadan yeni bir döneme başlayacak ve bu da yaklaşan Dünya Kupası eleme maçlarına hazırlanırken Scaloni'yi yeni bir hücum temeli kurmaya zorlayacak.
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