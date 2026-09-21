Messi, Arjantin formasıyla son maçına çıkmadan önce sosyal medyada duygusal bir mesaj paylaştı ve sadece şu ifadeleri kullandı: "Son bir maç. Bir ömürlük bir forma."

Yeni yayımlanan bir videoda, standart bir milli takım formasını, üzerinde adı ve ikonik 10 numarası altın renginde yer alan özel bir Adidas Arjantin formasıyla değiştirdiği, ardından da bir çift beyaz kramponu eline aldığı görülüyor. Lionel Scaloni, Messi'yi 6 Ekim'de 84.000 seyirci kapasiteli El Monumental'da Benin ile oynanacak maçın kadrosuna dahil etti. Bu maç, ağustosta milli takımı bıraktığını açıklayan Messi için resmî bir saygı duruşu niteliği taşıyor.