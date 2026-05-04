Giulia Gwinn ve takım arkadaşlarında derin hayal kırıklığı ve hakem kararlarına duyulan öfkenin arasına, yavaş yavaş gurur da karıştı. "Başımız dik bir şekilde Münih'e dönüyoruz," diyerek Herbert Hainer, üzüntü içindeki futbolcularını teselli etti. Üçlü kupa hayali suya düştükten sonra, FC Bayern başkanı, kendi isteğine göre parlak olması gereken bir geleceğe yöneldi.
Son bir adım mı kaldı? FC Bayern'in Avrupa'nın seçkin kulüpleri arasına girmek için eksik olan şey
Alman şampiyonu, FC Barcelona'ya karşı 2-4 (1-2) biten maçın ardından "dünyanın en iyi takımına karşı güçlü bir mücadele sergiledi" diye övgüde bulunan Hainer, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında "FC Bayern'in uluslararası arenada giderek daha sağlam bir yer edindiğini gösterdi" dedi. Bundesliga'da rakiplerinden uzaklaşan kulüp için Henkel Kupası'na olan özlem, uzun zamandır en güçlü itici güç.
"Bu yolda devam edersek geleceğimiz parlak olacak," diye kehanette bulundu "gururlu" teknik direktör José Barcala. Direktör Bianca Rech ise BR'ye şunları söyledi: "Bu yıl bir adım ileriye gittik. Bunu yanımızda götürüyoruz." Ancak Avrupa'nın elitleri ile aradaki farkı kapatmak için, Barcelona ve Lyon'dan gelen finalistlerin uzun süredir gösterdiği çabadan daha fazlasına ihtiyaç var.
Bu çabalar uzun vadede karşılığını veriyor. Daha tecrübeli ama kesinlikle savunmasız olan Barca, dünya yıldızları Alexia Putellas ve Aitana Bonmatí ile üst üste altıncı kez finalde yer alıyor. Milli oyuncu Jule Brand'ın da forma giydiği OL Lyonnes ise 23 Mayıs'ta Oslo'da rekor şampiyon olarak dokuzuncu zaferini kovalayacak.
- AFP
FC Bayern: Yeni stadyum temel taş olarak - ve gözler İngiltere'ye çevrildi
Ancak bir şeyler oluyor. Münih’te, Unterhaching’deki stadyumun satın alınmasıyla geleceğin temelleri atıldı. Gerekli tadilatların ardından bu spor parkı, maç ve antrenman faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Genel olarak, geniş kapsamlı yatırımların Kadınlar Bundesliga’sını ileriye taşıması hedefleniyor.
Yeni kurulan Lig Birliği FBL'nin başkanı Katharina Kiel, kicker dergisine verdiği demeçte hedef olarak "önümüzdeki sekiz yıl içinde 700 ila 800 milyon avro" rakamını verdi. Alman Futbol Federasyonu (DFB) ile görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, yeniden yapılanma projesinde gözler sık sık İngiltere'ye çevriliyor.
Giderek daha fazla üst düzey kadın futbolcu Women's Super League'e geçiyor; Bayern'in orta saha motoru Georgia Stanway'in de memleketine dönmesi bekleniyor. Kiel, "Erkek futbolunda olduğu gibi, oradaki yatırımcıların milyonları ve milyarları sürdürülebilir olmasa da rekabeti bozuyor. Buna bir çözüm bulacağımıza inanıyorum" dedi.
Gwinn ve takım arkadaşları için, Camp Nou'da geçirdikleri bu acı gecede bu tür gelecek vizyonları bir teselli olmadı; ilk maçta 1-1 berabere kalarak kaçırdıkları ilk final maçı acı vericiydi. "Hissedilen şey, aslında başarmak üzereydik," diye yakındı DFB kaptanı. Özellikle VAR müdahalesi sonucu bir faul nedeniyle Pernille Harder'in (90.) attığı 3-4'lük golün iptal edilmesi hayal kırıklığı yarattı: "Maçı böyle bitirirsiniz."
Bayern, DFB Kupası finalinde bu güçlü ama geç gelen direnişin devamını getirebilir. 14 Mayıs'ta (16.00/ZDF ve Sky) Köln'de, uzun süredir devam eden ulusal rakibi VfL Wolfsburg'a karşı yine çifte kupayı kazanmayı hedefliyor. Ardından yeni bir ivmeyle Avrupa şampiyonluğuna yeniden saldırıya geçecek.