Alman şampiyonu, FC Barcelona'ya karşı 2-4 (1-2) biten maçın ardından "dünyanın en iyi takımına karşı güçlü bir mücadele sergiledi" diye övgüde bulunan Hainer, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında "FC Bayern'in uluslararası arenada giderek daha sağlam bir yer edindiğini gösterdi" dedi. Bundesliga'da rakiplerinden uzaklaşan kulüp için Henkel Kupası'na olan özlem, uzun zamandır en güçlü itici güç.

"Bu yolda devam edersek geleceğimiz parlak olacak," diye kehanette bulundu "gururlu" teknik direktör José Barcala. Direktör Bianca Rech ise BR'ye şunları söyledi: "Bu yıl bir adım ileriye gittik. Bunu yanımızda götürüyoruz." Ancak Avrupa'nın elitleri ile aradaki farkı kapatmak için, Barcelona ve Lyon'dan gelen finalistlerin uzun süredir gösterdiği çabadan daha fazlasına ihtiyaç var.

Bu çabalar uzun vadede karşılığını veriyor. Daha tecrübeli ama kesinlikle savunmasız olan Barca, dünya yıldızları Alexia Putellas ve Aitana Bonmatí ile üst üste altıncı kez finalde yer alıyor. Milli oyuncu Jule Brand'ın da forma giydiği OL Lyonnes ise 23 Mayıs'ta Oslo'da rekor şampiyon olarak dokuzuncu zaferini kovalayacak.