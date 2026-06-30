Veri sağlayıcısı Opta’ya göre, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’ndaki dört maçta DFB takımı, bire bir mücadelelerin ortalama olarak yalnızca yüzde 47’sini kazanabildi. Bu acı bir ilk, zira: 1966 Dünya Kupası’nda ayrıntılı veri kaydı tutulmaya başlandığından beri Almanya, Dünya Kupası turnuvası ortalaması olarak daha önce hiçbir zaman yüzde 50’nin altında bir bire bir mücadele oranına sahip olmamıştı.
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Son 60 yılda bir Dünya Kupası’nda DFB milli takımı başına böyle bir şey hiç gelmemişti! Almanya, korkunç bir istatistikle turnuvadan elendi
Almanya, Pazartesi günü sürpriz bir şekilde son 32 turunda elendi ve penaltı atışları sonucunda favori olmayan Paraguay’a yenildi. 90 ve 120 dakikalık süre sonunda skor 1-1’di; Almanya, Güney Amerikalı rakibi karşısında %45’lik bir ikili mücadele kazanma oranına ulaştı.
Dünya Kupası'nın açılış maçında Curacao'ya karşı 7-1 galip geldikleri maçta bile Joshua Kimmich ve arkadaşları ikili mücadelelerin yalnızca yüzde 48'ini kazanabilmişti; Fildişi Sahili’ni 2-1 yendikleri maçta bu oran yüzde 47’ydi ve DFB takımı bu açıdan en iyi performansı, grup aşamasının son maçında Ekvador’a 1-2 yenildikleri karşılaşmada sergiledi; o maçta ikili mücadelelerin yüzde 49’unu kazanmıştı.
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Almanya, üst üste üçüncü Dünya Kupası'nda erken elendi: "Söz bulamıyorum"
"Ne diyeceğimi bilemiyorum. İkinci Dünya Kupam, iki kez de fiyasko. Tek söyleyebileceğim şey özür dilemek. Elbette hepimiz hayal kırıklığına uğradık, büyük hedeflerimiz vardı," dedi Havertz, üst üste üçüncü zayıf Dünya Kupası performansının ardından. Almanya, 2018 ve 2022’de her iki turnuvada da grup aşamasında elenmişti; şimdi ise yine son 16 turuna bile ulaşamadan yoluna son verdi.
Julio Enciso, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce tutkuyla savunma yapan Paraguaylıları öne geçirdi, 54. dakikada ise Havertz kafayla skoru eşitledi. Almanya, oyunda açık ara daha fazla hakimiyet kurdu ancak hücumda etkili olamadı. "Böyle bir takıma karşı oynuyorsan, daha fazla gol fırsatı yaratmalısın. Bizim açımızdan bu yetersizdi," diye analiz etti, Dünya Kupası için DFB kalesine geri dönen ve erken elenmenin ardından yeniden emekliye ayrılan kaleci Manuel Neuer, ZDF'ye verdiği demeçte.
Almanya açısından çok acı bir durum: Uzatmalarda Jonathan Tah’ın aslında geçerli olan ve skoru 2-1’e getirecek golü iptal edildi; çünkü hakem Jalal Jayed, VAR müdahalesi ve video görüntülerini inceledikten sonra, golün oluşumunda DFB’li savunma oyuncusu Waldemar Anton’un Paraguay kalecisi Orlando Gill’e faul yaptığını tespit etti. “Bu bir şaka. Orada ne gördüğünü hiç bilmiyorum," diye haykırdı Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, MagentaTV'de.
DFB Takımı: Julian Nagelsmann, Dünya Kupası’nda erken elenmenin ardından görevinden ayrılmak zorunda mı?
Nagelsmann’ın milli takım teknik direktörlüğü sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası’nın sonrasına kadar devam ediyor. 38 yaşındaki teknik direktör, Paraguay’a karşı alınan yenilginin ardından istifa olasılığını dışlayarak, “Eğer istenirse hazırım; istenmiyorsa da bunu bana söylemek gerekir” dedi.
Yine de, bir sonraki hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası’nın hemen ardından Nagelsmann’ın görevden alınabileceğine dair tartışmalar başladı. Dünya şampiyonu Mats Hummels, MagentaTV’de televizyon yorumcusu olarak yer alırken, “Yöneticiler açısından bu durum bir şekilde sonuçlar doğurması gerektiğini gösteriyor” diyerek tartışmayı başlattı. “Bunu başka türlü ifade edemem. Kendi evimizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası, kendi evimizde oynanan Uluslar Ligi ve burada geniş katılımcı kadrosuyla düzenlenen turnuva vardı. Kendi evimizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası hâlâ bana fazla abartılıyor. Diğer iki turnuva ise her ikisi de hayal kırıklığı yarattı. Bu nedenle bu konu, hem milli takım teknik direktörünün kendisi hem de federasyon tarafından ele alınmalıdır. En azından bu konuda görüşmeler yapılmalıdır," dedi Hummels.
DFB, aslında Salı günü ABD’deki Dünya Kupası kampından ayrılmadan önce yapılması planlanan basın toplantısını iptal etti. Bu durum, teknik direktörlük pozisyonunda bundan sonra ne olacağına dair spekülasyonlara yol açıyor.
- Getty Images Sport
Almanya’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki ikili mücadele oranı
Maç
Kazanılan ikili mücadeleler
Almanya - Curacao 7:1
%48
Almanya - Fildişi Sahili 2:1
%47
Almanya - Ekvador 1:2
%49
Almanya - Paraguay 1:1 (uzatmalar), 3:4 (penaltılar)
%45
Ortalama
%47