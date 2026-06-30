Son 60 yılda bir Dünya Kupası’nda DFB milli takımı başına böyle bir şey hiç gelmemişti! Almanya, korkunç bir istatistikle turnuvadan elendi

"Ne diyeceğimi bilemiyorum. İkinci Dünya Kupam, iki kez de fiyasko. Tek söyleyebileceğim şey özür dilemek. Elbette hepimiz hayal kırıklığına uğradık, büyük hedeflerimiz vardı," dedi Havertz, üst üste üçüncü zayıf Dünya Kupası performansının ardından. Almanya, 2018 ve 2022’de her iki turnuvada da grup aşamasında elenmişti; şimdi ise yine son 16 turuna bile ulaşamadan yoluna son verdi.

Julio Enciso, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce tutkuyla savunma yapan Paraguaylıları öne geçirdi, 54. dakikada ise Havertz kafayla skoru eşitledi. Almanya, oyunda açık ara daha fazla hakimiyet kurdu ancak hücumda etkili olamadı. "Böyle bir takıma karşı oynuyorsan, daha fazla gol fırsatı yaratmalısın. Bizim açımızdan bu yetersizdi," diye analiz etti, Dünya Kupası için DFB kalesine geri dönen ve erken elenmenin ardından yeniden emekliye ayrılan kaleci Manuel Neuer, ZDF'ye verdiği demeçte.

Almanya açısından çok acı bir durum: Uzatmalarda Jonathan Tah’ın aslında geçerli olan ve skoru 2-1’e getirecek golü iptal edildi; çünkü hakem Jalal Jayed, VAR müdahalesi ve video görüntülerini inceledikten sonra, golün oluşumunda DFB’li savunma oyuncusu Waldemar Anton’un Paraguay kalecisi Orlando Gill’e faul yaptığını tespit etti. “Bu bir şaka. Orada ne gördüğünü hiç bilmiyorum," diye haykırdı Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, MagentaTV'de.