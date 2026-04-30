TONI KROOS
Daniel Buse

Çeviri:

Somut görüşmeler şimdiden başladı: Toni Kroos'un Real Madrid'e muhteşem dönüşü şekilleniyor gibi görünüyor

Real Madrid ile eski yıldızı Toni Kroos arasında, Alman dünya şampiyonunun kraliyet kulübüne geri dönüşü konusunda şu anda somut görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor.

The Athletic'in haberine göre. Tabii ki burada söz konusu olan bir oyuncu olarak geri dönüş değil: Kroos, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından kariyerini sonlandırmış ve bunun kendi adına iyi düşünülmüş bir karar olduğunu her zaman açıkça belirtmişti. 36 yaşına gelen Kroos'un futbolu bırakmasının ardından, Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde 2024/25 sezonunda hiçbir kupa kazanamadı. Aynı kader, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa'nın İspanya'nın başkentinde bir dönüşüm sağlayamadığı bu sezon için de geçerli görünüyor. 

  • Madridliler, Kroos için Zinedine Zidane'ın izlediği yolu örnek alıyor: Eski Dünya Futbolcusu, kariyerinin ardından Real Madrid'e dahil edildi ve adım adım yıldız bir teknik direktöre dönüştü; Bernabeu'daki iki görev döneminde de takımıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 

    "Kroos, Fransız gibi benzer bir danışmanlık göreviyle başlayabilir ve resmi etkinliklerde kulübü temsil edebilir," diye yazıyor portal. Ancak takımın çevresinde bir rol üstlenmesi de düşünülebilir - ve Zidane'da olduğu gibi teknik direktörlüğe doğru bir gelişme de. 

    Real, Kroos'un deneyiminden yararlanmak istiyor

    Madrililer, Kroos'un tecrübesinden ve bilgisine vazgeçmek istemiyorlar. Real Madrid'de şu anda profesyonel futbol direktörü olarak Santiago Solari görev yapıyor, ancak kararlar üzerinde çok daha fazla etkiye sahip olanlar, kulüp başkanı Florentino Perez'e önemli transferler konusunda danışmanlık yapan scouting şefi Juni Calafat ve menajer Jose Angel Sanchez. Kulüp ile eski oyuncu arasında bir anlaşma sağlanırsa, Kroos bu alanda da söz sahibi olabilir. 

    Kroos şu anda özellikle podcast'iyle ve Madrid'de kurduğu 'Toni Kroos Academy' futbol okuluyla ilgileniyor. 

  • Toni Kroos'un Real Madrid'deki başarıları:

    Şampiyonlar Ligi şampiyonu2016, 2017, 2018, 2022, 2024
    İspanya Şampiyonu2017, 2020, 2022, 2024
    İspanya Kupa Şampiyonu2023
    Süper Kupa Şampiyonu2018, 2020, 2022, 2024
    Kulüpler Dünya Şampiyonu2015, 2017, 2018, 2019, 2023
