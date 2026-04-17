Sky Sport'un haberine göre, ilk somut teklif bile gelmiş. Buna göre, Serie A ekibi AS Roma, önümüzdeki yaz transferi için olasılıkları araştırmış.
Çeviri:
Somut bir teklif geldi bile! FC Bayern Münih, bu üst düzey yeteneği kaybetme endişesi yaşamak zorunda mı?
Ancak 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilgi gösterenler sadece İtalyanlar değil. Premier Lig kulüpleri Aston Villa ve Brighton & Hove Albion ile Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt da Aseko'yu yakından takip ediyor.
Bayern'in bu üst düzey yeteneğini bırakmaya hazır olup olmadığı ise soru işareti. Aseko, bir buçuk yıllık kiralık döneminin ardından 2026 yazında 1 milyon euro transfer ücreti karşılığında 2. Bundesliga'daki Hannover 96'ya transfer olmuş ve bu sezon, kısa bir adaptasyon döneminin ardından muhteşem bir performans sergilemişti.
Niedersachsen formasıyla gösterdiği güçlü performansların ardından, Alman rekortmen kulübü satışa dahil ettiği geri alım opsiyonunu kullanacak ve 20 yaşındaki oyuncu sezon sonunda tekrar Münih'e dönecek.
- (C)Getty Images
Noel Aseko, Bayern'in orta sahasında Leon Goretzka'nın yerini alacak mı?
Orada, basında yer alan haberlere göre, teknik direktör Vincent Kompany'nin planlarında önemli bir rol üstlenecek. Leon Goretzka'nın bedelsiz ayrılmasının ardından Bayern, orta sahadaki boşluğu dışarıdan bir transferle değil, Aseko ile doldurmayı planlıyor gibi görünüyor.
Transfermarkt'a göre Kompany, orta saha oyuncusunu kısa süre önce aramış ve onunla yoğun bir telefon görüşmesi yapmış. Görüşmede muhtemelen Aseko'nun önümüzdeki sezon düzenli olarak forma giyme şansı ele alınmış.
Kompany'nin, Bayern'in teknik direktörü olarak görev yaptığı ilk altı ayda düzenli olarak A takım antrenmanlarına katmasına izin verdiği Aseko'nun büyük bir hayranı olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Transfermarkt'a göre, Belçikalı teknik adam son telefon görüşmesinde 20 yaşındaki oyuncuyu 96'daki gelişimi nedeniyle övdü.
Aseko, 2022 yılında Hertha BSC'den Bayern'in altyapısına geçmişti. Säbener Straße'deki sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli.
Noel Aseko: Bu sezon Hannover 96 formasıyla kaydettiği istatistikler
Oyunlar
29
Gol
3
Asist
6
Sarı kart
7