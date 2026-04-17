Somut bir teklif geldi bile! FC Bayern Münih, bu üst düzey yeteneği kaybetme endişesi yaşamak zorunda mı?

Ancak 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilgi gösterenler sadece İtalyanlar değil. Premier Lig kulüpleri Aston Villa ve Brighton & Hove Albion ile Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt da Aseko'yu yakından takip ediyor.

Bayern'in bu üst düzey yeteneğini bırakmaya hazır olup olmadığı ise soru işareti. Aseko, bir buçuk yıllık kiralık döneminin ardından 2026 yazında 1 milyon euro transfer ücreti karşılığında 2. Bundesliga'daki Hannover 96'ya transfer olmuş ve bu sezon, kısa bir adaptasyon döneminin ardından muhteşem bir performans sergilemişti.

Niedersachsen formasıyla gösterdiği güçlü performansların ardından, Alman rekortmen kulübü satışa dahil ettiği geri alım opsiyonunu kullanacak ve 20 yaşındaki oyuncu sezon sonunda tekrar Münih'e dönecek.