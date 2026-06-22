Inter ile sözleşmesi sona ermek üzere olan kaleci Yann Sommer’in Corriere della Sera’ya verdiği uzun röportaj: “Inzaghi sahaya büyük bir heyecan kattı, ancak aynı zamanda günlük hayatta sakin bir kişidir. Onunla birlikte büyük düşünmeyi, tutkuyla oynamayı ve kazanmak için her şeyimi vermeyi öğrendim; ayak oyunumda da çok gelişme kaydettim. Chivu ile geçirdiğim bir yıl boyunca kişisel açıdan hemen iyi anlaştık; o çok sakin biridir ve üst düzey zorluklarla rahat bir şekilde başa çıkmayı bilir.”
Çeviri:
Sommer: "İşte Chivu ile Inzaghi arasındaki farklar. Inter mi? Bir Milano usulü risotto mu, yoksa DJ Shimza’nın bir şarkısı mı?"
KARŞILAŞTIRMALAR
"Inter bir şarkı olsaydı? Afro house tarzıyla tanınan DJ Shimza'nın 'Fire Fire' şarkısı. Bir yemek olsaydı? Sağlıklı bir Milano usulü risotto."
MİLANO'YU SEVİYORUM
"Burası çok canlı, harika bir yemek kültürü ve özel bir atmosferi var. İnsanların nezaketi ve samimiyeti gibi çok beğendiğim o tipik İtalyan cazibesini bana hissettirdi; ayrıca pek çok muhteşem yer gördüm. Burayı sonsuza dek kendimin bir parçası olarak göreceğim. Üstelik… İsviçre’ye yakın, istediğim zaman eve dönebilmemi sağlıyor."
KALBİMDEKİ YERLER
"Brera, Katedral ve Galeri, City Life; ayrıca ailemle birlikte Sempione Parkı’na da gittim. City Life’ta yaşamayı tercih ettim; burası genç, dinamik ve modern bir mahalle. Güvenlik önemli bir konu, ancak çocuklarla biraz vakit geçirmek için parkın yakınında olması da önemli. Ayrıca otoyola ulaşımı da çok iyi."
GÖLLERİN HAYRANI
"Düzeni, doğayı, açık havada yaşamayı, detaylara gösterilen özeni ve muhteşem tarihi şehir merkezlerini seviyorum. Tavsiyem, dağlara gitmek, örneğin Interlaken’e, ve Zürih, Bern, Luzern veya Basel gibi şehirleri ziyaret etmektir. Ben göllerin hayranıyım, hem Alp gölleri hem de şehir gölleri: hepsinde yüzmek mümkün ve serinletici bir dalış yapabilirsiniz. Milano’dan da harika tren seferleri var. Gençken sık sık trenle seyahat ederdim; yakın zamanda 3.400 metre yüksekliğindeki Jungfraujoch’a gittim, oraya sadece trenle ulaşılabiliyor. İnanılmaz bir deneyimdi."