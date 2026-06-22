Sommer: "İşte Chivu ile Inzaghi arasındaki farklar. Inter mi? Bir Milano usulü risotto mu, yoksa DJ Shimza’nın bir şarkısı mı?"

Inter ile sözleşmesi sona ermek üzere olan kaleci Yann Sommer’in Corriere della Sera’ya verdiği uzun röportaj: “Inzaghi sahaya büyük bir heyecan kattı, ancak aynı zamanda günlük hayatta sakin bir kişidir. Onunla birlikte büyük düşünmeyi, tutkuyla oynamayı ve kazanmak için her şeyimi vermeyi öğrendim; ayak oyunumda da çok gelişme kaydettim. Chivu ile geçirdiğim bir yıl boyunca kişisel açıdan hemen iyi anlaştık; o çok sakin biridir ve üst düzey zorluklarla rahat bir şekilde başa çıkmayı bilir.”



