31 yaşındaki bek oyuncusu, çarşamba sabahı Carrington'daki ana grupta dikkat çekici şekilde yer almadı. United, perşembe gecesi Azerbaycan ekibi Sabah FK'yi ağırlamaya hazırlanırken, onun ilk etapta çalışmaya katılmaması taraftarlar arasında soru işaretleri yarattı.

Ancak savunmacının kadroda yer almaması tamamen kulübün sağlık ekibi tarafından planlandı. Manchester Evening News'e göre Shaw, yeni bir fiziksel sorun yaşamak yerine yalnızca kendisi için belirlenen bir dinlenme günü geçirdi.

Matthijs de Ligt de ciddi bir sırt probleminden sonraki uzun rehabilitasyon sürecini sürdürdüğü için sahada yer almadı. Carrick adına daha olumlu haberse, sayıyı tamamlamaya yardımcı olması için akademi adayı Harry Amass'ın A takım düzeninde çalışırken görülmesiydi.



