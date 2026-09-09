Getty Images Sport
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Sol bek krizi mi?! Luke Shaw, Sabah FK'ye karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi açılış maçı öncesinde neden Manchester United antrenmanına katılmadı?
Shaw'un planlı yokluğunun nedeni açıklandı
31 yaşındaki bek oyuncusu, çarşamba sabahı Carrington'daki ana grupta dikkat çekici şekilde yer almadı. United, perşembe gecesi Azerbaycan ekibi Sabah FK'yi ağırlamaya hazırlanırken, onun ilk etapta çalışmaya katılmaması taraftarlar arasında soru işaretleri yarattı.
Ancak savunmacının kadroda yer almaması tamamen kulübün sağlık ekibi tarafından planlandı. Manchester Evening News'e göre Shaw, yeni bir fiziksel sorun yaşamak yerine yalnızca kendisi için belirlenen bir dinlenme günü geçirdi.
Matthijs de Ligt de ciddi bir sırt probleminden sonraki uzun rehabilitasyon sürecini sürdürdüğü için sahada yer almadı. Carrick adına daha olumlu haberse, sayıyı tamamlamaya yardımcı olması için akademi adayı Harry Amass'ın A takım düzeninde çalışırken görülmesiydi.
- Getty Images Sport
Odak noktası yük yönetimine kayıyor
Shaw'un dinlendirilmesinin planlı olması, Old Trafford'daki yük yönetiminde net bir değişime işaret ediyor. 31 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Premier League'de takımın değişmez isimlerinden biriydi ve bunda büyük ölçüde Avrupa kupaları yükümlülüğünün olmamasıyla daha hafif bir fikstürden yararlanması etkili oldu.
Şimdi ise Manchester United, iki yıllık aranın ardından yeniden Avrupa futbolunda yer alırken, kilit isimlerin fiziksel durumunu korumak büyük önem taşıyor. Kulüp, yaz transfer döneminde yeterli alternatifi sağlamak için sol bek seçeneklerini aktif şekilde değerlendirdi, ancak sonunda yedek bir oyuncu transfer etmeyi başaramadı.
Newcastle yıldızı Lewis Hall birincil hedef olarak yakından takip edildi, ancak daha sonra transfer ekibi daha ucuz alternatiflere yöneldi. Barcelona'dan Alejandro Balde ile Racing Santander savunmacısı Jorge Salinas da değerlendirildi, fakat bu bölgeye herhangi bir takviye yapılmadan transfer dönemi kapandı.
Sol bekteki derinlik hâlâ bir endişe kaynağı
Shaw'un yaşayacağı ciddi bir sakatlık, Carrick'i savunmada büyük bir revizyona zorlar. A takım kadrosunda bu pozisyonun uzman bir yedeği bulunmadığı için, İngiliz oyuncunun herhangi bir zamanda sakatlık nedeniyle kenara gelmesi halinde sol bekte onun yerine oynama ihtimali en yüksek isimler sağ bekler Diogo Dalot ve Noussair Mazraoui olarak öne çıkıyor.
Bu kırılganlık, United'ın mevcut sağlık stratejisi üzerindeki baskıyı ciddi şekilde artırıyor. Hem yurt içi hem de Avrupa kupalarında sıkışık fikstürü yönetmek, teknik ekibin kilit ilk 11 oyuncularını dinlendireceği anları son derece dikkatli seçmesi gerektiği anlamına geliyor.
Kadro, başka bölgelerde de zaten eksik kapasiteyle çalışıyor. Amad Diallo, yeni sezon başlamadan sadece birkaç gün önce yaşadığı ayak bileği sakatlığından hâlâ dönme aşamasında. Bu arada yaz transferi Carlos Baleba da Brighton ile sezon öncesi hazırlıkları sırasında yaşadığı benzer bir sorun nedeniyle hâlâ forma giyemiyor.
- AFP
Manchester derbisi öncelik taşıyor
United, perşembe akşamı Old Trafford'da Sabah'ı açık ara favori olarak ağırlayacak ve bu da Carrick'e kadroda rotasyona gitmek için ideal bir fırsat sunuyor. Pazar günkü yüksek önem taşıyan Manchester derbisi ufukta görünürken, birkaç yedek oyuncuya Avrupa'da kritik dakikalar verilebilir.
Shaw'un Azerbaycan temsilcisi karşısında hemen ilk 11'e dönüp dönmeyeceği ise henüz net değil. Ancak ona özel hazırlanan iyileşme programı, tecrübeli bekin hafta sonundaki Manchester City karşılaşmasının kritik mücadelesine hazırlandığını güçlü biçimde gösteriyor.
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