Goal.com
Canlı
Sokito Scudetta
Krishan Davis

Çeviri:

Sokito oyunun kurallarını değiştiriyor: Dünyanın en çevre dostu futbol ayakkabısı üreticisi, Scudetta modeline yepyeni bir yorum getiriyor

CULTURE
BOOTS
Dünyanın en çevre dostu futbol ayakkabısı üreticisi yeni bir ürün piyasaya sürdü; Sokito, doğadan ilham alan renk seçenekleriyle yeni Scudetta modelinde konforu ön plana çıkarıyor.

  • Rahatlığa odaklanın

    %50'den fazla geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen Sokito, hız botu yeni bir boyuta taşınırken odak noktasını konfora kaydırdı. Orijinal modelin temelini korurken bu kez 'BioTech' malzemesinden üretilen bu model, sporcuların beklediği hafiflik ve tepki hızından ödün vermeden, tereyağı kadar yumuşak bir his sunuyor.

    Tek parça üst yapı, ayakkabının tam anlamıyla dikişsiz olduğunu gösterir; bu da daha tutarlı bir uyum sağlar ve ayak üzerindeki basınç noktalarını azaltır.

    • Reklam
  • Sokito BioTouch Scudetta football bootsSokito

    Doğadan ilham alan

    Scudetta, yenilenmesini kutlamak üzere yeni bir renk düzenine kavuştu. Güneş ışığında parıldayan bukalemunlar, amfibiler ve zümrütlerden ilham alan yanardöner zümrüt rengi, markanın “en çevreci” kimliğiyle son derece uyumlu.

    "BioTouch Emerald, Sokito için bir dönüm noktasıdır. Tasarım, performans ve sürdürülebilirlik konusunda bir sonraki adımdır," dedi Sokito'nun kurucusu Jake Hardy, ayakkabının piyasaya sürülmesi sırasında.

  • %50 geri dönüştürülmüş malzeme

    Sokito'nun temel değerlerine sadık kalınarak üretilen bu bot, %50'den fazla geri dönüştürülmüş malzemeden oluşuyor; bunlara %100 geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan bağcıklar ve %89 oranında hint fasulyesi içeren dış taban da dahil.

    Seçkin kulüp

    Bu ayakkabıyı, Chelsea kaptanı Millie Bright ile MLS yıldızları DeAndre Yedlin ve Ashley Westwood’un da aralarında bulunduğu seçkin bir oyuncu grubu ve Sokito yatırımcıları arasında sahada görebilirsiniz; yakında daha fazla isim de bu gruba katılacak.

    Sokito Scudetta BioTouch Emerald, şu anda sokito.com ve seçkin perakendecilerden satın alınabilir.