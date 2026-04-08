Sokito
Çeviri:
Sokito oyunun kurallarını değiştiriyor: Dünyanın en çevre dostu futbol ayakkabısı üreticisi, Scudetta modeline yepyeni bir yorum getiriyor
Rahatlığa odaklanın
%50'den fazla geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen Sokito, hız botu yeni bir boyuta taşınırken odak noktasını konfora kaydırdı. Orijinal modelin temelini korurken bu kez 'BioTech' malzemesinden üretilen bu model, sporcuların beklediği hafiflik ve tepki hızından ödün vermeden, tereyağı kadar yumuşak bir his sunuyor.
Tek parça üst yapı, ayakkabının tam anlamıyla dikişsiz olduğunu gösterir; bu da daha tutarlı bir uyum sağlar ve ayak üzerindeki basınç noktalarını azaltır.
Doğadan ilham alan
Scudetta, yenilenmesini kutlamak üzere yeni bir renk düzenine kavuştu. Güneş ışığında parıldayan bukalemunlar, amfibiler ve zümrütlerden ilham alan yanardöner zümrüt rengi, markanın “en çevreci” kimliğiyle son derece uyumlu.
"BioTouch Emerald, Sokito için bir dönüm noktasıdır. Tasarım, performans ve sürdürülebilirlik konusunda bir sonraki adımdır," dedi Sokito'nun kurucusu Jake Hardy, ayakkabının piyasaya sürülmesi sırasında.
%50 geri dönüştürülmüş malzeme
Sokito'nun temel değerlerine sadık kalınarak üretilen bu bot, %50'den fazla geri dönüştürülmüş malzemeden oluşuyor; bunlara %100 geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan bağcıklar ve %89 oranında hint fasulyesi içeren dış taban da dahil.
Seçkin kulüp
Bu ayakkabıyı, Chelsea kaptanı Millie Bright ile MLS yıldızları DeAndre Yedlin ve Ashley Westwood’un da aralarında bulunduğu seçkin bir oyuncu grubu ve Sokito yatırımcıları arasında sahada görebilirsiniz; yakında daha fazla isim de bu gruba katılacak.
Sokito Scudetta BioTouch Emerald, şu anda sokito.com ve seçkin perakendecilerden satın alınabilir.